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CORTICAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE (EGFF)

Signature(s)

Montant
7 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 7 500 000 €
Services : 7 500 000 €
Date(s) de signature
8/01/2021 : 3 750 000 €
8/01/2021 : 3 750 000 €
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Communiqués associés
Autriche : la BEI accorde 7,5 millions d’EUR à Cortical.io, innovant éditeur de logiciels d’intelligence artificielle

Fiche récapitulative

Date de publication
30 juin 2020
Statut
Référence
Signé | 08/01/2021
20200205
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CORTICAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE (EGFF)
CORTICAL.IO AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 8 million
EUR 27 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Cortical Artificial Intelligence (AI) is a software company developing innovative artificial intelligence technology that can interpret and process human language text. In addition to key words, the solution is capable of performing search and analysis based on meanings of sentences. Current applications include smart search and classification of information in contracts and emails, and the technology has potentially many additional applications. The project covers Research, development and innovation (RDI) and capital expenditures activities, including operational investments that support the company's growth.

The proposed EIB Venture Debt financing will help to develop further an advanced AI based Natural Language Understanding and Processing technology, maintain its early mover advantage in the field, scale up its business and pursue its growth strategy and geographical diversification.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in RDI. The activities are not listed in any annexes of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU and will be carried out in existing facilities already authorised that will not change their scope due to the project, and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA). The EIB's Services will review during the project appraisal any other environmental details of the project.

The company is a private sector company not operating in the utilities sector and not having status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU Public Procurement Directives.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CORTICAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE (EGFF)
Date de publication
2 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132055172
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200205
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CORTICAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE (EGFF)
Date de publication
28 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
190165662
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20200205
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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