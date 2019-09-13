CORTICAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE (EGFF)

Fiche récapitulative
Cortical Artificial Intelligence (AI) is a software company developing innovative artificial intelligence technology that can interpret and process human language text. In addition to key words, the solution is capable of performing search and analysis based on meanings of sentences. Current applications include smart search and classification of information in contracts and emails, and the technology has potentially many additional applications. The project covers Research, development and innovation (RDI) and capital expenditures activities, including operational investments that support the company's growth.
The proposed EIB Venture Debt financing will help to develop further an advanced AI based Natural Language Understanding and Processing technology, maintain its early mover advantage in the field, scale up its business and pursue its growth strategy and geographical diversification.
The project concerns investments in RDI. The activities are not listed in any annexes of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU and will be carried out in existing facilities already authorised that will not change their scope due to the project, and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA). The EIB's Services will review during the project appraisal any other environmental details of the project.
The company is a private sector company not operating in the utilities sector and not having status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU Public Procurement Directives.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.