Grâce aux fonds mis à disposition par la Plateforme européenne de conseil en investissement (Plateforme de conseil), HBOR appuiera des projets d’investissement dans les secteurs prioritaires de l’action pour le climat et des infrastructures sociales.

HBOR soutiendra un large éventail de projets réalisés par des collectivités locales et régionales autonomes, en particulier dans les régions sous-développées, afin d’accroître la qualité et le volume des investissements du secteur public en Croatie.

Le soutien de la BEI s’appuie sur les résultats des précédentes activités de conseil menées conjointement avec HBOR dans le cadre du mandat de la Commission européenne relatif à la Plateforme de conseil.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque croate pour la reconstruction et le développement (HBOR) ont signé aujourd’hui un accord visant à aider HBOR à mettre en place ses propres services de conseil et à améliorer sa capacité à soutenir les investissements dans des secteurs clés de l’économie croate, tels que l’environnement, l’utilisation efficace des ressources, l’économie circulaire, les villes intelligentes et les infrastructures sociales.

Grâce à l’appui financier de la Plateforme de conseil, HBOR développera sa capacité à fournir des services d’assistance technique et de conseil pour accroître l’activité d’investissement dans les secteurs prioritaires de l’économie croate. HBOR constituera une réserve de projets nécessitant des services de conseil et assistera les collectivités locales et régionales autonomes du pays dans la préparation et la mise en œuvre de projets pilotes, qui stimuleront les investissements et la croissance dans les régions sous-développées.

Dario Scannapieco, vice-président de la BEI chargé des opérations en Croatie : « Nous sommes fiers d’appuyer HBOR dans ses efforts visant à promouvoir une croissance verte et durable en Croatie après l’année difficile traversée. Grâce aux ressources de la Plateforme européenne de conseil en investissement, nous allons renforcer le savoir-faire de nos partenaires locaux et les aider à rendre la reprise plus durable, en leur apportant notre soutien dans la préparation de projets de bonne qualité, particulièrement axés sur les régions moins développées. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « Grâce à une subvention de la Plateforme européenne de conseil en investissement créée dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe, HBOR mettra en place ses propres services de conseil afin d’aider les collectivités locales et régionales à préparer et à mettre en œuvre des projets dans des secteurs clés tels que l’économie circulaire, les villes intelligentes et les infrastructures sociales. Le projet montre les avantages que représentent la prestation de services de conseil et d’assistance technique sur mesure pour renforcer l’efficacité des investissements publics au profit de l’ensemble des citoyens croates. »

Tamara Perko, présidente du conseil d’administration de HBOR : « Nous visons principalement à accroître la qualité et le volume des investissements durables du secteur public en Croatie et à contribuer ainsi à un développement régional équilibré sur les plans économique et social, l’un des objectifs stratégiques de notre activité. En assistant nos clients du secteur public dans l’élaboration et la structuration de leurs investissements, ainsi que dans la préparation des documents nécessaires, nous leur offrons de meilleures chances de mener à bien leurs projets et d’obtenir des fonds de l’UE pour leur financement. »

La stratégie opérationnelle de HBOR pour 2020-2024 définit cinq objectifs stratégiques, dont l’un est la promotion d’un développement économique et social équilibré dans les régions et les zones urbaines et rurales de Croatie. Les services de conseil proposés par HBOR aideront les municipalités, les villes et les comtés croates à utiliser efficacement les fonds mis à disposition par l’UE et d’autres sources de financement pour des projets qui contribuent au développement social et économique du pays.

HBOR organisera également diverses campagnes de sensibilisation et actions portant sur le développement des activités pour informer les autorités locales de l’existence de ce nouveau dispositif de conseil et sur les aspects spécifiques relatifs à la structuration et à la préparation des projets.

Cet accord vient compléter les services de conseil et d’assistance technique précédemment fournis par la BEI aux promoteurs de projets publics et privés en Croatie dans les domaines de l’efficacité énergétique, de l’agriculture, des villes intelligentes et des capacités institutionnelles.

À propos de la Plateforme européenne de conseil en investissement

La Plateforme européenne de conseil en investissement (Plateforme de conseil) est un partenariat entre le Groupe Banque européenne d’investissement et la Commission européenne dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. La Plateforme de conseil offre un point d’accès unique à différents types de services de conseil et d’assistance technique. Elle facilite la définition, la préparation et la mise en place de projets d’investissement dans toute l’Union européenne. Depuis son lancement en 2015, la Plateforme de conseil a pour priorité d’instaurer des partenariats avec des acteurs locaux dans toute l’Europe : à ce jour, son réseau de partenaires compte plus de 40 institutions locales, avec presque 30 accords formels signés avec des banques et institutions nationales de promotion économique (BINPE) et d’autres partenaires. Dans le cadre d’un appel à propositions spécifique, la Plateforme de conseil a mis des financements et un appui technique à la disposition des BINPE partenaires pour leur permettre de développer leur capacité à fournir des services de conseil à l’échelle locale et à stimuler les investissements sur le terrain. Voici une courte vidéo qui présente le soutien apporté par la Plateforme de conseil à des projets relevant de l’action en faveur du climat.