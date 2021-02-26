Le Groupe BEI, composé de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement (FEI), donne un net coup d’accélérateur à l’appui financier en faveur des PME aux Pays-Bas.

Entre 2018 et 2020, environ 3 milliards d’EUR ont été mis à la disposition de PME néerlandaises. Cet effet de levier sur des banques et des intermédiaires privés a permis de mobiliser quelque 12,5 milliards d’EUR d’investissements.

Kris Peeters, vice-président de la Banque, confirme que le Groupe BEI poursuivra dans cette voie : « La conjoncture actuelle appelle à poursuivre le soutien apporté à l’accès des PME aux financements, ce à quoi le Groupe BEI est résolument attaché. »

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI) constatent une nette accélération des financements européens ciblant les PME néerlandaises. Entre 2018 et 2020, environ 3 milliards d’EUR ont été mis à disposition via des banques intermédiaires et des fonds aux Pays-Bas. Cette injection financière européenne, combinée à un effet de levier favorisé par les intermédiaires, a permis d’affecter au total quelque 12,5 milliards d’EUR de financements aux PME néerlandaises.

En particulier, le FEI, dont les interventions se concentrent traditionnellement sur le financement des PME, a sensiblement intensifié ses activités en 2020 en mobilisant le chiffre record de 1,3 milliard d’EUR sous forme de garanties (avec notamment Beequip et Invest-NL), d’investissements dans des fonds (par exemple Shift Invest et Rubio Impact Fund) et de financements inclusifs (Triodos, Qredits). La BEI elle-même a également renforcé son activité de « lignes de crédit vertes », des interventions spécifiquement destinées aux PME durables, comme les mécanismes relevant du « prêt pour l’investissement d’impact » mis en place avec Rabobank. En outre, le Groupe a collaboré avec ING pour mettre sur pied l’une des plus importantes lignes de crédit de tous les temps, qui a permis de dégager 1,1 milliard d’EUR pour de nouveaux prêts aux PME du pays.

Au début de cette année, le Groupe BEI a déjà annoncé qu’il avait signé un volume record de financements pour des projets néerlandais en 2020. En mettant l’accent sur les PME, le vice-président Kris Peeters rappelle aux entrepreneurs néerlandais que l’Europe est à leurs côtés : « Généralement, la BEI finance des projets liés aux transports, à l’énergie et au climat, mais depuis la crise financière, notre action se porte davantage sur les PME. En ces temps difficiles, nous avons voulu faire plus, par exemple par le biais d’initiatives paneuropéennes spéciales comme le Fonds de garantie européen. L’Europe est aux côtés des entrepreneurs néerlandais, non seulement par le biais du marché intérieur, mais aussi grâce à des financements très concrets et avantageux mis à disposition par le Groupe BEI via des intermédiaires locaux. « La conjoncture actuelle appelle à poursuivre le soutien apporté à l’accès des PME aux financements, ce à quoi le Groupe BEI est résolument attaché. »