© Shutterstock

Une priorité mondiale : garantir l’accès des groupes vulnérables et des professionnels de santé du monde entier à un vaccin efficace

La Banque européenne d’investissement s’est engagée à soutenir l’initiative internationale de lutte contre la pandémie mondiale en appuyant le concours de 500 millions d’EUR que l’équipe d’Europe a récemment accordé à GAVI, l’Alliance du vaccin

La BEI est prête à apporter une contribution supplémentaire à l’initiative COVAX

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement, a salué aujourd’hui la volonté internationale d’accroître l’appui apporté au mécanisme pour un accès mondial aux vaccins contre le COVID-19 (COVAX). Consacré à la vaccination, le sommet du G7 organisé ce jour contribuera à accélérer la coopération internationale pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

« Il est essentiel de renforcer la coopération internationale pour mettre un terme à la crise du COVID-19, remédier à des problématiques de santé publique et favoriser la reprise économique et sociale. Maintenant que des vaccins contre le COVID-19 sûrs et efficaces sont disponibles, il est primordial que les économies aux revenus les plus faibles ne soient pas laissées de côté. Dans le cadre de l’équipe d’Europe, la Banque européenne d’investissement a déjà permis au mécanisme COVAX de mettre à disposition un milliard de doses de vaccins dans les pays à revenu faible et intermédiaire grâce au soutien le plus important qu’elle ait jamais apporté à la santé publique. Les dirigeants du G7 ont souligné aujourd’hui l’impératif moral que représente le fait de garantir l’accès mondial aux vaccins contre le COVID-19. La BEI est prête à apporter un soutien supplémentaire au mécanisme COVAX et à augmenter l’appui de 500 millions d’EUR que l’équipe d’Europe a signé il y a deux mois », a déclaré Werner Hoyer, président de la BEI.

En décembre, la Banque européenne d’investissement a approuvé un financement de 400 millions d’EUR pour soutenir la participation d’économies à revenu faible ou intermédiaire à la garantie de marché pour les vaccins COVAX (COVAX AMC) et accélérer les investissements en amont, qui sont essentiels pour une distribution des doses de vaccins dès leur mise à disposition.

Ce financement approuvé rapidement, garanti par le Fonds européen pour le développement durable et assorti d’une aide non remboursable de 100 millions d’EUR consentie par la Commission européenne à l’appui de la garantie de marché COVAX, facilite déjà l’accès à des vaccins sûrs et efficaces contre le COVID-19 dans 92 pays à revenu faible ou intermédiaire.

La BEI est en pourparlers avec GAVI, l’Alliance du vaccin, concernant de nouveaux financements pour renforcer l’accès aux vaccins contre le COVID-19 pour les populations à haut risque et vulnérables des pays à revenu faible ou intermédiaire.

Un appui supplémentaire de la BEI pourrait être approuvé dans les mois à venir, sous réserve des vérifications d’usage et de l’approbation finale des instances dirigeantes de la BEI.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le Groupe Banque européenne d’investissement a rapidement réorienté ses activités pour améliorer la santé publique et la résilience économique. Il a fourni plus de 26 milliards d’EUR de nouveaux financements dans le monde pour apporter une réponse immédiate à la crise.

À propos de COVAX

Vous trouverez de plus amples informations sur le mécanisme COVAX ici et sur la garantie de marché COVAX de GAVI ici. La liste complète des pays participants autofinancés et des économies admissibles à une intervention au titre de la garantie de marché est disponible ici et le dernier tableau en date des engagements des donateurs à la garantie de marché COVAX de GAVI peut être consulté ici.