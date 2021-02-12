La banque de l’UE fournit 50 millions d’EUR à l’Ukraine pour des vaccins contre le COVID-19 et l’équipement de la chaîne d’approvisionnement.

Un montant supplémentaire de 270 millions d’EUR servira à financer des améliorations à l’aéroport international de Boryspil (KBP), le plus grand aéroport d’Ukraine et la principale porte d’entrée internationale.

Avec un investissement record de plus de 1 milliard d’EUR en Ukraine en 2020, la banque de l’UE continue d’apporter une contribution indispensable à l’économie et à la population du pays.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le gouvernement ukrainien ont convenu d’un nouveau paquet financier de 320 millions d’EUR pour aider l’Ukraine à se relever plus rapidement de la pandémie de COVID-19, à reconstruire son infrastructure aéroportuaire et à accroître sa résilience opérationnelle. La banque de l’UE va prêter 270 millions d’EUR à l’aéroport international de Boryspil, propriété de l'État, pour la remise en état des infrastructures aéroportuaires et le renforcement de la sécurité et de la sûreté aériennes. Un montant supplémentaire de 50 millions d’EUR au titre du Programme en faveur des infrastructures municipales d’Ukraine a été réaffecté à l’achat de vaccins contre le coronavirus dont le pays a grand besoin et à l’équipement de la chaîne d’approvisionnement connexe.

En réponse à la crise du coronavirus, la banque de l’UE a, en tant que membre de l’équipe d’Europe (« Team Europe »), sans tarder réorienté ses efforts pour lutter contre la pandémie et ses répercussions économiques, et soutenir une reprise économique et sociale plus rapide de l’Ukraine. En 2020, année de la pire crise sanitaire et économique mondiale depuis des générations, la BEI a investi plus de 1 milliard d’EUR en Ukraine, soit le deuxième investissement, par son montant, depuis que la Banque opère dans le pays.

Werner Hoyer, président de la BEI : « C’est un réel plaisir d’accueillir aujourd’hui au Luxembourg le Premier ministre D. Chmyhal et le ministre des infrastructures, V. Krikliy, ainsi que leurs équipes. En tant que banque de l’UE, la BEI est fermement déterminée à soutenir les pays voisins membres du Partenariat oriental, et en particulier l’Ukraine. En 2020, nous avons réalisé un investissement record de plus de 1 milliard d’EUR en Ukraine. Nos opérations se sont concentrées sur l’appui aux régions de l’est de l’Ukraine touchées par le conflit, la remise en état et le développement des infrastructures, l’innovation, l’amélioration des transports publics et la relance des entreprises, dans le cadre des efforts déployés par l’équipe d’Europe pour faire face aux effets de la crise du coronavirus. Nous avons entamé l’année 2021 en lançant des initiatives qui viennent à point nommé puisqu’une reprise s’annonce après la pandémie de COVID-19. En tant que banque de l’UE, nous sommes prêts à contribuer à alléger la pression résultant de la pandémie en protégeant la population ukrainienne, en renforçant la résilience et en appuyant des initiatives telles que les opérations signées ce jour en vue de soutenir la croissance et la reprise. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Ukraine : « L’accès aux vaccins est la clé pour sauver des vies et permettre un retour à une vie normale le plus rapidement possible en Ukraine. La BEI est heureuse d’y contribuer. Dans le cadre de l’équipe d’Europe, nous maintenons notre ferme soutien à l’Ukraine en cette période difficile, et les nouvelles initiatives de la BEI présentées aujourd’hui s’inscrivent dans la continuité de son appui au développement économique et social durable du pays. Nous pensons également à l’après-COVID-19, en investissant dans l’aéroport international de Boryspil, une infrastructure essentielle au développement économique à long terme de l’Ukraine. En collaboration avec le gouvernement ukrainien, nous avons entrepris des investissements stratégiques pour un avenir meilleur, plus résilient et économiquement plus prospère pour le pays, renforçant ainsi le rôle de partenaire fiable de la banque de l’UE. »

Matti Maasikas, ambassadeur et chef de la délégation de l’UE auprès de l’Ukraine : « Les deux prêts signés ce jour joueront un rôle très important pour la résilience et la reprise post-COVID de l’Ukraine. Tout d’abord, l’aide à l’acquisition de vaccins et le soutien des chaînes d’approvisionnement, qui s’ajoutent à l’assistance de l’UE déjà mobilisée contre le COVID, aux livraisons effectuées dans le cadre du mécanisme COVAX, à l’initiative UE-OMS annoncée hier pour soutenir le déploiement des vaccins et de la vaccination contre le COVID-19 dans les pays du Partenariat oriental, accéléreront le processus de vaccination en Ukraine. Il est extrêmement important de gagner cette course contre la montre ; en matière de COVID, personne n’est à l’abri avant que tout le monde ne le soit. Cet investissement dans la réfection des systèmes liés à la partie ouest de l’aéroport international de Boryspil, notamment de sa piste ouest, représente une importante contribution, non seulement en faveur de la reprise économique de l’Ukraine à la suite de l’actuelle période de restrictions des déplacements, mais aussi en faveur de la sécurité climatique, car il se concentrera sur la capacité actuelle de l’aéroport, sur la sûreté, la sécurité et la durabilité, mais pas sur son agrandissement. »

Denys Chmyhal, Premier ministre ukrainien : « Grâce à cet appui supplémentaire de la BEI et de l’UE, nous nous efforçons de toujours disposer de fonds suffisants pour soutenir le système de santé ukrainien et contribuer au renforcement des mesures de protection de la population face à la crise due à la pandémie de COVID-19. Le financement de la BEI va nous permettre d’acheter des vaccins essentiels pour maîtriser la propagation du virus et retrouver une vie normale plus vite. La pandémie pèse également sur l’activité des aéroports. Le prêt signé aujourd’hui en faveur de l’aéroport international de Boryspil assurera le développement de son infrastructure et renforcera la position de ce point d’entrée international. Nous tenons une fois de plus à remercier la BEI pour sa coopération et son soutien de longue date. Nous sommes convaincus qu’ensemble, nous parviendrons à mettre au point des mécanismes susceptibles d’aider l’Ukraine pendant la pandémie. »

50 millions d’EUR pour vacciner la population ukrainienne contre le COVID-19

La banque de l’UE va allouer 50 millions d’EUR pour aider l’Ukraine à lutter contre le coronavirus. Les fonds serviront à l’achat de vaccins contre le COVID-19 et de l’équipement destiné à la chaîne du froid qui est essentielle à la bonne distribution des vaccins dans l’ensemble du pays. Ce prêt renforce la capacité de l’Ukraine à faire face à la pandémie de COVID-19. L’opération s’inscrit dans le cadre de la riposte globale de l’équipe d’Europe face à la crise due au coronavirus.

Ces fonds seront prélevés sur le programme existant en faveur des infrastructures municipales (UMIP) d’Ukraine, doté d’une enveloppe de 400 millions d’EUR, et qui est mis en œuvre par le ministère du développement des collectivités et des territoires. Le ministère ukrainien de la santé mettra en œuvre le mécanisme COVID-19 en coopération avec l’unité d’appui à la gestion des projets au titre de l’UMIP, de sorte que les deux ministères reçoivent des conseils stratégiques et opérationnels ainsi qu’un appui à la gestion des projets.

270 millions d’EUR pour l’amélioration de l’aéroport international de Boryspil

Le prêt de 270 millions d’EUR en faveur de l’aéroport international de Boryspil (KВР) permettra d’améliorer l’efficacité énergétique, la sûreté et la sécurité aériennes, ainsi que la résilience opérationnelle du plus grand aéroport international d’Ukraine, qui représente environ 60 % de l’ensemble du trafic aérien de passagers dans le pays.

L’opération permettra la remise en état de la partie ouest de l’aérodrome, y compris la piste ouest (18R-36L). Après les travaux de reconstruction, la piste remplacera l’ancienne, devenue obsolète, ce qui améliorera la flexibilité opérationnelle de l’aéroport. Le prêt de la banque de l’UE permettra également d’améliorer la circulation au sol côté pistes et la sécurité dans l’aéroport, grâce à des systèmes d’éclairage des aérodromes et d’atterrissage ultramodernes.

Vladyslav Krykliy, ministre ukrainien de l’Infrastructure : « Grâce au soutien de nos partenaires internationaux de la BEI et à la mise en œuvre du projet de développement de l’aéroport de Boryspil, nous rénoverons notre aéroport pour qu’il réponde aux normes actuelles : il sera doté d’un meilleur équipement technique et sera plus compétitif. Ainsi, l’Ukraine poursuivra avec succès le développement du secteur aérien. »

Oleh Struk, directeur général par intérim de l’aéroport international de Boryspil : « La coopération avec la BEI, appuyée par le gouvernement ukrainien et le ministère des infrastructures, est de première importance pour l’aéroport international de Boryspil. Elle est particulièrement vitale en ces temps difficiles pour l’ensemble du secteur aérien. Ce prêt nous permettra de réaliser un projet de reconstruction de la zone de vol n° 2 et, après la reprise complète des vols et du trafic de passagers, il constituera la base financière pour la concrétisation du plan de développement aéroportuaire approuvé par le gouvernement. Nous avons encore beaucoup de travail devant nous. »

Le projet s’inscrit dans le droit fil de la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat. La Feuille de route exclut les nouveaux investissements dans le renforcement des capacités aéroportuaires depuis le 11 novembre 2020 et vise, à la place, l’amélioration des capacités aéroportuaires existantes, y compris les investissements dans la sûreté, la sécurité et la durabilité, qui sont prévus dans le cadre du prêt de 270 millions d’EUR accordé à l’aéroport international de Boryspil.