Appui aux PME et aux ETI, aménagement urbain et services de conseil

4 000 entreprises bénéficiaires des opérations et quelque 81 000 emplois soutenus

Un record sur 10 ans pour le FEI, avec 1,8 milliard d’EUR débloqué pour les PME en Bulgarie

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), qui se compose de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a mis à disposition 443 millions d’EUR sous forme de prêts, de garanties et d’apports de fonds propres pour des projets en Bulgarie en 2020. Ce volume traduit une augmentation de 23 % du total des activités de financement par rapport à 2019.

En 2020, la BEI a prêté un montant total de 115 millions d’EUR en Bulgarie. Le FEI a engagé quelque 328 millions d’EUR dans de nouvelles opérations en faveur des petites et moyennes entreprises (PME), ce qui devrait permettre de débloquer 1,8 milliard d’EUR pour les PME en Bulgarie. Ces fonds iront principalement aux entreprises en difficulté en raison de la pandémie de COVID-19.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « 2020 a été une année très difficile pour nous tous. La pandémie de COVID-19 a provoqué une crise mondiale sans précédent. Dans ce contexte, je me félicite que le Groupe BEI ait augmenté ses financements, en particulier pour les PME. Notre soutien financier contribue à améliorer le quotidien des citoyens et joue un rôle important pour stimuler le développement économique de la Bulgarie pendant la pandémie. Je tiens à remercier tous nos partenaires et à assurer que nous sommes prêts à soutenir les PME, la cohésion régionale, l’action pour le climat et le développement urbain afin de créer des emplois et d’apporter la prospérité dans toute la Bulgarie. »

Marinela Petrova, vice-ministre bulgare des finances : « Nous apprécions vivement le rôle actif que joue la Banque dans la réalisation des objectifs et priorités stratégiques de la Commission européenne et des États membres en matière de climat, ainsi que sa détermination à soutenir les États membres dans la transition vers la neutralité climatique. Afin d’utiliser avec succès les possibilités financières qu’apportent la Commission européenne et la BEI, il est essentiel de recenser les besoins d’investissement spécifiques et de préparer des projets de qualité. Forte de son savoir-faire et de son expérience du financement des investissements dans les domaines des infrastructures, de l’innovation, du climat et de l’environnement, la Banque peut apporter un soutien considérable à ce processus et contribuer au succès de la transition de la Bulgarie vers la neutralité carbone. »

Lors d’une conférence de presse virtuelle, Marinela Petrova, vice-ministre bulgare des finances et membre du Conseil d’administration de la BEI, et Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, ont présenté l’incidence des financements du Groupe BEI en Bulgarie et discuté des perspectives stratégiques pour la banque de l’UE pour l’année à venir. La vice-présidente Pavlova a par ailleurs donné un aperçu des principales activités du Groupe BEI en 2020, y compris les mesures mises en place aux fins de la riposte face à la pandémie de COVID-19 et le rôle clé que joue le Groupe dans la lutte contre la crise climatique.

La conférence de presse a été suivie d’une conférence virtuelle, organisée par le département Analyses économiques de la BEI, afin de présenter les résultats de l’enquête annuelle de la BEI sur l’investissement pour la Bulgarie. Cette enquête apporte un éclairage unique sur l’environnement de l’investissement des entreprises dans l’ensemble de l’Union européenne.

L’enquête montre qu’en Bulgarie, la pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur les stratégies d’investissement des entreprises. Cette crise a incité près de la moitié des entreprises à investir moins que prévu (46 %) et très peu à investir plus que prévu (7 %). La réaction des entreprises bulgares face à la pandémie correspond à la moyenne de l’UE (45 %). Un quart des entreprises ont fait référence à l’utilisation accrue des technologies numériques (25 %), contre la moitié des entreprises à l’échelle de l’Union européenne (50 %). Un quart des entreprises (25 %) s’attendent – parmi les incidences à long terme de la pandémie de COVID-19 – à une réduction permanente de l’emploi, soit une proportion comparable à la moyenne de l’UE (21 %). En outre, près de deux tiers (63 %) des entreprises bulgares n’ont pas de plan d’investissement pour lutter contre les effets des changements climatiques, soit une proportion nettement supérieure à la moyenne de l’UE (35 %).

