La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un nouveau prêt de 100 millions d’EUR à Pekao Leasing pour le financement de petites et moyennes entreprises (PME). Outre le mandat de la BEI et l’accord de prêt, une part considérable des fonds servira à financer des mesures et des initiatives liées à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, ainsi qu’à mettre en place une offre compétitive en matière de crédits-bails pour les entreprises détenues ou gérées par des femmes.

Le prêt accordé à Pekao Leasing, la branche crédit-bail de Bank Pekao Group, s’inscrit dans la continuité de la coopération entamée en 2005. Le prêt bénéficie d’une garantie bancaire de Bank Pekao.

Les bénéficiaires peuvent utiliser le prêt pour financer des investissements dans des biens durables et des actifs corporels, par exemple des dépenses de R‑D. Le coût global de l’investissement ne devrait pas dépasser 25 millions d’EUR et le concours de la BEI peut atteindre 12,5 millions d’EUR.

« Le groupe Pekao appuie résolument le développement de l’économie polonaise. Ce nouvel accord avec la BEI nous permettra d’apporter un soutien non négligeable aux entreprises détenues ou gérées par des femmes. En outre, une partie du nouveau prêt de la BEI servira à financer des investissements dans les énergies durables et l’efficacité énergétique. Ce prêt nous permettra de proposer une gamme de produits et de services compétitifs aux PME », a déclaré Magdalena Zmitrowicz, vice-présidente de Bank Pekao chargée des opérations avec les PME.

Fondée en 1958, la BEI est le bras financier de l’Union européenne. Elle est la plus grande banque multilatérale du monde et joue un rôle de premier plan dans le financement des initiatives liées à l’action pour le climat. Les autres domaines d’activité clés de la BEI sont la promotion du développement des PME, la création de nouveaux emplois et la promotion de l’entrepreneuriat féminin.

« Le financement des petites et moyennes entreprises est l’une des principales activités de la BEI. Nous le faisons par l’intermédiaire de banques et d’institutions partenaires, telles que le Groupe Pekao, avec lesquelles nous coopérons depuis 15 ans. Dans le cadre de cette opération, nous sommes particulièrement heureux que nos fonds soutiennent des entreprises qui investissent dans des solutions d’économie d’énergie ou qui sont gérées ou détenues par des femmes. Les PME peuvent être déterminantes dans la transformation verte, les femmes propriétaires et dirigeantes jouant un rôle plus important dans l’économie. La BEI est fière de soutenir ces dynamiques », a déclaré Teresa Czerwińska, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement.

La Bank Pekao S.A., fondée en 1929, est l’une des plus grandes institutions financières d’Europe centrale et orientale et l’une des trois premières banques universelles en Pologne, dotée d’un actif d’environ 230 milliards de PLN. Grâce à son réseau d’agences, le deuxième du pays, Bank Pekao dessert plus de 5,7 millions de clients. En tant que première banque d’entreprises en Pologne, Bank Pekao dessert une grande entreprise sur deux du pays. Son statut de banque universelle s’appuie sur des opérations de banque privée, de gestion d’actifs et de courtage de premier plan sur le marché. Son profil d’activité diversifié est soutenu par un bilan et un profil de risque de premier ordre, comme en témoignent un coût de risque bas, des ratios de fonds propres solides et une excellente résilience aux conditions macroéconomiques (Bank Pekao est classée parmi les trois premières banques de l’UE dans le rapport de l’Autorité bancaire européenne). Depuis 1998, Bank Pekao est cotée à la Bourse de Varsovie et fait partie de plusieurs indices locaux (dont WIG20 et WIG Banks) et internationaux (par ex. MSCI Emerging Markets, Stoxx Europe 600 et FTSE Developed). Pekao figure parmi les principales sociétés génératrices de dividendes cotées à la Bourse de Varsovie, avec une distribution totale aux actionnaires de 20 milliards de PLN au cours des dix dernières années.