La BEI accorde un prêt de 1 milliard de SEK (97 millions d’EUR) pour la station d’épuration de Käppala située dans la municipalité de Lidingö, près de Stockholm.

Cette modernisation permettra à l’usine de traiter les eaux usées de 900 000 personnes au maximum.

Avec le biogaz produit par le processus de digestion, le projet devrait avoir une incidence positive sur l’environnement et la qualité de l’eau en mer Baltique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 1 milliard de SEK (97 millions d’EUR) avec le Käppalaförbundet, un partenaire intercommunal dans l’archipel de Stockholm, pour financer la modernisation et l’augmentation des capacités de sa station d’épuration des eaux usées. Le traitement centralisé des eaux usées à Käppala sera modernisé afin de desservir environ 900 000 personnes.

Thomas Östros vice-président de la BEI : « Le fameux « skärgård » de Stockholm revêt une grande importance tant pour l’environnement que pour l’économie locale. En tant que banque européenne du climat, la BEI se réjouit de soutenir l’agrandissement de la station d’épuration de Käppala, contribuant ainsi à préserver la région d’une manière durable pour la population. »

« Cette modernisation permettra de garantir des services d’épuration pour nos 11 municipalités membres pendant de nombreuses décennies, tout en améliorant considérablement la qualité de l’eau de notre magnifique archipel », a déclaré Andreas Thunberg, PDG de Käppalaförbundet.

La station d’origine a été mise en service en 1969 et elle a déjà été agrandie une fois avec l’appui de la BEI (prêt de 6 millions d’ECU) en 1997. En réduisant au minimum la pollution des eaux réceptrices, le projet aura une incidence positive sur l’environnement immédiat et la mer Baltique et devrait améliorer les conditions de vie des habitants de la région de Stockholm.

Informations générales

Le projet permettra au promoteur de satisfaire pleinement aux exigences de la directive 91/271/CE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, de la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE) et des recommandations de la Commission d’Helsinki (HELCOM) concernant les effluents rejetés par la station d’épuration (recommandation 28E/5, HELCOM).

Käppalaförbundet traite les eaux usées provenant de 11 municipalités situées au nord et à l’est de Stockholm. Son usine, la station d’épuration de Käppala, est la troisième de Suède et met en œuvre un procédé de traitement très efficace. Elle exploite également les nutriments et l’énergie contenus dans les eaux usées et produit des boues, du biogaz et de la chaleur qui sont recyclés pour la collectivité.