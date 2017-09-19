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Fiche récapitulative
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
The project concerns the upgrading of Kaeppala wastewater treatment plant.
The investments in wastewater treatment infrastructure will improve the current treatment processes by increasing its treatment capacity and the quality of the treated wastewater discharge. It also includes improvements in the overall collection system which aim to optimise transfer of wastewater to be treated at the plant.
The project is eligible under article 309 c) Common Interest (Environment), since increasing the treatment capacity of the existing wastewater plant and its ancillary structures, will have a positive environmental impact. Compliance with the EU Water Framework Directive (2000/60/EC), Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC), and EU and national environmental legislation (notably under Directives 2011/92/EU, 92/43/EEC (Art. 6.3), 2000/60/EC (Article 4.7), Directive 2010/75/EU, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, the Birds Directive 2009/147/EC and the Habitats Directive 92/43/EEC) will be verified during the appraisal.
The EIB will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of European Union, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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