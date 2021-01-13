L’admissibilité à un financement par le produit des OpDD est élargie à la « protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes » (objectif n o 6 de la taxinomie de l’UE)

La BEI s’engage à aligner la documentation des OpDD sur l’évolution du règlement établissant une taxinomie de l’UE

Le fort engouement des investisseurs (opération sursouscrite 15x) confirme l’intérêt croissant du marché pour la durabilité

Le 11 janvier 2021, la Banque européenne d’investissement (BEI) a émis une nouvelle obligation pour le développement durable (OpDD) de 1,5 milliard d’EUR à échéance au 15 mai 2041. Du fait que la demande a dépassé 22,5 milliards d’EUR (hors part des chefs de file), le volume de l’opération a été revu à la hausse par rapport au montant initial visé (1 milliard d’EUR) et le prix s’est établi au taux mid-swap minoré de 7 points de base (pb), soit un resserrement de 2 pb par rapport au prix indicatif. L’obligation offre un rendement re-offer de -0,003 %, ce qui équivaut à un écart de +30,6 pb par rapport au Bund allemand DBR 4,75 % 07/04/40 et de -6,3 pb par rapport à l’obligation assimilable du Trésor français FRTR 4,5 % 25/04/41.

L’émission a eu lieu le même jour que le sommet One Planet pour la biodiversité organisé à Paris et consacre l’élargissement du périmètre des OpDD de la BEI à la « protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes ».

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « La finance durable doit être un pilier de la réponse globale au défi posé par la dégradation du climat et de l’environnement. La BEI est à l’avant-garde dans ce domaine et montre l’exemple en menant ses activités de prêt et d’emprunt dans le cadre d’une législation européenne novatrice. La biodiversité est un objectif essentiel. »

Les fonds levés sur les marchés mondiaux de capitaux au moyen des OpDD de la BEI soutiendront des investissements à long terme dans des projets alignés sur la taxinomie de l’UE.

Dans la perspective du règlement établissant la taxinomie de l’UE, les investisseurs ont pu soutenir, via les OpDD de la BEI, des financements liés à la lutte contre le coronavirus, ainsi que des projets qui améliorent l’accès à l’eau, à la santé et à l’éducation sur la base de critères d’examen transparents, comme le permet le cadre de l’UE.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Les produits des OpDD de la BEI ne sont affectés qu’à des projets environnementaux et sociaux qui contribuent de manière substantielle à la réalisation des objectifs de durabilité de l’UE. En 2018, la BEI a été le premier émetteur à aligner la documentation de ses obligations sur la législation de l’UE relative à la finance durable. Le champ d’admissibilité est désormais élargi à la biodiversité. Il s’agit là d’un engagement majeur en matière de transparence envers les investisseurs dans l’un des principaux domaines d’intervention de l’UE et de la BEI. »

La BEI a désormais décidé d’appliquer la même approche à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes (voir l’illustration ci-après). Le périmètre des OpDD concernera dans un premier temps la gestion durable des forêts et sera progressivement étendu à d’autres domaines pertinents en temps voulu (par exemple, la conservation de la nature et de la biodiversité, l’utilisation et la gestion durables des terres, les pratiques agricoles durables ainsi que les activités habilitantes connexes, conformément au règlement établissant la taxinomie de l’UE).

Le produit des OpDD est affecté aux décaissements admissibles qui ont lieu après la date d’émission, selon le principe du « premier entré, premier sorti », et vient à l’appui de multiples objectifs de durabilité. Les affectations en faveur de la biodiversité se concrétiseront progressivement. Le montant et l’ordre de ces affectations seront communiqués aux investisseurs dans les cadres annuels pour les OpDD qui sont vérifiés – avec une assurance raisonnable (ISAE 3000) – par un auditeur externe indépendant placé sous supervision officielle (KPMG actuellement).

Lars Dreier Kristensen, gérant de portefeuille principal chez ATP : « Les changements climatiques, la dégradation de l’environnement et les zoonoses sont directement et étroitement liés. Ils doivent faire l’objet d’une réponse globale par les marchés des capitaux. C’est pourquoi nous saluons la décision de la BEI d’élargir les critères d’admissibilité à un financement par le produit des OpDD à la biodiversité. L’approche de la BEI en matière de durabilité est cohérente et s’appuie sur la législation de l’UE relative à la finance durable. Elle bénéficie à cet égard de notre soutien stratégique. »

Patrick Gorm Nielsen, gérant de portefeuille chez PFA Asset Management : « Nous partageons l’avis de la BEI sur la nécessité de clarifier les critères dans le domaine de la finance durable et nous saluons les mesures qu’elle a prises pour permettre le suivi des financements verts conformément au règlement établissant la taxinomie de l’UE. L’élargissement des activités de la BEI dans ce domaine à la biodiversité est une nouvelle très positive, et nous sommes heureux de lui manifester notre soutien en plaçant un ordre en tant qu’investisseur de premier plan. »

Cette stratégie a été plébiscitée par le marché en 2020, les investisseurs prenant conscience de l’interdépendance des différents domaines de la durabilité. Le WWF voit dans la pandémie de

COVID-19 un « effet boomerang de la destruction des écosystèmes ».

Le volume des émissions d’OpDD a plus que quintuplé en 2020 par rapport à 2019, faisant de ces obligations une référence sur le marché.

Informations générales

Objectifs de durabilité des OCR et OpDD – Alignement progressif sur le règlement établissant la taxinomie de l’UE

Obligations climatiquement responsables Obligations pour le développement durable Objectifs environnementaux Objectifs environnementaux

(autres que l'atténuation des changements climatiques) Objectifs sociaux Atténuation des changements climatiques Domaines admissibles jusqu’à présent : Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Prévention et réduction de la pollution DOMAINE NOUVEAU : Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes Domaines admissibles jusqu’à présent : Accès aux services d’eau et d’assainissement

Gestion des risques de catastrophe naturelle

Accès à une éducation équitable et inclusive

Accès universel à des services de santé abordables

Capacité de préparation et d’intervention en cas d’urgence sanitaire

Données relatives à l'émission

Répartition de la demande

Par zone géographique Par catégorie d'investisseurs Autres pays d'Europe 26% Gestionnaires de fonds, assurances, fonds de pension 55% Allemagne, Autriche, Suisse 21% Banques, GAP 36% France 19% Banques centrales et organismes publics 6% Pays nordiques 15% Autres 3% Royaume-Uni et Irlande 15% Benelux 3% Continent américain 1%

Résumé des modalités et conditions de la nouvelle émission OpDD de 1,5 milliard d’EUR à 0,01 % à échéance mai 2041

Montant de l'émission 1,5 milliard d’EUR Date d'émission 11 janvier 2021 Date de paiement 19 janvier 2021 (T+6) Date d'échéance 15 mai 2041 Coupon 0,01 %, annuel, base Exact/Exact - ICMA, jour suivant, non ajusté Marge re-offer Mid-swap - 7 pb Commissions 0,20 % Cotation Bourse de Luxembourg Chefs de file BofA Securities, Crédit Agricole CIB, LBBW, Santander

L’encours total des OpDD équivaut à plus de 6,4 milliards d’EUR pour huit émissions libellées en AUD, EUR, SEK et USD.

Au 11 janvier 2021, la BEI avait levé un volume équivalant à plus de 14,6 milliards d’EUR, soit environ 24 % du programme d’emprunt annoncé de 60 milliards d’EUR pour 2021.

Lien vers le cadre 2018-2019 pour les OpDD