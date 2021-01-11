Le président Hoyer réaffirme l’engagement de la BEI en faveur du Sahel et des régions africaines vulnérables aux changements climatiques dans le cadre de l’équipe d’Europe

La BEI renforcera son soutien financier et technique à l’agriculture durable, aux énergies propres, à l’eau, aux infrastructures et au microfinancement afin de créer des emplois et de stimuler la résilience

Investissements en faveur de la biodiversité en Afrique qui tireront parti des obligations pionnières de la BEI pour le développement durable

La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé ce jour son intention de fournir de nouveaux soutiens financiers et techniques en faveur de l’agriculture durable, des énergies propres, de l’eau, des infrastructures et du financement du secteur privé dans les 11 pays du Sahel les plus vulnérables aux changements climatiques.

Le nouvel appui financier et technique de la BEI amplifiera l’impact de l’Initiative de la Grande Muraille Verte qui vise à renforcer la biodiversité au Sahel et à mieux relever les défis climatiques et environnementaux auxquels cette région est confrontée. Les investissements à fort impact ciblés permettront une croissance économique plus inclusive et renforceront la résilience dans la région afin d’y favoriser la paix et la stabilité.

À l’occasion du One Planet Summit pour la biodiversité organisé par le président français Emmanuel Macron à Paris plus tôt dans la journée, Werner Hoyer, président de la BEI, a mis en avant le renforcement attendu de l’engagement en faveur d’investissements à fort impact, qui sont essentiels pour créer des emplois, améliorer les perspectives économiques et favoriser l’accès aux énergies propres et à l’eau.

« Les communautés du Sahel sont menacées par les changements climatiques, par des sécheresses et des inondations de plus en plus fréquentes et par un accès peu fiable et limité à l’énergie, à l’eau et à l’alimentation. En tant que membre de l’équipe d’Europe et de l’Alliance Sahel, la Banque européenne d’investissement reconnaît la nécessité d’accroître les investissements destinés à relever ces défis, à assurer un développement durable et à renforcer la stabilité dans la région. La banque de l’UE se réjouit d’unir ses forces à celles des partenaires africains et internationaux pour faire en sorte que l’Initiative de la Grande Muraille Verte en faveur de la biodiversité améliore les conditions de vie et les perspectives dans l’ensemble du Sahel. D’ici à 2025, la BEI prévoit de soutenir les investissements des secteurs public et privé porteurs de transformations dans les 11 États du Sahel les plus vulnérables aux changements climatiques, dans le cadre de notre engagement à accélérer les investissements à fort impact en Afrique. Ce soutien viendra compléter notre engagement stratégique plus large dans toute l’Afrique et l’appui que nous avons apporté aux investissements porteurs de transformations sur le continent au cours des 58 dernières années », a déclaré Werner Hoyer.

Le président de la Banque européenne d’investissement a pris la parole lors du One Planet Summit pour la biodiversité aux côtés du prince de Galles, du président de la Commission de l’Union africaine et de dirigeants de l’Agence française de développement, de la Banque africaine de développement, de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture et de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification.

Coopération avec les partenaires africains pour mobiliser des investissements à fort impact dans l’ensemble du Sahel

Dans son allocution prononcée à l'occasion du One Planet Summit pour la biodiversité, le président Hoyer a mis en avant l’impact du récent appui de la BEI aux investissements dans le domaine de l’eau au Mali et au Niger et dans les énergies propres en Afrique de l’Ouest, mais aussi de son soutien au secteur privé en partenariat avec des banques et des organismes de microfinance locaux.

La BEI appuie actuellement des projets visant à lutter contre la dégradation des sols et à améliorer l’accès au financement pour les communautés rurales et les petits exploitants au Mali et en Éthiopie, ainsi qu’à prévenir l’érosion des sols et à y remédier au Nigeria. Toutes ces initiatives peuvent servir de modèle à des investissements œuvrant efficacement en faveur de la biodiversité ailleurs en Afrique.

Appel de la BEI aux marchés mondiaux des capitaux pour soutenir des investissements en faveur de la biodiversité

Les prochains investissements de la BEI à l’appui de projets en faveur de l’agriculture durable et de l’environnement en Afrique bénéficieront du statut de la BEI, qui est la première institution financière internationale à émettre des obligations pour soutenir les investissements favorisant la biodiversité.

Cette semaine, la BEI, plus grande émettrice d’obligations supranationales au monde et pionnière en matière d’obligations vertes, intégrera la biodiversité dans les critères d’admissibilité des obligations pour le développement durable qu’elle a lancées.

Soutien de l’Initiative de la Grande Muraille Verte afin d’améliorer les conditions de vie et les perspectives au Sahel

L’Initiative de la Grande Muraille Verte vise à restaurer les paysages dégradés de l’Afrique et à transformer la vie des populations du Sahel. Les 11 pays retenus pour une intervention dans le cadre de cette initiative sont le Burkina Faso, Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan et le Tchad.

La Banque européenne d’investissement est la plus grande banque publique internationale au monde ; elle a pour actionnaires directs les 27 États membres de l’UE.

Elle a récemment adopté la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements qu’elle leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI seront aussi alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris à partir de début 2021.