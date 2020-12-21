© Wenea

Les bornes de recharge rapide et ultrarapide seront implantées le long d’autoroutes espagnoles, dont celles du réseau transeuropéen de transport (RTE-T).

Le financement de la BEI de 50 millions d’EUR permettra à l’entreprise d’effectuer un investissement d’environ 100 millions d’EUR destiné à renforcer la mobilité longue distance en Espagne.

Le projet contribuera à réduire les émissions de CO 2 de 31 000 tonnes par an.

Ce projet est financé au titre du mécanisme pour la mobilité future, appuyé par le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) et l’initiative NER 300 de la Commission européenne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Wenea, par l’intermédiaire de Nordian CPO, une filiale de Diggia Group qui fournit des services pour les véhicules électriques, s’unissent pour renforcer l’électromobilité interurbaine et longue distance en Espagne. La banque de l’UE mettra 50 millions d’EUR à la disposition de Wenea, via Nordian CPO, ce qui permettra à l’entreprise espagnole d’effectuer un investissement d’environ 100 millions d’EUR destiné à renforcer la mobilité longue distance en Espagne.

Concrètement, grâce au soutien de la BEI, d’ici fin 2022, Wenea déploiera dans tout le pays plus de 470 bornes de recharge rapide et ultrarapide pour véhicules électriques. Le financement de la BEI est accordé au titre du mécanisme pour la mobilité future, appuyé par le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe et l’initiative NER 300 de la Commission européenne.

L’infrastructure en cours de déploiement comprend plus de 470 bornes de recharge d’une puissance comprise entre 50 kW et 150 kW, permettant aux véhicules de recharger entre 60 % et 80 % de leur batterie en 20 minutes. La plupart des bornes de recharge seront implantées le long d’autoroutes et de grandes routes espagnoles, dont celles du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Environ 25 % d’entre elles seront déployées dans les régions les moins peuplées d’Espagne (relevant de l’objectif de cohésion) afin d’offrir une couverture complète aux conducteurs de véhicules électriques.

Le financement de la BEI contribue à la mise en œuvre du plan national intégré pour l’énergie et le climat (PNIEC) de l’Espagne pour la période 2021-2030, qui fixe l’objectif ambitieux de la mise sur le marché de cinq millions de voitures et véhicules légers électriques d’ici à 2030, ainsi que du soutien des futurs plans européens et nationaux de décarbonation.

Le déploiement de ces bornes de recharge aura d’importantes retombées positives pour l'environnement tout en stimulant la création d’emplois en Espagne. Selon les estimations de la BEI, la mise en œuvre du projet contribuera à réduire les émissions de CO 2 de 31 000 tonnes par an et environ 150 personnes seront embauchées pour déployer plus de 470 bornes de recharge dans tout le pays.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque en Espagne : « Les transports sont la deuxième plus grande source d’émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale. La décarbonation de ce secteur est donc essentielle pour parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050. Le manque de bornes de recharge est l’un des principaux freins à l’adoption des véhicules électriques. C’est pourquoi, en tant que banque européenne du climat, nous nous réjouissons d’appuyer Wenea dans cette entreprise qui renforcera la mobilité propre sur de longues distances et stimulera la création d’emplois en Espagne, contribuant ainsi à une reprise durable et inclusive de l’économie du pays. »

Adina Vălean, commissaire européenne chargée des transports : « Ce prêt soutiendra l’objectif que nous avons défini dans le cadre du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie pour une mobilité durable et intelligente consistant à déployer un million de points de recharge en combustibles de substitution d’ici à 2025. Afin d’accélérer la transition vers des transports intelligents et durables, il faut que le marché des combustibles de substitution monte en puissance. Je me réjouis que nous soyons en mesure d’appuyer la contribution du projet Everest en ce sens. »

José Manuel Zorrilla, PDG de Diggia Group : « Le soutien de la BEI permet à Wenea de faire un bond qualitatif en mettant en place le maillage des bornes de recharge des véhicules électriques. Acteur indépendant, nous pourrons ainsi mettre notre excellence au service de nos clients, à savoir les utilisateurs de véhicules électriques, et leur faire part de ce qui nous anime : contribuer à la durabilité de la planète en réduisant les émissions de CO 2 . Nous espérons que cette opération avec la BEI sera la première d’une longue série de déploiements que nous voulons effectuer dans l’Union européenne. »

Informations générales

Le Groupe BEI est composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI). La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de prêt à long terme de l’UE et le premier bailleur de fonds multilatéral au monde pour le financement de l’action en faveur du climat. La Banque a récemment approuvé la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat afin d’exécuter son ambitieux programme qui vise à mobiliser 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030 qui sera décisive. À cette fin, la Banque va progressivement augmenter ses financements à l’appui de ces objectifs pour les porter à 50 % de son activité d’ici à 2025 et, à compter de 2021, toutes les nouvelles activités de financement du Groupe BEI seront alignées sur les objectifs de l’accord de Paris.

Institution pionnière du marché des obligations vertes en 2007, la BEI est aujourd’hui le plus grand émetteur de titres de cette catégorie au monde.

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe

Le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) est un instrument de financement de l’UE destiné à promouvoir la croissance, l’emploi et la compétitivité au moyen d’investissements ciblés dans les infrastructures au niveau européen.

Initiative NER 300

L’initiative NER 300 vise à cofinancer des projets de démonstration de technologies respectueuses de l’environnement en matière de captage et de stockage du carbone (CSC) et de technologies innovantes dans le domaine des énergies renouvelables à l’échelle commerciale Elle est financée par la vente de 300 millions de crédits d’émission provenant de la réserve destinée aux nouveaux entrants (RNE ou NER en anglais) du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union européenne. Il n’est pas prévu de lancer d’autres appels à propositions dans le cadre de l’initiative NER 300 et les fonds non décaissés sont réinvestis au moyen d’instruments financiers de l’UE gérés par la Banque européenne d’investissement : le volet « Projets de démonstration liés à l’énergie » du dispositif InnovFin et l’instrument de dette du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE).

Le mécanisme pour la mobilité future est une initiative conjointe de la Commission européenne et de la BEI créée au titre de l’instrument de dette du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), qui vise à soutenir le programme de décarbonation de l’Europe, en mettant l’accent sur des solutions de transport plus propres, plus sûres et plus intelligentes. Le mécanisme pour la mobilité future peut être partiellement financé par l’initiative NER 300 mise en place par l’Union européenne.

À propos de Diggia Group

Diggia Group est une entreprise du secteur de l’innovation durable dont la mission est de devenir l’une des 100 entreprises dans le monde contribuant à la réduction du CO 2 .

Les principales activités de Diggia se répartissent en quatre pôles :

Gamma Solutions : énergies (vertes) et télécommunications (5G)

SferaOne : énergies renouvelables et efficacité énergétique

Wenea : services pour les véhicules électriques fournis par l’intermédiaire de Nordian CPO (infrastructure de Wenea en Espagne)

Gamma Health : santé et neutralité carbone

Ce déploiement ambitieux en matière de mobilité longue distance fait de Wenea l’un des chefs de file de la recharge rapide et ultrarapide en Espagne.