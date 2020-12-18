© Technical University of Cluj-Napoca 2020

Le prêt à long terme de la BEI vise à améliorer des installations d’enseignement, de recherche et d’innovation sur un campus universitaire roumain.

Il s’agit du premier prêt accordé au titre du dispositif de financement rationalisé de la BEI de 100 millions d’EUR destiné à l’enseignement supérieur en Roumanie pour la période 2021-2025.

Le prêt de 21 millions d’EUR de la BEI appuie des dépenses d’investissement de l’université technique de Cluj-Napoca d’un montant de 44 millions d’EUR et la création d’emplois dans la recherche et l’enseignement supérieur.

Les investissements prévus visent à améliorer les installations de recherche et d’enseignement ainsi que les conditions de vie des étudiants et des employés de l’université technique de Cluj-Napoca.

Le nouvel investissement soutient les grandes stratégies de développement de l’établissement.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accepté de soutenir des investissements qui permettront de transformer l’université technique de Cluj-Napoca (UTCN) en lui accordant un prêt de 21 millions d’EUR sur 25 ans.

Il s’agit du premier prêt que la BEI octroie au titre de son programme de 100 millions d’EUR en faveur de l’enseignement supérieur en Roumanie (« Prêt-programme Romania Higher Education »). Il bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe (ou « plan Juncker »).

Le programme lancé par la BEI en 2020 a pour objectif principal de garantir les ressources nécessaires pour améliorer l’enseignement, la recherche et l’innovation, ainsi que les conditions de vie des étudiants, dans les universités roumaines en rénovant des bâtiments existants ou en en construisant de nouveaux. Le financement vise également à adapter les infrastructures aux nouvelles technologies, à améliorer les environnements d’apprentissage, à accroître l’accessibilité des personnes handicapées et à renforcer l’efficacité énergétique des bâtiments.

Le contrat de prêt signé par l’UTCN représente le premier soutien accordé à une université roumaine par la Banque européenne d’investissement dans le cadre de son programme de soutien à l’enseignement supérieur lancé début 2020.

« Je me félicite du soutien apporté par la Banque européenne d’investissement à l’université technique de Cluj-Napoca, le premier concours qu’elle apporte à un établissement d’enseignement supérieur en Roumanie en dehors de Bucarest. Ce prêt de 21 millions d’EUR sur 25 ans bénéficiera à des milliers d’étudiants, à la recherche et à la création de plus de 200 emplois. Je suis heureuse que, grâce à cet accord, l’université technique de Cluj-Napoca contribue au développement de la communauté étudiante, mais aussi à la création d’une “Roumanie éduquée” », a expliqué Monica Cristina Anisie, ministre de l’éducation et de la recherche.

« L’université technique de Cluj-Napoca est aujourd’hui un établissement d’enseignement supérieur moderne, diversifié et complexe, doté d’une identité bien définie, actif dans les écosystèmes locaux, régionaux et nationaux, reconnu et apprécié comme un fournisseur d’éducation, de recherche, de transfert de technologie et d’innovation de haute qualité. L’appui de la BEI à notre université, et au plus vaste programme d’investissement que nous n’ayons jamais eu, contribuera à accélérer la réalisation de nos objectifs stratégiques et représentera notre contribution à l’amélioration des conditions de vie, d’apprentissage et de recherche de nos étudiants et de nos enseignants. Nous sommes fiers que l’université technique de Cluj-Napoca soit la première université du pays à obtenir un financement de la BEI dans le cadre du programme de prêt en faveur des établissements d’enseignement supérieur en Roumanie pour 2021-2025 », a affirmé Vasile Topa, recteur de l’UTCN.

« La Banque européenne d’investissement est heureuse de soutenir la modernisation ambitieuse de l’université technique de Cluj-Napoca. Ce prêt de 21 millions d’EUR, d’une durée de 25 ans, renforcera encore l’excellence universitaire et scientifique de l’UTCN et montrera comment des investissements visionnaires dans l’enseignement supérieur peuvent à la fois stimuler l’enseignement, la recherche et l’innovation, et améliorer l’efficacité énergétique », a déclaré Christian Kettel Thomsen, vice-président de la Banque européenne d’investissement responsable des opérations en Roumanie.

Le tout premier soutien de la BEI aux investissements de l’UTCN bénéficiera à des milliers d’étudiants, améliorera l’innovation et la recherche et créera des centaines d’emplois.

Le plan d’investissement de l’UTCN prévoit la modernisation des installations pédagogiques pour la spécialisation intelligente situées dans trois bâtiments existants, la création d’un centre (« Hub UT Cluj ») pouvant accueillir des conférences, des ateliers et des entreprises issues de la recherche universitaire, ainsi que la construction de nouveaux logements pour 300 étudiants et la rénovation des locaux existants.

Les investissements permettront également de construire un nouveau bâtiment pour l’Institut de recherche sur l’intelligence artificielle ainsi que de réinstaller la bibliothèque universitaire et la cantine dans des bâtiments modernes, équipés de technologies de pointe.

Appui aux investissements dans l’enseignement supérieur dans l’ensemble de la Roumanie

L’université technique de Cluj-Napoca est la première à bénéficier du nouveau programme de financement rationalisé de 100 millions d’EUR de la BEI à l’appui d’investissements dans l’enseignement supérieur en Roumanie, garanti par le Fonds européen pour les investissements stratégiques.

La BEI examine actuellement l’octroi de financements à plusieurs universités du pays et d’autres projets devraient être annoncés dans les semaines à venir.

Le programme proposé pour la période 2021-2025 fait suite à la convention de financement signée par la BEI avec l’université polytechnique de Bucarest en 2019, d’un montant de 25 millions d’EUR, qui s’est révélée un réel succès et qui doit être multipliée par le nouveau programme proposé.

Transformation du campus de l’université technique de Cluj-Napoca

Le nouveau financement de la BEI permettra d’améliorer la qualité des installations pour l’enseignement, la recherche et les étudiants sur le campus de l’université technique de Cluj-Napoca.

Le programme d’investissement du campus renforcera encore le rôle de l’UTCN en tant que centre d’excellence universitaire de premier plan en Roumanie, réduira la nécessité pour les étudiants d’aller se spécialiser à l’étranger et augmentera l’attrait de l’université auprès des étudiants étrangers.

Augmentation du nombre d’étudiants hautement qualifiés

L’agrandissement et l’amélioration des installations d’enseignement et de recherche de l’UTCN contribueront à accroître le nombre de diplômés hautement qualifiés, ce qui s’avère essentiel pour renforcer le développement et l’innovation dans des domaines de spécialisation intelligente, et pour répondre aux exigences des employeurs dans le nord-ouest de la Roumanie.

Amélioration de l’efficacité énergétique et réduction de la facture énergétique

Le programme d’investissement du campus soutenu par la BEI permettra d’améliorer considérablement l’efficacité énergétique de ce dernier et de réduire à la fois les coûts liés à l’énergie et les émissions de carbone.

Au total, 46 % de l’investissement global servira à améliorer l’efficacité énergétique. Les nouveaux bâtiments seront conçus et construits conformément aux normes de consommation d’énergie quasi nulle, tandis que les bâtiments existants seront rénovés.

La Banque européenne d’investissement soutient les investissements dans l’éducation en Europe et dans le monde entier et veille à ce que les meilleures pratiques régissent les nouveaux investissements dans ce secteur.

Ces dix dernières années, la BEI a prêté plus de 30 milliards d’EUR pour des investissements à l’appui d’écoles, d’universités et d’établissements de formation permanente.