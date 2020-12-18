© Shutterstock

La BEI pr ê te 100 millions d ’ EUR à la compagnie des eaux n é erlandaise PWN à l ’ appui de sa strat é gie d ’ adaptation aux changements climatiques, afin d ’ assurer le pr é sent et l ’ avenir de l ’ approvisionnement en eau potable en Hollande septentrionale.

Le projet ainsi soutenu permettra une protection plus intensive des sources d’eau et de la nature, des investissements dans l’épuration ainsi que le remplacement partiel du réseau de distribution afin de le rendre plus résistant aux effets des changements climatiques.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 100 millions d’EUR avec PWN, l’entreprise qui gère l’approvisionnement en eau potable dans la plus grande partie de la province de Hollande septentrionale aux Pays-Bas. Ce prêt appuie les investissements nécessaires pour maintenir la qualité élevée de l’eau potable fournie par PWN, de la source au robinet. Lesdits investissements sont indispensables pour anticiper les effets des changements climatiques sur le modèle d’entreprise de PWN. Les périodes de sécheresse plus fréquentes et prolongées qui sont attendues dans un avenir proche auront une incidence sur la production et la distribution d’eau potable. Par ailleurs, la population de la province de Hollande septentrionale augmente, entraînant une hausse de la demande en eau potable.

Approvisionnement durable en eau potable

PWN vise la neutralité carbone de sa production d’eau potable d’ici à 2050, qui se concrétisera à terme par l’adoption d’un processus industriel circulaire totalement dépourvu d’émissions, ainsi que par une réduction de moitié de son empreinte carbone déjà à l’horizon 2030. La priorité absolue demeurant l’approvisionnement durable en eau potable, la protection de ses principales sources d’eau douce et réserves naturelles est très importante. Le financement de la BEI soutiendra PWN dans la mise en œuvre de procédés de filtrage de l’eau potable plus respectueux du climat, ce qui suppose le remplacement d’une partie de son réseau de distribution par des conduites plus résistantes à la chaleur et à la sécheresse, ainsi que des mesures visant à mieux gérer l’approvisionnement en provenance des différentes sources d’eau et zones de stockage.

« La BEI soutient depuis un certain temps déjà des entreprises de production d’eau potable aux Pays-Bas », a déclaré Christian Thomsen, vice-président de la BEI. « Les Néerlandais sont de plus en plus conscients des risques que les Pays-Bas courent face aux changements climatiques. En plus de changer nos habitudes en matière d’émissions, nous devons également nous adapter à l’évolution de la situation, et la BEI est très heureuse de soutenir PWN à cet égard. »

« Le monde qui nous entoure est en train de changer. Au sein de PWN, nous devons anticiper ces changements afin que nos clients disposent toujours – aujourd’hui et demain – d’une eau potable fiable. Aussi, nous félicitons-nous du prêt que la BEI consent à PWN. Cet accord nous permet d’œuvrer ensemble à l’avenir de l’approvisionnement en eau potable de nos concitoyens », a ajouté Ria Doedel, directrice générale de PWN.

D’un point de vue technique, les investissements effectués par PWN concernent la réhabilitation et la modernisation d’installations de production, le remplacement de conduites de distribution, d’installations de stockage d’eau, de réservoirs et de stations de pompage, ainsi que la gestion durable de dunes côtières dans une région qui devrait être touchée par les changements climatiques. Il s’agit de la quatrième opération conclue avec PWN, le premier financement accordé par la BEI à cette entreprise remontant à 1998 tandis que le dernier en date avait été signé en 2016.

PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland N.V. est une société publique dont l’unique actionnaire est la province de Hollande septentrionale. PWN fournit de l’eau potable à 1,7 million de clients au moyen d’un réseau de conduites long de 10 342 km et comptant 811 770 raccordements, soit environ 10 % du marché néerlandais, ce qui en fait la quatrième compagnie d’approvisionnement en eau des Pays-Bas au regard du nombre de clients. Elle fournit de l’eau potable et gère les dunes dans la province de Hollande septentrionale. L’eau est traitée dans des stations situées à Andijk, Bergen, Heemskerk et Wijk aan Zee. La province charge PWN de gérer des réserves naturelles s’étendant sur plus de 7 500 hectares entre Zandvoort et Bergen. Les dunes du parc national de Zuid-Kennemerland et la réserve des dunes de Hollande septentrionale sont classées sites Natura 2000 et sont protégées à ce titre. Ces sites sont gérés conformément au système de certification pour la gestion durable du paysage intitulé baromètre Duurzaam Terreinbeheer (niveau or) et attirent quelque six millions de visiteurs chaque année. Voir également www.pwn.nl.