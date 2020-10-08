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NOORD HOLLAND SUSTAINABLE DRINKING WATER SUPPLY

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 100 000 000 €
Eau, assainissement : 100 000 000 €
Date(s) de signature
9/12/2020 : 100 000 000 €
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11/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NOORD HOLLAND SUSTAINABLE DRINKING WATER SUPPLY
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Pays-Bas : la BEI soutient la résilience face aux changements climatiques dans le secteur de l’eau potable

Fiche récapitulative

Date de publication
8 octobre 2020
Statut
Référence
Signé | 09/12/2020
20200566
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NOORD HOLLAND SUSTAINABLE DRINKING WATER SUPPLY
PWN WATERLEIDINGBEDRIJF NOORD-HOLLAND NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 282 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project concerns the 2021-2025 investment programme into the production and distribution facilities of PWN, the fourth-largest water supply company in the Netherlands.

The project will secure or enhance the quality of life of around 1.7 million residents in the region north-west of Amsterdam by improving the reliability and affordability of the water supply service. The project will ensure continued compliance with the Water Framework Directive (2000/60/EC), the Drinking Water Directive (98/83/EC) and national norms.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investment programme is geared toward securing a sustainable management of water supply and distribution, bringing about a positive social and environmental impact. The upgrade of water treatment plants and transportation pipelines are examples of components with environmental/resource efficiency impacts. Compliance with EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.

The Bank will require that the Promoter ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NOORD HOLLAND SUSTAINABLE DRINKING WATER SUPPLY
Date de publication
11 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134082607
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200566
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
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