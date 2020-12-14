© Transdev Sverige

L’opérateur de transport International Transdev fait l’acquisition en leasing de 297 bus à faible émission carbone.

Le financement de 1,2Md SEK est octroyé par MUFG et Société Générale, cette dernière étant soutenue par la BEI à hauteur de 600 millions SEK, équivalent à 145 de ces bus électriques.

Transdev annonce le succès de son premier financement structuré d’un montant de 1,2Md SEK destiné à équiper la ville de Göteborg en Suède d’une flotte de bus à faible émission carbone. Ce financement est mis en place par Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) et Société Générale qui est accompagné par la Banque Européenne d’Investissement (BEI).

Il s’agit d’une des premières opérations de ce type en Europe et d’une étape clé pour Transdev qui démontre, à travers cette opération, son engagement en matière de réduction de l’empreinte carbone de sa flotte de transport. Le financement total de 1,2Md SEK est dédié à l’acquisition en leasing de 297 bus électriques et bio-carburants par Transdev qui serviront dans 5 concessions à Göteborg à partir de décembre 2020.

Transdev avait remporté en mars 2019 le marché des bus de la ville de Göteborg pour 10 ans. Le déploiement de cette nouvelle flotte de bus roulant exclusivement avec une électricité produite par des énergies renouvelables ou grâce aux bio-carburants soutient la stratégie de la ville de passer au tout électrique pour les transports publics d’ici 2030.

Afin de fournir à Transdev les meilleures conditions de financement, la participation de Société Générale est soutenue par la BEI. A travers cette opération, les trois banques impliquées – MUFG, Société Générale et la BEI – renouvellent leur coopération et engagement au service de la transition énergétique de nos sociétés.

La BEI, dans le cadre de sa nouvelle « Feuille de Route de la Banque du Climat », va consacrer 50% de ses financements à l’investissement vert d’ici 2025. Société Générale a renouvelé son objectif de contribuer au financement de la transition énergétique à hauteur de 120 milliards d'euros entre 2019 et 2023 à partir d’une palette de solutions de financements durables (crédits, obligations, conseil). A fin septembre 2020, cet engagement est déjà réalisé à plus de 60%. En mai 2019, MUFG s’est engagé à lever un total de 20Tn JPY (soit 189bn USD) entre 2019 et 2030 en faveur de la finance durable, pour contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement Durables des Nations Unies.

MUFG et Société Générale ont aussi accompagné Transdev pour son premier leasing vert, ainsi que dans la mise en place d’un green loan framework aligné sur les Green Loan Principles établis par la Loan Market Association.

Robert Bartlett, Responsable du financement d’Infrastructure pour la zone EMEA chez MUFG déclare: "Cela a été un privilège d’accompagner Transdev sur cette opération qui ouvre la voie d’un avenir plus durable. C’est un succès pour tous les acteurs impliqués qui témoigne de l’efficacité de notre collaboration à trouver des solutions innovantes et bénéficiant à toute la communauté. Fort de notre expérience dans le domaine ferroviaire et des transports, le financement de bus verts sera à l’avenir une expertise importante pour MUFG, en complément de notre large éventail de solutions contribuant à la transiton énergétique. »

Tanguy de Pompignan, Responsable mondial Solutions Structurées & Leasing chez Société Générale, ajoute: “Nous sommes très fiers que Transdev ait fait confiance à l’expertise de Société Générale pour l’accompagner dans une opération aussi structurante pour le mix énergétique de sa flotte. Cette opération est parfaitement en ligne avec la stratégie de la Banque, et celle de ses partenaires MUFG et la BEI, visant à accompagner leurs clients dans leur propre transition énergétique et ainsi contribuer à celle de la société dans son ensemble.»

Thomas Östros, Vice-Président de la Banque européenne d’investissement conclut: “C’est un plaisir de voir comment, avec Société Générale, le financement de la BEI aide Göteborg à réduire l’empreinte carbone de son infrastructure de transports. Cette opération bénéficie à l’environnement et à l’économie suédoise. La BEI, en tant que Banque du Climat de l’Union Européenne, est heureuse de travailler aux côtés de Société Générale pour atteindre ses objectifs ambitieux en matière de climat. Des projets comme celui-ci sont des étapes importantes pour y parvenir. »

Rôles sur l’opération:

MUFG et Société Générale sont intervenus en tant que co-arrangeurs, prêteurs, contrepartie de couverture et co-conseil en structuration verte pour Transdev. Société Générale est aussi intervenu en tant qu’arrangeur du leasing et agent.

Norton Rose Fulbright Paris et le cabinet Hammarskiöld ont conseillé les deux co-arrangeurs ainsi que le bailleur sur l’opération. Le cabinet De Gaulle Fleurance & Associés a conseillé Transdev. KPMG AB a été conseil des prêteurs pour les questions relatives à la TVA en Suède.

Informations générales

Société Générale

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes.

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société Générale emploie plus de 138 000 collaborateurs dans 62 pays et accompagne au quotidien 29 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

la Banque de détail en Franc e avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;

e avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés;

avec des réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés; la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) est l’une des principales entreprises financières du monde dont le siège est localisé à Tokyo. Veille de plus de 360 ans, elle possède un réseau mondial d’environ de 2700 bureaux dans plus de 50 marchés. Le Groupe emploie plus de 180 000 collaborateurs et offre un large éventail de services : banque commerciale, trust, métiers titres, crédit à la consomation, gestion d’actifs et leasing.

MUFG ambitionne d’être le groupe financier le plus fiable au monde grâce à une étroite collaboration entre ses différentes activités, et à répondre à tous les besoins financiers de ses clients, au service de la société et en favorisant une croissance partagée et durable pour un monde meilleur.

MUFG est côtée sur les bourses de Tokyo, Nagoya et New York.