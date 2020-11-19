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GOTHENBURG CLEAN URBAN TRANSPORT

Signature(s)

Montant
64 186 507,96 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 64 186 507,96 €
Transports : 64 186 507,96 €
Date(s) de signature
19/11/2020 : 64 186 507,96 €
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Related public register
17/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GOTHENBURG CLEAN URBAN TRANSPORT
Related public register
28/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - GOTHENBURG CLEAN URBAN TRANSPORT
Communiqués associés
Suède : MUFG, Société Générale et la BEI soutiennent le développement du transport public propre à Göteborg

Fiche récapitulative

Date de publication
10 décembre 2020
Statut
Référence
Signé | 19/11/2020
20200246
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GOTHENBURG CLEAN URBAN TRANSPORT
TRANSDEV SVERIGE AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
SEK 655 million (EUR 63 million)
SEK 873 million (EUR 84 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the financing of up to 145 electric buses and associated charging infrastructure in the city of Gothenburg, Sweden.

The project concerns the financing of up to 145 electric buses and associated charging infrastructure in the city of Gothenburg, Sweden.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The manufacturing of rolling stock (buses) and the installation of recharging stations in existing depots do not fall within the scope of the EIA Directive 2011/92/EC amended by Directive 2014/52/EU. Therefore, no environmental impact assessment (EIA) will be required. Due to the nature of this project, no impact on any Natura 2000 areas or other protected sites is expected.

The Promoter - the entity implementing the project - has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Documents liés
17/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GOTHENBURG CLEAN URBAN TRANSPORT
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GOTHENBURG CLEAN URBAN TRANSPORT
Date de publication
17 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132099033
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200246
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GOTHENBURG CLEAN URBAN TRANSPORT
Date de publication
28 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
158772108
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20200246
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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