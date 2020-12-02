© Siemens

Le soutien de la BEI permet à Siemens Gamesa de conforter son avance technologique en mettant au point des produits innovants pour un approvisionnement en énergie propre de plus en plus efficace et durable.

Le financement ira appuyer principalement les centres de RDI de Siemens Gamesa en Espagne et au Danemark.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accordera 300 millions d’EUR à Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), l’un des principaux fabricants mondiaux d’éoliennes, pour soutenir son plan de recherche, développement et innovation (RDI) au cours de la période 2020-2023. L’accord prévoit un prêt de 150 millions d’EUR, qui peut être complété par une autre tranche de même montant l’année prochaine. Les investissements seront principalement mis en œuvre dans les centres de recherche-développement (R-D) de SGRE en Espagne (Navarre, Biscaye et Madrid) et au Danemark (Aalborg et Brande).

L’innovation et le progrès technologique sont essentiels pour continuer à mettant au point des solutions face à l’un des plus grands défis de notre temps, la lutte contre les changements climatiques. Cela passe par un approvisionnement en énergie propre de plus en plus efficace et durable. Globalement, Siemens Gamesa consacrera jusqu’à 45 % du total de ses dépenses d’investissement à la R-D.

Plus précisément, la BEI financera différentes activités de RDI menées par Siemens Gamesa, notamment la mise au point de solutions innovantes visant à perfectionner les divers éléments d’une éolienne, de nouvelles applications pour les services d’entretien et de diagnostic des éoliennes et des applications informatiques visant à optimiser les processus et la production d’énergie (de la chaîne de bloc à l’intelligence artificielle en passant par la réalité virtuelle). En outre, le soutien de la BEI confortera également le caractère innovant de Siemens Gamesa en contribuant à améliorer la capacité d’innovation et la compétitivité de l’entreprise.

Gonzalo Onzain, responsable des marchés des capitaux et des relations avec les banques chez Siemens Gamesa : « L’accroissement des dépenses de R-D est l’une des clés pour maintenir notre avance technologique dans les années à venir. Grâce à cette nouvelle ligne de financement, nous continuerons à réduire le coût de l’énergie et nous ferons porter nos efforts sur l’approvisionnement en énergie propre d’un nombre croissant de foyers. »

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque en Espagne : « En tant que banque européenne du climat, nous sommes heureux de soutenir la stratégie de Siemens Gamesa en matière de RDI pour stimuler l’innovation dans le domaine des énergies renouvelables et de contribuer ainsi à une croissance économique durable et à la création d’emplois en Espagne et au Danemark à un moment si crucial. Le projet, qui vise à mettre au point des processus et des produits plus durables, renforcera la compétitivité de cette entreprise européenne de premier plan. Il témoigne en outre du ferme engagement de la BEI en faveur de l’innovation et des énergies propres, qui sont des éléments essentiels à la réalisation de l’objectif européen de neutralité climatique d’ici à 2050. »

La banque européenne du climat

La BEI est le plus grand prêteur multilatéral au monde pour l’action en faveur du climat. Elle a récemment adopté la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat pour concrétiser son ambitieux programme visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements qu’elle leur consacre à 50 % au moins d’ici à 2025. L’ensemble des nouvelles activités de financement du Groupe BEI sera aligné sur les objectifs de l’accord de Paris d’ici la fin de l’année 2020.

Institution pionnière du marché des obligations vertes en 2007, la BEI est aujourd’hui le plus grand émetteur de titres de cette catégorie au monde.

Siemens Gamesa Renewable Energy

Siemens Gamesa est un acteur mondial de l’éolien avec une forte présence dans tous les segments du marché : éolien terrestre, éolien marin et services. Forte de ses capacités numériques avancées, l’entreprise offre l’une des plus vastes gammes de produits du secteur ainsi que des solutions de services à la pointe de son domaine d’activité, contribuant ainsi à rendre l’énergie propre plus abordable et plus fiable. Elle fabrique, installe et entretient des éoliennes, tant sur terre qu’en mer, et possède une puissance installée de plus de 107 GW dans le monde. Son carnet de commandes s’élève à 30,2 milliards d’EUR. Siemens Gamesa a son siège social en Espagne et est cotée à la Bourse espagnole (Ibex-35).