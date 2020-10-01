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WIND TECHNOLOGY RDI

Signature(s)

Montant
350 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Danemark : 126 000 000 €
Espagne : 224 000 000 €
Industrie : 350 000 000 €
Date(s) de signature
11/02/2021 : 50 000 000 €
30/11/2020 : 54 000 000 €
11/02/2021 : 72 000 000 €
11/02/2021 : 78 000 000 €
30/11/2020 : 96 000 000 €
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Related public register
01/10/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WIND TECHNOLOGY RDI
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - WIND TECHNOLOGY RDI
Communiqués associés
Espagne : la BEI finance la stratégie d’innovation de Siemens Gamesa

Fiche récapitulative

Date de publication
7 décembre 2020
Statut
Référence
Signé | 30/11/2020
20200376
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WIND TECHNOLOGY RDI
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 350 million
EUR 601 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the Promoter's research, development and innovation (RDI) activities in the field of on-shore wind power generation technologies and related services, carried out primarily in Spain and, to a minor extent, in Denmark in the period 2020-23.

The project supports investment in innovation and skills and promotes climate action.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project activities do not fall under any of the annexes of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU; moreover, they are expected to be carried out in existing facilities already authorised that will not change their scope due to the project. As such, it is unlikely that the local environmental competent authorities will require an environmental impact assessment (EIA) for the project. However, the environmental details will be assessed during the appraisal.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is subject to EU public procurement legislation, then the Bank would duly inform the Commission Services and would require the Promoter to apply those rules.

Documents liés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WIND TECHNOLOGY RDI
Date de publication
1 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130609485
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200376
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WIND TECHNOLOGY RDI
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
236832439
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20200376
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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WIND TECHNOLOGY RDI
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EIB finances Siemens Gamesa’s innovation strategy
Wind Technology RDI
©Siemens

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