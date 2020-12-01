© Shutterstock

La nouvelle stratégie vise à lutter contre les inégalités existantes et celles qui pourraient résulter des changements climatiques et de la pandémie de COVID-19

Elle a pour objectif central la mise en place d’une Europe juste et verte

Les ministres de l’UE chargés de l’aménagement du territoire, du développement territorial et de la cohésion territoriale ont adopté ce jour l’Agenda territorial 2030, un cadre politique axé sur l’action destiné à promouvoir la cohésion territoriale et à garantir un avenir durable pour toutes les régions et tous les citoyens d’Europe. La Banque européenne d’investissement (BEI) a activement participé à sa préparation et est prête à contribuer à sa bonne mise en œuvre au moyen de prêts, de financements combinés à des aides non remboursables et de services de conseil. Le nouvel Agenda territorial prévoit que la BEI joue un rôle actif dans le financement d’investissements durables de toutes dimensions dans les domaines couverts et dans le déploiement d’actions pilotes lancées par les États membres de l’UE. Il fixe un double objectif central, à savoir la mise en place d’une Europe juste et verte, avec six priorités pour le développement du territoire européen dans son ensemble (voir la figure 1).

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des financements à l’appui de la cohésion économique et sociale : « Nous nous félicitons de l’adoption de l’ Agenda territorial 2030, que nous soutenons pleinement. Depuis plus de 60 ans, la BEI joue un rôle important dans la lutte contre les inégalités territoriales, et nous sommes décidés à poursuivre nos efforts en consacrant une part significative de nos prêts et de nos services de conseil à cette fin. Dans le même temps, l’Agenda prévoit également d’œuvrer pour une Europe plus verte. La transition vers une société respectueuse de l’environnement et neutre pour le climat, dans laquelle personne n’est laissé pour compte, revêt une importance stratégique pour la BEI, la banque européenne du climat. »

Pour lire le discours prononcé par la vice-présidente Lilyana Pavlova lors de la réunion informelle des ministres chargés de la cohésion territoriale, cliquer ici.

Pour lire les explications de nos experts en développement régional sur les inégalités et la manière dont la BEI contribue à y remédier, cliquer ici

