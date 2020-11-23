© ADIF

La BEI financera la liaison entre Talayuela (délimitant les Communautés autonomes d’Estrémadure et de Castille-La Manche) et Badajoz (à la frontière du Portugal) de 282 km.

Ce projet ferroviaire s’inscrit dans le corridor atlantique qui relie la péninsule ibérique au centre de l’Europe.

Incidence sur l’emploi : près de 17 000 postes de travail seront créés pendant la phase de construction.

La Banque européenne d’investissement (BEI) prêtera 890 millions d’EUR à Adif – Alta Velocidad pour financer la ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Madrid à l’Estrémadure, contribuant ainsi à l’achèvement du corridor atlantique européen et améliorant sensiblement la liaison entre l’Espagne et le Portugal. Le projet bénéficie de l’appui du Fonds européen de développement régional et d’aides en faveur du réseau transeuropéen de transport (RTE-T).

La BEI et Adif – Alta Velocidad ont signé un accord de prêt de 300 millions d’EUR, qui constitue la première tranche des 890 millions d’EUR que la Banque consacrera à la réalisation de ce projet.

Plus précisément, la BEI financera le tronçon de 282 kilomètres entre Talayuela (délimitant les communautés autonomes d’Estrémadure et de Castille-La Manche) et Badajoz (à la frontière du Portugal), qui relie les villes de Navalmoral de la Mata, Plasencia, Cáceres, Mérida et Badajoz. La nouvelle ligne à grande vitesse sera destinée au trafic mixte (passagers et marchandises), réduira sensiblement le temps de trajet entre la capitale espagnole et l’Estrémadure – une région relevant de l’objectif de cohésion qui compte plus d’un million d’habitants –, et améliorera considérablement la liaison entre l’Espagne et le Portugal, facilitant ainsi un réseau de fret interopérable et efficace à destination et en provenance du sud du Portugal.

Le financement de la BEI contribuera à réduire à la fois les émissions de CO 2 , le trafic et le temps de déplacement entre l’Espagne et le Portugal, au profit de plus de 2,6 millions de passagers par an. Parallèlement, ces investissements contribueront à stimuler la reprise économique dans le sillage de la crise causée par le COVID‑19 et favoriseront le recrutement d'environ 17 000 personnes au cours de la phase de construction.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI responsable de l’activité de la Banque en Espagne, a souligné « l’importance du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) pour relier villes et pays européens, ainsi que pour dynamiser l’activité économique et la mobilité des personnes entre ces destinations. En outre, le développement d’infrastructures et de moyens de transport à faibles émissions est essentiel pour promouvoir la transition vers un modèle économique durable, une autre grande priorité de l’Union européenne et de la Banque européenne d’investissement. C’est pourquoi, en tant que banque européenne du climat, nous sommes heureux de nous associer à nouveau avec Adif – Alta Velocidad pour financer des investissements dans des lignes ferroviaires à grande vitesse qui contribuent à la création d’emplois durables et de qualité dans une région de la cohésion, à la relance de l’économie espagnole et à la lutte contre les changements climatiques. »

Pour sa part, Isabel Pardo de Vera, présidente d’Adif et d’Adif – Alta Velocidad, a déclaré que « la connexion à grande vitesse avec l’Estrémadure est l’un des projets les plus importants sur lesquels travaille Adif – Alta Velocidad, avec à la clé, de grandes retombées aux niveaux national, ibérique et européen. L’important effort d’investissement consenti à cet égard permet la création d’emplois et des avancées sur les plans économique, technologique et régional, ce qui est d’autant plus important en ces temps de nécessaire reprise économique à la suite de la crise liée au COVID‑19. Grâce à la collaboration de la BEI, nous pouvons continuer à progresser dans la mise en place d’infrastructures qui renforcent la cohésion territoriale, génèrent des richesses et contribuent à la lutte contre les changements climatiques. »

Depuis 1991, la banque de l’UE a mis à disposition plus de 12 milliards d’EUR à l’appui des chemins de fer à grande vitesse en Espagne, en finançant différents projets, notamment les infrastructures ferroviaires à grande vitesse de Séville, Barcelone, Valladolid, Burgos, Málaga, Cordoue, Alicante et Valence. Elle finance également le projet « Y vasca » (construction de la ligne à grande vitesse entre Vitoria, Bilbao et Saint-Sébastien), ainsi que la liaison Alicante-Murcie.

La BEI et les transports durables

De tout temps, la BEI a largement soutenu des investissements à l’appui de technologies propres dans le rail et les transports publics urbains, en particulier le métro et le tramway, qui contribuent à la grande majorité des objectifs relevant de l’action pour le climat. Les investissements de la BEI dans les transports à faible intensité de carbone (rail, métro, tramway et carburants de substitution) ont atteint 7,6 milliards d’EUR en 2019, soit une hausse de 30 % par rapport à 2018.

Pour plus d’informations sur les activités de la BEI dans le secteur des transports, veuillez consulter le rapport sur les investissements de la BEI dans les transports durables.

La banque européenne du climat

La BEI est le principal bailleur de fonds multilatéral de la lutte contre les changements climatiques à l’échelle mondiale. Elle a pour objectif d’être un chef de file en la matière pour limiter la hausse de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, afin de respecter les objectifs de l’accord de Paris. Le 14 novembre 2019, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé ses nouveaux objectifs climatiques et la nouvelle politique de prêt dans le domaine de l’énergie : la Banque augmentera progressivement les financements qu’elle consacre aux objectifs climatiques et environnementaux pour les porter à 50 % d’ici à 2025, afin que le Groupe BEI mobilise au moins 1 000 milliards d’EUR au cours de la décennie critique allant de 2021 à 2030 pour soutenir les investissements qui contribuent à atteindre ces objectifs. En outre, il a annoncé son intention d’aligner toutes les activités du Groupe BEI sur les objectifs de l’accord de Paris. À cet effet, la BEI cessera de financer tout projet dans le secteur des énergies fossiles à partir de fin 2021.

Principal émetteur d’obligations vertes au monde, la BEI a été la première organisation à proposer ce type d’obligations en 2007.

Adif – Alta Velocidad est une entreprise publique qui dépend du ministère des transports, de la mobilité et de l’aménagement urbain. Elle joue un rôle de premier plan dans le dynamisme du secteur ferroviaire, en faisant du train le moyen de transport par excellence et en facilitant l’accès à cette infrastructure sur un pied d’égalité.