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ADIF INFRASTRUCTURE INSPECTION & MAINTENANCE RS

Signature(s)

Montant
279 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 279 000 000 €
Transports : 279 000 000 €
Date(s) de signature
25/03/2022 : 76 000 000 €
21/07/2020 : 79 000 000 €
5/05/2021 : 124 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
7 avril 2020
Statut
Référence
Signé | 21/07/2020
20190737
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ADIF INFRASTRUCTURE INSPECTION & MAINTENANCE RS
ADIF ALTA VELOCIDAD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 279 million
EUR 310 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of acquisition of rolling stock for inspection and ancillary maintenance activities across both the high speed and the conventional rail networks in Spain.

The aim is to increase the quality of the rail infrastructure in Spain, and by this means contribute to the quality of rail services and promote travel by rail, thereby, enhancing sustainable transport in line with EU objectives. Part of the infrastructure for which the vehicles will be used is located in convergence or transition regions. The project is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and point (c) common interest. The potential contribution of the project to the climate action objective will be assessed during appraisal.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments proposed under the project do not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. The need of EIA and/or assessment according to the Habitats Directive 92/43/EEC for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots) will be analysed during the appraisal. By means of contributing to better quality of railway infrastructure, the project will promote a modal shift from both road and air to rail and, therefore, it is expected to generate environmental and safety benefits.

The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project have been / will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ADIF INFRASTRUCTURE INSPECTION & MAINTENANCE RS
Date de publication
30 Jun 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126862786
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190737
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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