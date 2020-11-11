Appui à de nouveaux projets d’investissement, d’une durée maximale de cinq ans, dans tous les secteurs de production pour les entreprises principalement situées dans le Mezzogiorno

Financements couvrant également les fonds de roulement, y compris les salaires, les charges fiscales, les cotisations de sécurité sociale, les frais administratifs et les autres dépenses de fonctionnement

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Mediocredito centrale (MCC) vont mettre à disposition cinquante millions d’EUR de ressources nouvelles destinées aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) italiennes pour faire face à la crise liée à la pandémie de COVID-19.

Tel est l’objectif de l’accord annoncé aujourd’hui entre la banque de l’UE et la banque publique italienne spécialisée dans le soutien aux petites entreprises situées en particulier dans le Sud de l’Italie. Sur la base de cet accord, la BEI allouera à MCC 50 millions d’EUR à l’appui des PME (entreprises de 250 salariés au maximum) et des ETI (entreprises comptant jusqu’à 3 000 salariés).

La nouvelle ligne de crédit, qui vise à faire face à l’urgence actuelle, prévoit à la fois le financement de nouveaux projets d’investissement, d’une durée maximale de cinq ans, et la couverture des besoins en fonds de roulement, compte tenu de la situation exceptionnelle que connaît le tissu économique italien. Plus précisément, les cotisations de sécurité sociale, les frais administratifs et autres dépenses de fonctionnement, ainsi que les lignes de crédit multifonctionnelles sont admissibles, même s’il s’agit d’une prolongation ou du renouvellement de prêts concernant le fonds de roulement. Seules les transactions purement financières et (ou) immobilières sont exclues.

Les prêts sont destinés à des projets mis en œuvre par des entreprises actives dans tous les secteurs productifs : agriculture, artisanat, commerce, tourisme, services et industrie.

« Grâce à la collaboration avec Mediocredito centrale, les avantages liés aux ressources de la BEI — durée des prêts et taux d’intérêt bas — seront accessibles aux entreprises de petite taille et de taille moyenne situées principalement dans le Sud de l’Italie, région dans laquelle, outre le secteur manufacturier, il existe également des filières de production interconnectées avec l’industrie nationale et internationale, comme de nombreuses activités dans le secteur automobile », a déclaré Dario Scannapieco, vice-président de la BEI.

« L’accord conclu entre Mediocredito Centrale et la BEI est un instrument important mis à la disposition des petites et moyennes entreprises du Mezzogiorno qui, en raison d’un désavantage concurrentiel, ont subi plus durement les effets de la crise sanitaire actuelle. Soutenir les filières de production et les investissements dans cette région du territoire signifie, en raison de l’interdépendance entre le Nord et le Sud, donner une impulsion à l’ensemble du pays. Un effet multiplicateur vertueux qui montre à quel point la croissance de l’Italie ne peut se faire sans un Sud plus fort et compétitif, qui a un rôle stratégique à jouer dans les politiques de reconstruction et de relance après la crise », a indiqué Bernardo Mattarella, PDG de Mediocredito Centrale.