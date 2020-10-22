© Shutterstock

La BEI investira 30 millions d’EUR pour accélérer le rétablissement des entreprises serbes actives dans les secteurs les plus gravement touchés par le COVID-19.

L’enveloppe consentie à Erste Bank AD Novi Sad permettra de mobiliser des prêts à des conditions plus avantageuses pour les entreprises serbes.

Il s’agit de la première opération de la BEI en Serbie dans le cadre du programme Team Europe destiné à lutter contre l’impact de la pandémie de COVID-19.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Erste Bank AD Novi Sad (EBS) ont convenu d’un prêt de 30 millions d’EUR pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) de Serbie à se relever rapidement de la crise due à la pandémie de COVID-19. Grâce à cette enveloppe, EBS pourra rétrocéder les fonds aux entreprises durement affectées par la pandémie, et leur permettre ainsi de sauvegarder des emplois, de préserver leur niveau de liquidités et d’assurer la continuité de leurs activités. Il s’agit de la première opération de la BEI en Serbie, dans le cadre du programme de financement de 400 millions d’EUR en faveur du secteur privé dans les Balkans occidentaux, un dispositif annoncé en mai 2020, lors du sommet UE-Balkans occidentaux de Zagreb, pour favoriser une réaction rapide à la crise sanitaire et accélérer le rétablissement des entreprises.

Les prêts seront accessibles aux entreprises actives dans différents secteurs qui, comme le commerce de gros et de détail, l’hébergement, les transports, les produits alimentaires et les services, ont été durement frappés par la pandémie. L’Union européenne est un partenaire stratégique de la Serbie, qui fait preuve d’une véritable intégration économique dans cette dernière. EBS utilisera l’enveloppe apportée par la banque de l’UE pour contribuer au redressement économique durable des PME serbes, qu’il s’agisse de répondre à leurs besoins en fonds de roulement à court terme ou de financer leurs projets d’investissement à long terme.

Dario Scannapieco, vice-président de la BEI : « Les enquêtes montrent qu’environ 85 % des PME serbes ont subi l’impact négatif de la crise et que 60,5 % des entreprises ont été contraintes de réduire sensiblement leurs capacités de production. Nous comprenons que sans appui urgent au secteur privé, la récession économique consécutive à la pandémie s’aggravera, ce qui retardera le redressement socio-économique global des Balkans occidentaux. C’est pourquoi la BEI et l’initiative Team Europe ont uni leurs efforts pour injecter des liquidités plus qu’indispensables dans les PME, qui emploient plus de 60 % de la population active serbe. Nous espérons ainsi les encourager à faire face au ralentissement économique et à amorcer une reprise durable. »

Slavko Carić, PDG d’Erste Bank : « En cette période de crise, nos clients ont plus que jamais besoin d’être soutenus pour surmonter leurs difficultés. La santé des individus, la survie des entreprises et la préservation des lieux de travail sont actuellement les grandes priorités de nos entrepreneurs, et nous mettons différentes mesures de soutien à leur disposition. Erste Bank est la première banque serbe avec laquelle la BEI s’associe pour lancer ce programme d’envergure, destiné à apporter de nouvelles sources de liquidité à des conditions avantageuses aux PME et aux ETI, ainsi qu’à financer leur fonds de roulement et leurs investissements. Nous en sommes très fiers. »

La BEI et EBS ont de solides antécédents en matière de coopération mutuelle pour appuyer les PME de la région. Depuis 2009, la BEI a investi plus de 1,8 milliard d’EUR dans l’économie serbe, ce qui a contribué à sauvegarder plus de 320 000 emplois.

Note aux responsables de publication

À propos de l’activité de la BEI en Serbie

La BEI intervient en Serbie depuis 1977, octroyant des financements en faveur de projets d’infrastructures clés, et appuyant des PME, l’industrie, les services et les collectivités locales. Depuis le début de ses activités dans le pays, elle a mis à disposition plus de 6 milliards d’EUR en faveur des PME et de la revitalisation des infrastructures dans les domaines des transports, de l’éducation, de la santé et des services collectifs. Pour de plus amples informations concernant les projets que la BEI soutient en Serbie

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des premiers bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2007, elle y a financé des projets pour un total de près de 8 milliards d’EUR. En plus de maintenir son appui à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures publiques, depuis 2010, la Banque a étendu son activité à de multiples nouveaux domaines, tels que la santé, la recherche-développement, l’éducation et les PME.

Pour plus d’informations sur les activités de la BEI dans les Balkans occidentaux

À propos de Team Europe et de la réponse à la crise due à la pandémie de COVID-19 dans les Balkans occidentaux

Dans le cadre de la stratégie #TeamEurope, la réaction globale de l’UE à la crise du COVID-19, le Groupe BEI a rapidement mobilisé 5,2 milliards d’EUR en dehors de l’UE, accélérant les financements et l’assistance technique ciblée. En ce qui concerne plus particulièrement les Balkans occidentaux, la BEI a élaboré un train de mesures de soutien immédiat d’un montant de 1,7 milliard d’EUR à l’appui principalement des PME et du secteur de la santé. Le soutien financier total de l’UE en faveur des Balkans occidentaux dépasse 3,3 milliards d’EUR.

Pour plus d’informations

À propos de Erste Bank AD Novi Sad

Erste Bank AD Novi Sad (EBS) est une banque dynamique au service d’une clientèle de particuliers, de collectivités locales et de PME. Grâce à ses excellents résultats dans le segment des services aux PME, EBS affichait, en 2018, la plus forte progression parmi les 28 banques présentes sur le marché. EBS est, selon la classification de la banque centrale, un établissement d’importance systémique sur le marché serbe. C’est une filiale d’Erste Group, un groupe bancaire créé il y a plus de 200 ans et l’un des plus importants fournisseurs de services financiers en Europe de l’Est en termes de clientèle et d’actif total. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web : www.erstebank.rs