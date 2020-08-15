La Banque européenne d’investissement (BEI) signe un accord de prêt de 55 millions d’EUR avec AB Kauno Energija pour moderniser des installations municipales.

Ces ressources seront affectées à des installations innovantes de production de chaleur et de refroidissement utilisant des sources d’énergie renouvelables.

Le 7 août, AB Kauno Energija, une entreprise gérée par la municipalité de Kaunas, a signé un accord de prêt de 55 millions d’EUR avec la Banque européenne d’investissement. Ce prêt servira à financer le programme d’investissement de l’entreprise sur les 5 prochaines années. Au cours de cette période, celle-ci prévoit d’investir dans des installations innovantes de production de chaleur et de refroidissement utilisant des sources d’énergie renouvelables, dans le passage au numérique des procédés ainsi que dans la modernisation des canalisations et la construction de nouvelles conduites.

Techniquement parlant, les investissements concernent la modernisation des chaudières, le remplacement d’environ 368 km de conduites anciennes et l’installation de près de 63 km de nouvelles canalisations, ce qui permettra également de raccorder de nouveaux foyers au réseau.

« Il s’agit d’une étape importante du développement de l’entreprise, qui contribuera à la mise en œuvre d’innovations technologiques majeures et à la réalisation des objectifs stratégiques de gestion des changements climatiques de la Ville. Ces investissements dans des technologies innovantes permettront également d’accroître notre efficacité opérationnelle et d’offrir de nouveaux services énergétiques au marché, à des conditions attrayantes », a déclaré Tomas Garasimavičius, directeur général d’AB Kauno Energija.

« L’année dernière, lorsque la BEI a adopté sa nouvelle politique de prêt dans le domaine de l’énergie, c’est le type de projet qui aurait constitué un exemple de la manière dont la Banque doit soutenir la lutte contre les changements climatiques », a ajouté Thomas Östros, vice-président de la BEI. « Une fois que l’actuelle crise sanitaire se sera résorbée, l’Europe doit rebondir et trouver un moyen de retrouver la croissance économique et la prospérité. Cependant, cette fois-ci, nous devons veiller à ce que la sortie de crise soit verte. En la matière, des investissements comme cette opération avec Kaunas Energija sont justement la voie à suivre. »