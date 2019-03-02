KAUNAS HEATING CAPEX PROGRAMME

Fiche récapitulative
The project will finance the upgrade of the heating networks and heat generation assets located in Kaunas city and in several other smaller municipalities.
The aim is to mantain and expand the district heating systems, decrease distribution losses and improve the reliability of heat supply, by modernising and expanding the grids, installing new renewable and gas-fired heat generation units or ugrading existing ones.
The project is an investment programme comprising numerous sub-operations from installation of biomass and gas-fired boilers to the modernisation and extension of district heating grids. Some sub-operations may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive thus requiring a review by the competent authorities at the planning/consent stage with due regard to the necessity for environmental and biodiversity impact and appropriate assessments. The environmental management capacity of the promoter and environmental aspects of the investments, including compliance with Industrial Emissions Directive 2010/75/EU and other EU legislative acts, will be appropriately assessed as part of the Bank's appraisal process.
The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/25/EU, and/or 2014/23/EU where applicable as well as the Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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