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KAUNAS HEATING CAPEX PROGRAMME

Signature(s)

Montant
55 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Lituanie : 55 000 000 €
Énergie : 55 000 000 €
Date(s) de signature
7/08/2020 : 55 000 000 €
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03/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KAUNAS HEATING CAPEX PROGRAMME
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Communiqués associés
Lituanie : Kaunas - soutien de l’UE en faveur d’un chauffage urbain plus efficace

Fiche récapitulative

Date de publication
12 mars 2020
Statut
Référence
Signé | 07/08/2020
20190302
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KAUNAS HEATING CAPEX PROGRAMME
KAUNO ENERGIJA AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 55 million
EUR 112 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project will finance the upgrade of the heating networks and heat generation assets located in Kaunas city and in several other smaller municipalities.

The aim is to mantain and expand the district heating systems, decrease distribution losses and improve the reliability of heat supply, by modernising and expanding the grids, installing new renewable and gas-fired heat generation units or ugrading existing ones.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is an investment programme comprising numerous sub-operations from installation of biomass and gas-fired boilers to the modernisation and extension of district heating grids. Some sub-operations may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive thus requiring a review by the competent authorities at the planning/consent stage with due regard to the necessity for environmental and biodiversity impact and appropriate assessments. The environmental management capacity of the promoter and environmental aspects of the investments, including compliance with Industrial Emissions Directive 2010/75/EU and other EU legislative acts, will be appropriately assessed as part of the Bank's appraisal process.

The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/25/EU, and/or 2014/23/EU where applicable as well as the Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KAUNAS HEATING CAPEX PROGRAMME
Date de publication
3 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125286931
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190302
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - KAUNAS HEATING CAPEX PROGRAMME
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
246014419
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20190302
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - KAUNAS HEATING CAPEX PROGRAMME
Date de publication
20 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
132091401
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190302
Dernière mise à jour
20 Jul 2020
Secteur(s)
Énergie
Pays
Lituanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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