©Ungvari Attila/ Shutterstock

20 % des investissements seront consacrés à l’efficacité énergétique et à l’adaptation aux effets des changements climatiques.

Les projets soutenus devraient contribuer à créer 1 500 emplois dans la construction.

L’opération s’inscrit en lien avec les services de conseil et d’assistance technique fournis dans le cadre de la Plateforme européenne de conseil en investissement.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds FLAG ont signé un prêt de 25 millions d’EUR afin de promouvoir la rénovation et la revitalisation urbaines dans les villes de Bulgarie. Le Fonds FLAG mettra en outre une somme équivalente à disposition, sur ses ressources propres, et acheminera le montant total de 50 millions d’EUR vers des collectivités locales, des entreprises municipales et d’autres institutions prestataires de services publics.

Le Fonds FLAG soutiendra des investissements pour la modernisation d’espaces verts urbains et d’espaces publics ouverts, l’amélioration des transports urbains durables et la rénovation et la reconstruction de bâtiments publics (écoles, centres de soins de santé, bâtiments administratifs). Il ciblera également la modernisation de petites infrastructures municipales de base (réseau routier, eau potable et égouts) et des mesures d’adaptation aux effets des changements climatiques.

Cette opération s’inscrit dans une collaboration plus large visant à accroître la capacité des fonds de cohésion à promouvoir le développement urbain. Plus tôt dans l’année, la BEI, le Fonds de fonds bulgare (qui est le gestionnaire des instruments financiers en Bulgarie) et le Fonds FLAG ont mis en place la plateforme d’investissement et de conseil en urbanisme pour la Bulgarie. Financée dans le cadre de la Plateforme européenne de conseil en investissement, cette plateforme vise à aider les collectivités locales bulgares en coordonnant les efforts des partenaires de financement et de conseil, tant au niveau de l’UE qu’au niveau national, et en regroupant les fonds de cohésion de l’UE et les prêts et conseils de la BEI via des intermédiaires et des instruments financiers dédiés au développement urbain.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « Alors que nous reconstruisons nos économies mises à mal par la crise du coronavirus, nous devons accorder une attention particulière au développement urbain et nous assurer que nous concevons des villes qui vont prospérer, maintenant et sur le long terme. Le prêt que nous avons signé aujourd’hui marque une étape importante dans le soutien de la BEI aux villes bulgares. Il apportera une contribution positive à la croissance économique et à la création d’emplois, en réduisant les factures d’énergie pour les consommateurs et en augmentant l’attrait des zones urbaines comme centres d’affaires et destinations touristiques. L’appui de la BEI au Fonds FLAG jouera également un rôle important dans sa capacité à renforcer l’absorption, par les bénéficiaires respectifs, des fonds structurels mis à disposition par l’UE, dans le but de promouvoir le développement urbain. En tant que banque de l’UE, la BEI est déterminée à continuer de jouer son rôle clé dans le soutien aux projets de cohésion et d’action pour le climat dans toute la Bulgarie, grâce à ses activités de prêt et de conseil. »

Nadia Dankinova, directrice exécutive de FLAG : « Le contrat de financement avec la BEI constitue un autre pas en avant pour le Fonds FLAG et les instruments financiers pour le développement urbain. En poursuivant sa mission de soutien aux autorités locales bulgares dans les efforts qu’elles ont déployés pour amener les villes et les régions vers un développement durable, vert et dynamique au cours des 13 dernières années, FLAG s’est imposé comme un partenaire fiable et privilégié. Nous sommes convaincus que la mise en œuvre de la plateforme permettra de combler un déficit de financement pour d’importants projets d’investissement découlant des programmes d’investissement municipaux. Le partenariat avec la banque de l’UE et le Fonds de fonds bulgare est stratégique et nous sommes certains qu’il s’inscrira dans la durée et sera très fructueux. Nous sommes totalement prêts à commencer à offrir le produit objet de ce contrat de financement, et à contribuer à accélérer la reprise économique et le développement durable des villes et des régions bulgares. »

Informations générales

La Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) est un partenariat entre le Groupe BEI et la Commission européenne dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. La Plateforme de conseil offre un point d’accès unique à différents types de services de conseil et d’assistance technique. Elle favorise la définition, la préparation et la mise en place de projets d’investissement dans toute l’Union européenne. La Plateforme de conseil aide les promoteurs de projet actifs dans le secteur de l’aménagement urbain à répertorier, préparer et mettre en œuvre davantage d’investissements pour accroître l’attractivité et la résilience des villes européennes. Aujourd’hui, le réseau partenaire de la Plateforme de conseil regroupe plus de 40 institutions locales, avec près de 30 accords officiels signés avec des banques et institutions nationales de promotion économique (BINPE) et d’autres partenaires. Dans le cadre d’un appel à propositions spécifique, la Plateforme de conseil a mis des financements et un appui technique à la disposition des BINPE partenaires pour leur permettre de développer leur capacité à fournir des services de conseil à l’échelle locale et stimuler les investissements sur le terrain. Voici une courte vidéo qui présente le soutien apporté par la Plateforme de conseil en Bulgarie.

Le Fonds FLAG est un instrument au service de la politique de l’État qui vise les collectivités locales bulgares et leurs besoins de financement pour des projets d’investissement mis en œuvre à l’aide de subventions dans le cadre des programmes opérationnels ou d’autres programmes européens. Il propose des financements relais et des prêts à long terme pour la mise à disposition de contributions propres. Au cours des 10 dernières années, le Fonds FLAG a soutenu 220 des 265 communes bulgares, allouant plus de 0,7 milliard d’EUR de prêts.