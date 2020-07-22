Les deux institutions mettront chacune 25 millions d’EUR à disposition

Les fonds contribueront au développement de nouvelles solutions d’ingénierie, notamment pour les secteurs de la santé, de l’industrie et des logements intelligents

Les investissements seront mis en œuvre en Espagne, en Allemagne et au Danemark

L’accord de prêt bénéficie du soutien du Plan d’investissement pour l’Europe

La Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) financeront à hauteur de 50 millions d’EUR la stratégie d’innovation de Dominion, groupe espagnol spécialisé dans le développement de solutions complètes s’appuyant sur plusieurs techniques au niveau de l’ingénierie, de l’exécution, de l’exploitation et de la maintenance. L’accord, au titre duquel chacune des institutions octroiera 25 millions d’EUR, contribuera à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l’Europe au moyen d’investissements dans la transformation numérique en Espagne, en Allemagne et au Danemark.

La stratégie d’innovation de Dominion cherchera à stimuler la transformation numérique de processus industriels pour les rendre plus efficaces (Industrie 4.0) et à mettre au point de nouvelles solutions technologiques notamment pour la gestion de services au sein du foyer (logements intelligents), le commerce en ligne et la sécurité au travail. Elle permettra également d’innover dans le secteur de la santé au moyen d’évolutions centrées sur l’amélioration des processus de gestion hospitalière. Ce type de technologies se révèle essentiel pour l’adaptation rapide des infrastructures sanitaires face à des urgences comme celle provoquée par la pandémie de COVID-19.

Cet accord bénéficie du soutien du Plan d’investissement pour l’Europe, qui permet à la BEI de financer des projets qui, par leur structure ou leur nature, apportent une valeur ajoutée spécifique. Ce projet, qui sera mis en œuvre sur quatre ans, contribuera à renforcer la position de l’entreprise dans un ensemble de secteurs très compétitifs, en élargissant la gamme de services et de solutions proposés à sa clientèle. Il aura en outre une incidence positive sur l’emploi, en contribuant à la création de 400 postes durant la phase de mise en œuvre et au maintien de 175 postes hautement qualifiés dans les centres de recherche, développement et innovation (RDI) de l’entreprise.

Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, chargée de l’activité de la Banque en Espagne, a déclaré : « Nous nous réjouissons d’appuyer la stratégie de RDI de Dominion afin de donner une impulsion à la transformation numérique de secteurs clés de l’économie européenne, qui se sont révélés très utiles pour faire face à une crise économique et sanitaire comme celle provoquée par la pandémie de COVID-19. Ce projet permettra de renforcer la compétitivité d’une entreprise espagnole à la pointe du développement de processus de production efficaces. Il témoigne aussi de l’importance donnée par la BEI à l’innovation en Europe en tant qu’instrument essentiel de la relance économique une fois la pandémie terminée. »

José Carlos García de Quevedo, président de l’ICO, a souligné que la signature de cette opération « s’inscrit dans le prolongement des mesures mises en œuvre par l’ICO pour promouvoir des processus prioritaires, comme l’innovation et la transformation numérique de la structure productive, qui stimulent une relance économique solide et contribuent à la création et au maintien d’emplois. »

Mikel Barandiarán, directeur général de Dominion, a mis en avant la portée de ces accords : « Nous avons récemment collaboré avec l’ICO et il s’agit du second financement que nous recevons de la BEI. Au-delà du soutien économique, la reconnaissance du caractère novateur et de la pertinence de nos projets est pour nous très importante. »

Soutien à l’innovation

L’innovation et le développement des compétences sont essentiels pour garantir une croissance durable et la création d’emplois hautement qualifiés. Tous deux jouent un rôle clé en tant que facteurs de compétitivité à long terme. C’est pourquoi le financement de l’innovation est l’une des priorités majeures de la BEI. En 2019, la banque de l’UE a mis à disposition 14,44 milliards d’EUR en faveur de différents projets de RDI. Rien qu’en Espagne, l’an dernier, la BEI a prêté plus de 1,32 milliard d’EUR à l’appui de projets d’entreprises espagnoles dans l’innovation.

Il s’agit du second accord signé entre la BEI et Dominion. Conclu en 2016, l’accord précédent a permis d’appuyer divers projets de l’entreprise espagnole dans l’innovation. Les fonds de la BEI contribueront à lui apporter la stabilité nécessaire pour développer sa stratégie de RDI.

L’ICO intègre dans sa feuille de route l’appui à l’innovation et à la transformation numérique, conformément aux priorités de l’Union européenne définies dans le Plan d’investissement pour l’Europe comme vectrices de mesures transversales encourageant le financement de projets qui favorisent l’investissement dans ces domaines afin de stimuler la compétitivité des entreprises espagnoles et la création d’emplois de qualité.

L’Instituto de Crédito Oficial (ICO) est une entreprise publique placée sous la tutelle du ministère espagnol des affaires économiques et de la transformation numérique. L’ICO est devenue une référence en matière de financement aussi bien des PME que des grands projets d’investissement. L’institution contribue à une croissance inclusive et durable en encourageant les activités économiques qui méritent d’être promues et développées en raison de leur pertinence sociale, culturelle ou écologique, ou de leur caractère innovant.