Les fonds de la banque de l’UE appuieront le développement de technologies d’aide à la conduite pour favoriser l’essor des véhicules autonomes et de nouveaux systèmes de sécurité

L’accord de prêt bénéficie du soutien du Plan d’investissement pour l’Europe

La Banque européenne d’investissement (BEI) financera au moyen de 25 millions d’EUR les investissements en RDI du groupe espagnol ZANINI, spécialisé dans le développement de composants pour le secteur automobile. La banque de l’UE mettra ces fonds à disposition dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe avec pour objectif d’appuyer l’innovation au sein de l’industrie automobile européenne et de stimuler ainsi la relance économique après la crise due à la pandémie de COVID-19.

Les investissements seront menés à bien sur quatre années, jusqu’en 2023, dans les infrastructures de la multinationale, dans la province de Barcelone. Ce projet permettra de moderniser les usines de production et d’augmenter leurs capacités grâce à la construction d’un nouveau site à Parets del Vallès. L’objectif de cette stratégie d’innovation consiste à renforcer sa branche d’activité, axée sur la production de nouvelles technologies pour l’intégration de radars, dispositifs essentiels au développement du véhicule autonome dans lequel se spécialise ZANINI. L’entreprise améliorera ses installations sur le plan de l’environnement et de la sécurité et modernisera ses technologies de communication et d’information.

La stratégie de RDI de ZANINI, financée par la BEI, stimulera également le développement de nouvelles technologies d’aide à la conduite (Advanced driver-assistance systems ou ADAS). Ces dernières renforceront la sécurité des véhicules, qui pourront disposer de nouveaux systèmes de freinage automatique d’urgence et de contrôle de la vitesse. Le développement de ces nouvelles technologies permettra de concevoir des véhicules plus légers et plus efficaces du point de vue de la consommation d’énergie et, par conséquent, moins polluants.

Le prêt bénéficie du soutien du Plan d’investissement pour l’Europe, qui permet à la BEI de financer des projets qui, par leur structure ou leur nature, apportent une valeur ajoutée spécifique. Le projet contribuera à maintenir et à créer des emplois hautement qualifiés. ZANINI dispose de centres de production dans 10 pays et compte actuellement quelque 1 400 employés. La mise en œuvre de ce projet d’innovation permettra d’augmenter ses effectifs, y compris dans le domaine de la RDI.

« Nous nous réjouissons de signer un accord qui contribuera à stimuler l’innovation de l’industrie automobile européenne, qui emploie 14 millions de personnes et qui, à l’image de nombreux autres secteurs, est confrontée à une situation compliquée davantage par la crise économique entraînée par le coronavirus », a affirmé Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, chargée de l’activité de la Banque en Espagne.« Ce financement permettra à ZANINI de mettre en œuvre des technologies pionnières en Espagne afin de stimuler l’essor de la conduite autonome et de renforcer la sécurité et l’efficacité énergétique des automobiles. L’innovation et le développement de technologies propres sont deux axes d’intervention prioritaires de la BEI pour stimuler une reprise économique durable. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « Grâce au soutien financier de la Banque européenne d’investissement au titre d’InvestEU, ZANINI pourra renforcer ses capacités, y compris avec la construction d’une nouvelle usine de production à proximité de Barcelone, et la société investira dans l’innovation et le développement de véhicules plus sûrs et moins polluants. Appuyer les nouvelles technologies en Europe, comme l’essor de la conduite autonome, sera déterminant pour la reprise de nos économies. »

Joan Miquel Torras, président de ZANINI, a quant à lui déclaré : « Ce prêt à long terme de la BEI garantit à ZANINI le financement de ses activités d’innovation sur les deux prochaines années et permettra la mise en œuvre de son plan de développement en lien avec la nouvelle ligne de produits axée sur la transparence électromagnétique et le rétroéclairage (electromagnetic transparency and backlighting ou ETB), destinée aux voitures électriques et aux véhicules autonomes. »

Financement de la RDI et de l’action en faveur du climat

L’innovation et le développement des compétences sont essentiels pour garantir une croissance durable et la création d’emplois hautement qualifiés. Tous deux jouent un rôle clé en tant que facteurs de compétitivité à long terme. Le financement de l’innovation est donc l’une des principales priorités de la BEI. En 2019, la banque de l’UE a mis à disposition 14,44 milliards d’EUR en faveur de différents projets de RDI. Rien qu’en Espagne, l’an dernier, la BEI a prêté 1,32 milliard d’EUR pour soutenir des projets d’innovation dans des entreprises espagnoles.

La BEI est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde œuvrant en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Elle a pour but d’être une cheffe de file en la matière pour faire en sorte de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, afin de respecter les objectifs de l’accord de Paris. Le 14 novembre 2019, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé ses nouveaux objectifs climatiques et la nouvelle politique de prêt dans le domaine de l’énergie : la Banque augmentera progressivement les financements qu’elle consacre aux objectifs climatiques et environnementaux pour les porter à 50 % de son activité d’ici à 2025 afin que le Groupe BEI mobilise au moins 1 000 milliards d’EUR au cours de la décennie critique allant de 2021 à 2030 pour soutenir les investissements qui contribuent à atteindre ces objectifs. En outre, le Groupe BEI a fait part de son engagement à aligner toutes ses activités sur les objectifs de l’accord de Paris. Pour y parvenir, la BEI cessera de financer les projets dans le secteur des énergies fossiles à partir de fin 2021.