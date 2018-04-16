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ZANINI RDI & INVESTMENTS

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 25 000 000 €
Industrie : 25 000 000 €
Date(s) de signature
10/07/2020 : 25 000 000 €
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Industrie automobile européenne - la BEI met 25 millions d’EUR de financements à l’appui de la stratégie d’innovation de ZANINI Auto Group
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Fiche récapitulative

Date de publication
15 juillet 2020
Statut
Référence
Signé | 10/07/2020
20190919
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ZANINI RDI & INVESTMENTS
ZANINI AUTO GRUP SAU
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 25 million
EUR 88 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns capex and research, development and innovation (RDI) expenditures during the period 2020-23.

The EIB loan will finance the company's competitiveness and growth strategy in support of its RDI and deployment investments (capex and opex for new product and process technologies, as well as other tangible and intangible capex).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investment will be implemented in an existing building adjacent to the Promoter's main facility. Obtaining the necessary environmental and operating approvals from the competent authorities will be a condition for the disbursement of the related funds. The project will have positive environmental benefits, in particular on the impact of manufacturing processes through the development of resource efficient metallization solutions. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity. Thus it is not covered by EU rules on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ZANINI RDI & INVESTMENTS
Date de publication
27 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125764186
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190919
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ZANINI RDI & INVESTMENTS
Date de publication
28 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
224735351
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190919
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN AND PORTUGAL 2
Date de publication
16 Apr 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
82865488
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170871
Dernière mise à jour
16 Apr 2018
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
Espagne, Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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