La BEI, la banque européenne du climat, met 63 millions d’EUR à disposition.

Le financement sera en grande partie couvert par une garantie au titre du Plan d’investissement pour l’Europe.

Erste Bank finance les nouveaux parcs éoliens pour plus de 22 millions d’EUR.

La Banque européenne d’investissement (BEI) met à disposition un financement de 63 millions d’EUR pour la construction et l’exploitation, en Autriche, de deux nouveaux parcs éoliens (Prinzendorf III, Powi V) d’une puissance totale de 43,6 MW. Les installations seront exploitées par une société de projet de Windkraft Simonsfeld AG, une entreprise qui aménage et gère avec succès des parcs éoliens en Autriche et en Bulgarie depuis les années 90. À ce jour, la puissance totale des installations exploitées par Windkraft Simonsfeld est de 202,5 MW.

La BEI mettra directement à la disposition de Windkraft Simonsfeld un montant de 40,9 millions d’EUR, qui représentera la part la plus importante du financement. Ce prêt de la banque de l’UE est couvert par une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), élément central du Plan d’investissement pour l’Europe (ou « Plan Juncker »). Dans le cadre du Plan Juncker, la BEI et la Commission européenne œuvrent ensemble, en tant que partenaires stratégiques, pour renforcer la compétitivité de l’économie européenne. Les 22,1 millions d’EUR restants proviendront d’un prêt d’Erste Bank qui sera refinancé par la BEI. Windkraft Simonsfeld financera les parcs éoliens sur ses ressources propres à hauteur de 21 millions d’EUR.

C’est la deuxième fois que Windkraft Simonsfeld obtient l’appui du Plan d’investissement pour l’Europe. En janvier 2018, l’entreprise a bénéficié d’une convention de financement de 48 millions d’EUR pour la construction de trois nouveaux parcs éoliens en Autriche, avec également une garantie au titre du FEIS.

Commentaire d’Andrew McDowell, vice-président de la banque de l’Union européenne chargé des opérations en Autriche : « La promotion d’un approvisionnement en énergie sûr, compétitif et durable est l’un des objectifs stratégiques clés et un domaine de financement de rang prioritaire pour la banque européenne du climat. Nous sommes donc ravis de pouvoir encourager le développement des énergies renouvelables en Autriche en nous appuyant sur la coopération étroite que nous avons établie avec un partenaire qui a fait ses preuves, Windkraft Simonsfeld. Les parcs éoliens Prinzendorf III et Powi V sont des preuves tangibles de l’importance toute particulière que l’Autriche accorde à la transition énergétique. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « Les investissements dans les énergies renouvelables sont décisifs aux fins de la réalisation des objectifs du Pacte vert pour l’Europe ainsi que de la neutralité climatique à l’horizon 2050. Grâce au soutien européen renouvelé, Windkraft Simonsfeld va pouvoir aménager deux nouveaux parcs éoliens qui fourniront de l’énergie propre à des milliers de foyers autrichiens supplémentaires. »

« En tant que banque européenne du climat, la BEI souscrit aux objectifs de l’accord de Paris et est engagée dans la promotion cohérente d’un approvisionnement énergétique durable reposant sur les énergies renouvelables. Comme nous sélectionnons nos partenaires de financement dans l’optique du « financement vert » également selon des critères écologiques et éthiques, nous nous sommes cette fois encore – comme nous l’avions déjà fait il y a deux ans – tournés vers la BEI pour obtenir des fonds. Nous nous réjouissons d’avoir un partenaire déterminé, tout comme nous le sommes, à promouvoir le recours aux énergies renouvelables et à éviter que le désastre climatique qui menace ne devienne réalité », a déclaré Alexander Hochauer, directeur commercial chez Windkraft Simonsfeld AG.

Willi Cernko, membre du comité de direction d’Erste Bank : « Le financement de la production d’énergie à partir de sources renouvelables est incontestablement l’un de nos principaux domaines d’intervention stratégiques. Cela est d’autant plus important que dans les années à venir, en Europe, la production d’énergie durable va devenir l’un des grands thèmes d’actualité et c’est un domaine dans lequel nous tenons à être présents en tant que partenaire de financement. »

Windkraft Simonsfeld AG

Windkraft Simonsfeld AG exploite 84 centrales éoliennes en Autriche et deux en Bulgarie (données au 31 décembre 2019). En 2019, cette entreprise implantée en Basse-Autriche a produit quelque 577 millions de kWh, soit l’équivalent de la consommation de 144 400 ménages. En 2021, Windkraft Simonsfeld installera 14 nouvelles éoliennes dans les parcs éoliens Prinzendorf III et Powi V. Cette société anonyme non cotée est détenue par plus de 2 000 actionnaires.

Erste Bank

Erste Bank et ses caisses d’épargne comptent parmi les principaux prestataires de services financiers en Autriche. Quelque 15 500 collaborateurs et collaboratrices répartis dans près de 1 100 filiales et succursales gèrent plus de 3,8 millions de client(e)s. En 2019, Erste Bank et ses caisses d’épargne ont permis à plus de 28 700 personnes de réaliser leur rêve en accédant à la propriété, distribué 292 millions d’EUR d’intérêts à des épargnant(e)s autrichien(ne)s et aidé plus de 22 100 jeunes entrepreneurs et entrepreneuses à créer et à faire grandir leur entreprise.