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SIMONSFELD ONSHORE WIND

Signature(s)

Montant
48 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 48 000 000 €
Énergie : 48 000 000 €
Date(s) de signature
24/01/2018 : 13 000 000 €
28/12/2017 : 35 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
23 octobre 2017
Statut
Référence
Signé | 28/12/2017
20170323
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SIMONSFELD ONSHORE WIND
WINDKRAFT SIMONSFELD AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 48 million
EUR 65 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Construction and operation of three wind parks in the Austrian Federal State of Lower Austria. The project has a total capacity of 39MW.

The development of wind energy supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to the Bank's renewable energy and energy efficiency objectives. The project further contributes to the Bank's priority objectives for climate action.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Wind farms generally fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Here, authorisation of both wind farms was subject to an EIA. Some turbines are located close to sites of nature conservation interest.

The promoter is a private company operating in a liberalised market. It is therefore not covered by EU directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - SIMONSFELD ONSHORE WIND - Wind farm Dürnkrut II - Umweltverträglichkeitserklärung zum Windpark Dürnkrut-Götzendorf II
Date de publication
15 Jan 2018
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75255609
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170323
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - SIMONSFELD ONSHORE WIND - Wind farm Kreuzstetten IV - UVE Zusammenfassung
Date de publication
15 Jan 2018
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75430033
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20170323
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SIMONSFELD ONSHORE WIND
Date de publication
15 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75838367
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170323
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SIMONSFELD ONSHORE WIND - Wind farm Kreuzstetten IV - UVE Fachbeitrag - Tiere, Pflanzen, Lebensräume
Date de publication
15 Jan 2018
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75237831
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170323
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SIMONSFELD ONSHORE WIND - Wind farm Dürnkrut II - Umweltverträglichkeitserklärung zum Windpark Dürnkrut-Götzendorf II - Fachbeitrag zum Schutzgut Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume
Date de publication
15 Jan 2018
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75255422
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170323
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - SIMONSFELD ONSHORE WIND
Date de publication
16 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130837986
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170323
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
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