La banque de l’UE met 48 millions d’EUR à disposition

Le financement relève en grande partie du plan Juncker

La Banque européenne d’investissement (BEI) met à disposition un financement de 48 millions d’EUR pour la construction et l’exploitation, en Autriche, de trois nouveaux parcs éoliens (Kreuzstetten IV, Dürnkrut II, Hipples II) d’une puissance totale de 39 MW. Les installations seront exploitées par Windkraft Simonsfeld AG, une entreprise qui gère avec succès des parcs éoliens en Autriche depuis les années 90. À ce jour, la puissance totale des installations exploitées par Windkraft Simonsfeld AG est de 168 MW.

La majeure partie du financement de la BEI, d’un montant de 35 millions d’EUR, est destinée à Windpark Kreuzstetten IV GmbH, une filiale à 100 % de Windkraft Simonsfeld AG, qui assurera la construction et l’exploitation des trois parcs éoliens prévus. Cette opération a été rendue possible grâce au Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), l’un des éléments du plan Juncker. Le FEIS est un pilier majeur du Plan d’investissement pour l’Europe, dans lequel le Groupe BEI et la Commission européenne interviennent en tant que partenaires stratégiques pour renforcer la compétitivité de l’économie européenne. Le solde des fonds mis à disposition par la BEI, soit 13 millions d’EUR, sera affecté au financement du projet via Erste Bank Österreich.

Commentaire d’Andrew McDowell, vice-président de la banque de l’Union européenne chargé des opérations en Autriche : « La promotion d’un approvisionnement énergétique sûr, compétitif et durable fait partie des objectifs stratégiques clés de l’UE et représente un domaine de financement de rang prioritaire pour la banque de l’UE. Nous sommes ravis de pouvoir encourager le développement des énergies renouvelables en Autriche grâce à la coopération étroite que nous avons établie avec nos partenaires autrichiens. Les projets de parcs éoliens de Kreuzstetten, Dürnkrut et Hipples sont des preuves tangibles de l’importance toute particulière que l’Autriche accorde à la protection du climat et de l’environnement.

Commentaire de Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne chargé de l’Union de l’énergie en Europe : « Cette décision positive reflète la nouvelle réalité – une transition résolue de l’Europe vers une énergie plus propre. L’Autriche est en particulier en bonne voie d’atteindre son objectif en matière d’énergies renouvelables pour 2020. Ce sont exactement les avancées dont nous avons besoin pour tenir les engagements de l’Accord de Paris ».

« 2018 sera pour nous une année de forte croissance. Nous allons installer 13 centrales éoliennes supplémentaires d’une puissance de 39 mégawatts. Nous allons ainsi augmenter notre capacité de production de 22 % », explique Martin Steininger, président de Windkraft Simonsfeld AG, en ajoutant : « L’électricité produite par ces nouvelles centrales éoliennes représente la consommation de plus de 25 000 ménages. C’est là une étape importante dans l’action en faveur du climat. » Dans les quatre années à venir, la PME prévoit d’installer 18 autres centrales éoliennes – pour lesquelles les autorisations ont déjà été délivrées – en Autriche et donnera ainsi une forte impulsion à la production d’électricité d’origine éolienne dans le pays.