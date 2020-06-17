© Qbank

Atrium Ljungberg a signé avec la Banque européenne d’investissement un accord de prêt de 1 milliard de SEK à l’appui de l’énergie verte. D’une durée de huit ans, ce prêt n’est pas assorti d’une sûreté. Les fonds serviront à la construction des projets de bâtiments Bas Barkarby à Järfälla et Life City à Stockholm.

Atrium Ljungberg est propriétaire à long terme d’un parc immobilier et présente une solide assise financière. Sa dette s’élève à environ 20 milliards de SEK ; la moitié est levée sur le marché des capitaux et l’autre moitié porte sur des concours bancaires et des financements directs.

Il s’agit du premier accord de prêt conclu entre Atrium Ljungberg et la Banque européenne d’investissement. Ce prêt d’un montant de 1 milliard de SEK sur huit ans pourra être décaissé dans un délai de trois ans. Il servira à financer la construction de deux bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle, Bas Barkarby à Järfälla et Life City à Stockholm. Comme l’exige la BEI, ces nouveaux projets de bâtiments répondent aux normes relatives aux bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle.

« Nous sommes si heureux de conclure ce premier accord de financement avec la Banque européenne d’investissement, qui nous permet d’élargir plus encore notre base de financement. Ce prêt de la BEI est aussi le signe que les banques apprécient notre action en faveur du développement durable, en nous donnant accès à des financements verts à long terme pour nos projets de bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle », a déclaré Martin Lindqvist, directeur financier d’Atrium Ljungberg.

« La BEI soutient résolument les bâtiments économes en énergie en Suède depuis un certain temps déjà », a affirmé Thomas Östros, vice-président de la BEI. « Nous savons que les immeubles d’habitation et de bureaux émettent des niveaux élevés de CO 2 simplement parce qu’ils sont mal isolés. Dans le droit fil de la reprise verte après la crise, la BEI soutient sans réserve ce type de projet, à l’image des nombreux projets liés au climat qu’elle a déjà contribué à financer en Suède au cours des dernières années. »

Bas Barkarby – La première phase de construction du projet Bas Barkarby a été entamée au deuxième trimestre de 2019 et concerne environ 25 000 m2. L’objectif sera d’associer l’école, les entreprises et la culture et de créer un tout nouveau lieu de rencontre. La municipalité de Järfälla prendra à bail près de 11 000 m2 pour accueillir un établissement d’enseignement secondaire, une salle polyvalente, une bibliothèque et un lieu dédié à d’autres activités culturelles. Bas Barkarby comprendra également des bureaux, un restaurant et un gymnase. Le gros œuvre est déjà en place et la façade est en cours de réalisation. Le bâtiment, qui devrait commencer à être occupé au premier trimestre de 2022, sera noté « très bon » selon la certification BREEAM.

Life City – Le bâtiment « Life City » est en cours de construction à proximité de l’hôpital universitaire Karolinska (site de Solna). Il sera noté « excellent » selon la certification BREEAM et comprendra une surface locative de 27 500 m2. Life City sera un nouveau pôle commercial et de services dans les domaines des soins de santé, de la recherche et des sciences de la vie. Le principal locataire sera Academic Work, qui a signé un bail pour une surface de 17 000 m2. Le bâtiment devrait être occupé à partir du quatrième trimestre de 2021. Il est prévu que la totalité du bâtiment soit achevée au printemps de 2022.

Atrium Ljungberg est l’une des principales sociétés foncières cotées en Suède. Elle est active dans la propriété, la construction et la gestion de biens immobiliers sur des marchés en croissance à Stockholm, Göteborg, Malmö et Uppsala. Elle est spécialisée dans l’aménagement de sites urbains attrayants pour des bureaux et des commerces de détail, complétés par des logements et des locaux destinés à la culture, aux services et à l’éducation. Avec une surface locative totale d’environ 1,1 million de m2, le parc immobilier est valorisé à 44 milliards de SEK. Il compte plus de 30 000 travailleurs et étudiants ainsi que 1 000 habitants. L’entreprise a un portefeuille de projets qui lui permettra d’investir à l’avenir l’équivalent d’environ 32 milliards de SEK. Atrium Ljungberg est cotée (code ATRLJ-B.ST) à la Bourse de Stockholm (NASDAQ pour les sociétés à forte capitalisation boursière). Pour en savoir plus, consultez le site www.al.se