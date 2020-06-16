© Getty Images

Relance verte : une partie des fonds serviront à appuyer des investissements en faveur de l’action pour le climat.

Le projet bénéficie du soutien du Plan d’investissement pour l’Europe.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) et Banco Sabadell unissent leurs forces pour soutenir les petites et moyennes entreprises (PME), qui sont les plus touchées par les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19. À cette fin, le Groupe BEI, par l’intermédiaire du Fonds européen d’investissement (FEI), sa filiale spécialisée dans le capital-risque pour les PME, a accordé à Banco Sabadell une garantie de 96 millions d’EUR sur un portefeuille de prêts titrisés, ce qui permettra à l’établissement bancaire espagnol d’augmenter sa capacité de prêt pour financer des projets d’entreprises espagnoles, principalement des travailleurs indépendants, des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), à hauteur de 576 millions d’EUR.

Dans le cadre de cet accord, Banco Sabadell s’engage à consacrer une partie du financement à des investissements qui favorisent l’action pour le climat, ce qui est essentiel pour donner l’impulsion d’une relance verte après la pandémie. Plus précisément, des fonds seront alloués à des projets visant à améliorer l’efficacité énergétique des entreprises, à stimuler les énergies renouvelables, à rénover des bâtiments commerciaux afin de réduire la consommation d’énergie et à investir dans l’achat de véhicules commerciaux peu polluants et d’équipements agricoles à faible consommation de carburant et à forte composante écologique.

L’accord a été signé dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. L’appui du Groupe BEI lui permet d’accroître sa capacité à financer des projets d’investissement qui, en raison de leur structure ou de leur nature, présentent un profil de risque plus élevé. Cette opération devrait permettre de soutenir plus de 1 400 entreprises employant environ 79 000 salariés. L’opération a bénéficié des conseils d’UniCredit.

Emma Navarro, vice-présidente de la BEI chargée de l’activité de la banque de l’UE en Espagne : « Soutenir les PME et promouvoir les investissements verts sont deux grands axes de la réponse du Groupe BEI pour stimuler la reprise économique après le coronavirus. C’est pourquoi nous nous réjouissons de signer ce nouvel accord avec Sabadell, qui nous permettra de faire profiter les petites et moyennes entreprises espagnoles de notre financement à des conditions avantageuses, en cette période particulièrement difficile, tout en encourageant les projets propres qui contribuent à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. »

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne pour une économie au service des personnes : « La Commission et le Groupe Banque européenne d’investissement travaillent ensemble pour soutenir la reprise économique après la crise du coronavirus. Plus nous protégeons nos entreprises et nos emplois aujourd’hui, plus vite nous renouerons avec la croissance. Outre le soutien aux PME, je suis heureux qu’une partie de ce financement soit consacrée à des projets “verts”, tels que les énergies renouvelables ou la rénovation énergétique de bâtiments commerciaux. Le pacte vert pour l’Europe doit être au cœur de notre stratégie. »

Carlos Ventura, directeur général de Sabadell Espagne : « Le moment est venu pour les entreprises de retrouver leur élan brisé par l’arrêt de l’économie et de s’engager fermement en faveur de l’économie durable. Par conséquent, cet accord avec la BEI constitue un outil très important pour le processus de reprise. Nous nous réjouissons de la poursuite de notre relation avec cette institution, car elle profite à l’économie de notre pays. » Carlos Ventura a en outre souligné la diversité des bénéficiaires de ces financements : « Nous fournissons des liquidités à des secteurs aussi divers que l’agriculture, les véhicules commerciaux ou les entreprises innovantes et celles nouvellement créées. »

Réponse de la BEI face à la pandémie de COVID-19

Le Groupe BEI joue un rôle clé dans la lutte directe contre le coronavirus en soutenant les efforts déployés en Europe pour arrêter la propagation de la pandémie, trouver un traitement pour guérir la maladie et mettre au point un vaccin. Pour ce faire, la banque de l’UE donne la priorité à tous les investissements liés au secteur de la santé et aux programmes de recherche-développement (R-D) axés sur ces objectifs. La réserve actuelle d’opérations de la BEI visant à soutenir, dans l’Union européenne, aussi bien les infrastructures sanitaires essentielles que les investissements dans la R-D liée à la santé s’élève à quelque 6 milliards d’EUR. De plus, la BEI et l’Organisation mondiale de la Santé ont récemment signé un accord pour accentuer la coopération entre les deux institutions et œuvrer ensemble au renforcement des systèmes de santé publique dans les pays les plus vulnérables à la pandémie.

Afin de faire face aux conséquences économiques de cette crise en Europe et dans le cadre du train de mesures mis en place par l’UE à cet effet, le 23 avril dernier, le Conseil européen a approuvé la création, par le Groupe BEI, d’un fonds de garantie paneuropéen COVID-19 de 25 milliards d’EUR, qui sera principalement axé sur le soutien aux petites et moyennes entreprises dans l’ensemble de l’UE. On estime que ce fonds permettra de mobiliser jusqu’à 200 milliards d’EUR de financements supplémentaires.

Parallèlement, le Groupe BEI recentre son activité pour répondre aux besoins de financement engendrés par la crise du coronavirus et pouvoir offrir une assistance immédiate aux entreprises européennes. En mars dernier, le Groupe BEI a annoncé un train de mesures d’urgence à cet effet. Dans le cadre de ce premier paquet de mesures, la BEI propose un programme d’achat de titres adossés à des actifs afin de permettre aux banques de transférer à la BEI le risque de leurs portefeuilles de prêts aux PME, l’objectif étant de mobiliser 10 milliards d’EUR. En outre, la Banque adapte les instruments financiers existants qu’elle partage avec la Commission européenne afin de libérer jusqu’à 10 milliards d’EUR de fonds supplémentaires pour les PME et les ETI européennes. Pour sa part, le FEI, filiale du Groupe BEI spécialisée dans le capital-risque, offre aux intermédiaires financiers des garanties spécifiques appuyées par l’UE, ce qui contribuera à mobiliser jusqu’à 8 milliards d’EUR de financements. De surcroît, la BEI a adopté des mesures extraordinaires pour accélérer ses procédures et assouplir ses politiques internes dans le but, entre autres, de déployer son soutien le plus rapidement possible et de financer des coûts auxquels elle ne contribuerait pas en temps normal, tels que les fonds de roulement des entreprises européennes.

Des informations plus détaillées sur le soutien proposé par la BEI et le FEI sont disponibles sur le site web suivant : www.eib.org/covid-19