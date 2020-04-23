5 milliards d’EUR en faveur des technologies médicales et de la résilience des entreprises face au COVID-19

Dont 3 milliards d’EUR pour les entreprises d’Espagne et d’Italie subissant de plein fouet la crise économique

Flexibilité supplémentaire pour augmenter les prêts existants afin de limiter l’impact économique de la crise

La Banque européenne d’investissement a approuvé ce jour 5 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui des technologies médicales et des entreprises frappées par la crise économique. Ce financement s’inscrit dans la réponse rapide apportée par la BEI à la crise du coronavirus et aux répercussions économiques de celle-ci. Il comprend 3 milliards d’EUR à l'intention des entreprises en Italie et en Espagne, deux des pays les plus touchés par le coronavirus.

Lors de sa réunion en visioconférence tenue ce jour, le Conseil d’administration a également approuvé des mesures rendant possible l’augmentation du montant de prêts de la BEI existants, jusqu’à 5 milliards d’EUR au total. Cette mesure vient compléter le dispositif d’intervention d’urgence mis sur pied le 16 mars.

« Les investissements destinés à limiter les incidences économiques, sanitaires et sociales de la crise du coronavirus sont désormais une priorité pour la banque de l’UE, que nous avons rapidement et fermement adoptée conjointement avec d’autres institutions de l’UE. Aujourd’hui, nous avons continué de donner la priorité à l’appui aux entreprises et organismes les plus durement touchés par la crise, en mettant l’accent sur les petites entreprises et l’innovation médicale. Nous avons aussi convenu de garantir une réponse rapide en augmentant les financements mis à la disposition de clients existants », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Appuyer la recherche sur le coronavirus

Le Conseil d’administration a approuvé un investissement en fonds propres de 75 millions d’EUR dans la société allemande Curevac afin d’appuyer la recherche pour limiter l’impact sanitaire du coronavirus.

Ce soutien s’inscrit dans les efforts supplémentaires déployés pour financer de nouvelles recherches dans la lutte contre le coronavirus au titre du volet « Recherche sur les maladies infectieuses » du dispositif InnovFin. De nouvelles opérations sont prévues dans les semaines à venir.