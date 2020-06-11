©VK Studio/ Architectenbureau Robbrecht & Daem

3,2 milliards d’EUR pour la réponse sanitaire face au COVID-19, la prise en charge des personnes âgées et un soutien ciblé aux entreprises

1,5 milliard d’EUR pour les transports propres, notamment les véhicules électriques, les trains à grande vitesse et les transports publics

Soutien supplémentaire à l’enseignement supérieur, aux énergies renouvelables et à l’aménagement urbain

1,9 milliard d’EUR à l’appui de projets relatifs à la santé et du secteur privé en dehors de l’Europe

La Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour 7,5 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de projets mis en œuvre en Europe et ailleurs dans le monde. Ce montant comprend des financements destinés à améliorer les équipements de santé publique, les infrastructures hospitalières et les structures de prise en charge des personnes âgées, ainsi que de nouveaux programmes spécifiques de prêt aux entreprises ayant vocation à soutenir les secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19.

Réuni en visioconférence, le Conseil d’administration de la BEI a également approuvé un soutien aux énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique et au biogaz, ainsi que de nouveaux investissements dans le domaine des transports propres.

« Du fait de la pandémie de COVID-19, il est absolument crucial de soutenir le secteur de la santé publique et les entreprises, et le Groupe BEI s’emploie à répondre à cette urgence sans tarder. Dans le même temps, nous continuons à promouvoir une relance verte de l’économie européenne. La durabilité et la lutte contre le réchauffement climatique continuent de constituer des priorités pour la banque de l’UE. Je suis heureux que les gouverneurs de la BEI, les ministres des finances de l’UE, aient apporté leur soutien, au début de la semaine, à cette combinaison de mesures de lutte contre la crise et d’investissement à long terme à l’appui d’un avenir vert et numérique. L’Europe a besoin d’une relance durable. Le Groupe BEI examine actuellement avec les États membres de l’UE comment intensifier encore davantage ses efforts, comme l’a proposé la Commission européenne », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

3,2 milliards d’EUR à l’appui d’investissements en faveur de la santé publique et des entreprises

Le Conseil d’administration a approuvé un nouveau financement de 3,2 milliards d’EUR destiné à soutenir les investissements du secteur privé et la santé publique.

Cette somme recouvre notamment des lignes de crédit ciblées en Espagne, au Mexique, en Ouzbékistan, aux Maldives et des initiatives régionales avec des partenaires dans toute l’Afrique afin d’aider les entreprises des secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19, un programme de financement des activités des entreprises en matière de lutte contre les changements climatiques en Grèce et le financement d’entreprises innovantes en Italie.

Les nouveaux financements en faveur des équipements hospitaliers et sanitaires approuvés ce jour soutiendront la réaction d’urgence face au COVID-19 en Espagne et au Portugal, ainsi que la construction d’un nouvel hôpital et l’amélioration des structures de soins intensifs existantes à Anvers. La BEI a également validé le financement d’un nouveau programme visant à améliorer les structures d’accueil des personnes âgées au Portugal.

De plus, le Conseil d’administration a approuvé une initiative régionale ayant vocation à renforcer l’intervention de santé publique mise en œuvre face au COVID-19 au Maroc, en Tunisie, en Égypte et en Jordanie, ainsi qu’en Moldavie, en Biélorussie et en Ouzbékistan.

1,5 milliard d’EUR pour les transports propres et l’amélioration de l’infrastructure de recharge des véhicules électriques

Les navetteurs et les voyageurs de toute l’Europe bénéficieront d’une amélioration de la qualité de l’air et de transports plus durables grâce au concours que la BEI a convenu ce jour d’apporter à de nouveaux investissements en faveur des transports ferroviaires, des voitures électriques et des transports publics.

Le Conseil d’administration a approuvé le financement de nouveaux trains régionaux dans le Bade-Wurtemberg, en Allemagne, et un investissement dans le réseau ferroviaire à grande vitesse en Espagne, parallèlement à un nouveau programme de financement visant à accélérer l’utilisation de bus à émissions nulles fonctionnant à l’hydrogène et à l’électricité aux Pays-Bas.

Le nouveau financement de la BEI à l’appui de l’extension du réseau de stations de recharge des véhicules électriques en Espagne et au Portugal encouragera l’adoption de voitures électriques dans ces deux pays.

Renforcer l’utilisation des énergies renouvelables et garantir la sécurité de l’approvisionnement énergétique

Deux nouveaux projets approuvés ce jour contribueront à accroître l’utilisation des énergies renouvelables en France en soutenant de petites unités de production d’énergies renouvelables et la technologie du biogaz.

Le Conseil d’administration de la BEI a également donné son aval au financement d’une nouvelle interconnexion gazière transfrontalière entre la Serbie et la Bulgarie et d’un terminal pour l’importation de gaz à Chypre.

Soutenir l’efficacité énergétique dans le cadre de l’aménagement urbain et du logement social

Des milliers de familles bénéficieront du concours que la BEI a décidé aujourd’hui d’apporter à plus de 1 500 nouveaux logements abordables à émissions quasi nulles dans des villes de toute la France et à des améliorations du réseau de chauffage urbain dans la ville lituanienne de Kaunas.

Le Conseil d’administration a également avalisé le financement de la construction de bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle en Lettonie.

Améliorer l’enseignement supérieur et la recherche

Les futures générations d’étudiants et de chercheurs bénéficieront du réaménagement du University College Dublin et d’établissements d’enseignement supérieur sur tout le territoire de la Roumanie, ainsi que d’un nouveau financement de la BEI destiné à trois nouveaux navires océanographiques spécialisés dans la recherche climatique en Italie.

Vidéo : https://youtu.be/8xnYP_evcGI