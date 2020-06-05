© Rentel Offshore Windfarm

La BEI partenaire financier majeur de ce projet d’énergie renouvelable qui sera opéré par un consortium réunissant EDF Renouvelables, Enbridge et wpd

Composé de 71 éoliennes localisées entre 13 et 22 km au large des côtes de Fécamp, le parc sera doté d’une puissance de 497 MW

Un investissement garanti par le fonds européen d’investissement stratégique (appelé « Fonds Juncker »)

La Banque européenne d’investissement annonce ce jour avoir accordé une ligne de crédit de 450 millions d’euros au consortium réunissant EDF Renouvelables, Enbridge et wpd pour cofinancer la construction du plus important projet de parc éolien en mer en France, situé au large de Fécamp. Ce financement sera garanti par le fonds européen pour les investissements stratégiques (aussi appelé « Plan Juncker »).

D’un montant total de plus de 2 milliards d’euros, le projet prévoit la construction de 71 éoliennes situées à plus de 13 km au large des côtes françaises. Il affichera une capacité de 497 MW soit l’équivalent de la consommation annuelle en électricité de 770 000 personnes lors de sa mise en service prévue en 2023. Le chantier mobilisera plus de 1400 emplois locaux pendant plus de 3 ans, selon ses promoteurs et permettra la création d’une centaine d’emplois pérennes dans le port de Fécamp pour assurer la maintenance des installations.

La Banque de l’Union Européenne dispose d’un savoir-faire reconnu dans le financement des éoliennes en mer avec de nombreuses opérations financées dans d’autres pays de l’Union européenne, en particulier en Belgique, Allemagne, Royaume-Uni et aux Pays-Bas mais c’est la première opération de ce type qu’elle finance en France, renforçant ainsi les objectifs fixés en novembre 2019 par ses actionnaires, destinés à en faire la Banque européenne du climat.

Le commissaire européen à l’Economie, Paolo Gentiloni, a déclaré: « L’Union Européenne soutient la construction du plus grand parc éolien en France! Ce projet permettra à près de 770 000 personnes de bénéficier d’une énergie propre et mobilisera plus de 1400 emplois locaux. C’est une excellente illustration du potentiel du pacte vert pour l’Europe - et un pas de plus vers une Union Européenne neutre climatiquement d’ici 2050. »

« Ce financement de parc éolien en mer au large de Fécamp est une opération majeure pour la BEI et marque une étape importante pour nous en tant que banque européenne du climat, a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. Cela conforte notre expertise dans le domaine des éoliennes en mer en général, qu’elles soient fixes ou bien flottantes, à l’image de projets innovants que nous sommes également en train de financer ailleurs en Europe ».