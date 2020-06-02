Ce projet permettra d’améliorer l’accès à des services abordables d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, pour plus de 90 000 habitants de la ville de Gjilan au Kosovo.

Il s’agit du premier investissement de la BEI relatif aux eaux usées et à la protection de l’environnement au Kosovo.

L’amélioration des infrastructures d’assainissement renforcera la résilience économique et sociale face aux catastrophes naturelles, telles que la pandémie de COVID-19.

La Banque européenne d’investissement (BEI) va investir 11 millions d’EUR pour améliorer la gestion des eaux usées et offrir l’accès à des services abordables d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, pour plus de 90 000 habitants de la ville de Gjilan au Kosovo. L’investissement de la banque de l’UE permettra de construire une station de traitement des eaux usées et le réseau d’assainissement qui lui est associé et de rénover des infrastructures cruciales dans le domaine de la protection de l’environnement.

Cet investissement contribuera à réduire la pollution des eaux au niveau local, ainsi que le risque de contamination transfrontalière des eaux. Les nouvelles infrastructures sanitaires amélioreront aussi la qualité et l’efficacité des services de santé publique et renforceront la résilience de la Ville face aux catastrophes naturelles, telles que la pandémie de COVID-19. Cet investissement s’inscrit dans le cadre de l’initiative Résilience économique de la BEI, dont l’objectif est d’améliorer des infrastructures prioritaires dans les Balkans occidentaux et de favoriser le progrès économique et social dans la région. Le soutien aux infrastructures environnementales essentielles représente un élément clé de la stratégie de l’UE et de la BEI en faveur des Balkans occidentaux.

Dario Scannapieco, vice-président de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « La BEI se félicite d’appuyer ce projet qui améliorera le niveau de vie des milliers de personnes vivant à Gjilan, en mettant à leur disposition un système de gestion des eaux usées moderne et abordable. À plus grande échelle, il contribuera au progrès socio-économique et à la présence de liaisons régionales, tout en renforçant l’état de préparation du pays aux pandémies et aux situations d’urgence. Enfin, la BEI espère que ce financement aidera le Kosovo à se rapprocher du respect des exigences environnementales de l’UE et soutiendra la transition des pays des Balkans occidentaux vers les objectifs de développement durable. »

Besnik Beslimi, ministre des finances et des transferts de la République du Kosovo, a ajouté : « Le gouvernement du Kosovo entend financer à moyen terme la transformation du secteur de l’eau, afin d’améliorer la qualité de vie des habitants du pays et de protéger l’environnement pour les générations futures. Nous nous réjouissons de financer des projets de traitement des eaux usées avec la Banque européenne d’investissement, un partenaire réputé qui possède une longue expérience du financement de projets liés à l’eau. Le projet Gjilan signé ce jour et le projet Mitrovica qui sera signé dans le courant de l’année s’inscrivent dans le cadre de notre stratégie en matière d’eau. »

« Au Kosovo, le manque d’installations de traitement des eaux usées, l’urbanisation et les aménagements entraînent souvent la contamination des rivières et des eaux souterraines, en raison du rejet des eaux usées non traitées et de déchets solides », explique Nataliya Apostolova, chef du bureau de l’UE au Kosovo et représentante spéciale de l’UE. « C’est pour cette raison que l’UE a décidé d’aider le Kosovo à assumer le coût d’installation de stations de traitement des eaux usées et à s’assurer de l’efficacité de leur fonctionnement. Notre subvention, accordée au titre du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux, permettra de construire la station de traitement des eaux usées de Gjilan qui, selon nous, améliorera grandement la qualité de l’eau pour les habitants de la région. »

Ce projet est cofinancé par la BERD (10 millions d’EUR). En outre, ce projet bénéficiera d’une aide non remboursable de l’UE de 3,1 millions d’EUR au titre du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux, qui soutiendra la préparation et la mise en œuvre du projet.

Note aux responsables de publication

À propos de l’activité de la BEI au Kosovo

En juin 2013, la BEI a signé avec le Kosovo un accord-cadre qui lui permet de financer des projets prioritaires, en particulier dans les secteurs de l’environnement, des transports, des télécommunications et des infrastructures énergétiques – tous essentiels pour le développement du pays. L’intervention de la BEI facilitera le cofinancement de projets avec d’autres bailleurs de fonds et soutiendra la mise en place du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux ainsi que de la Western Balkans Enterprise Development and Innovation Facility.

Pour de plus amples informations concernant les projets que la BEI soutient au Kosovo

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans

La BEI est le premier bailleur de fonds international dans les Balkans occidentaux. Depuis 2007, elle y a financé des projets pour un total de près de 8 milliards d’EUR. En plus de maintenir son appui à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures publiques, depuis 2010, la Banque a étendu son activité à de nombreux nouveaux domaines, tels que la santé, la recherche-développement, l’éducation et les PME.

Plus d’informations sur les activités de la BEI dans les Balkans occidentaux

Initiative Résilience économique

L’initiative Résilience économique (IRE) a été créée en 2016 en réponse à un appel du Conseil européen. Elle a pour objectif de faire évoluer les modèles de migration à moyen et long terme et d’apporter un soutien aux populations déplacées de force en renforçant la résilience des économies face aux chocs futurs. Elle y œuvre en mobilisant des financements pour soutenir la croissance, la création d’emplois, les infrastructures vitales et la cohésion sociale dans les régions voisines de l’UE.

Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux

Le Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO) est un mécanisme régional de panachage soutenant l’élargissement de l’UE et le développement socio-économique des pays suivants : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo*, Monténégro, Macédoine du Nord et Serbie. Le CIBO a été établi en 2009 par la Commission européenne, en collaboration avec la Banque de développement du Conseil de l’Europe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne d’investissement et plusieurs bailleurs de fonds bilatéraux.

À propos de Team Europe et de la réaction face à la crise du COVID-19 dans les Balkans occidentaux

Dans le cadre de la stratégie #TeamEurope, la réaction globale de l’UE à la crise du COVID-19, le Groupe BEI a rapidement mobilisé 5,2 milliards d’EUR en dehors de l’UE, accélérant les financements et l’assistance technique ciblée. En ce qui concerne plus particulièrement les pays des Balkans occidentaux, la BEI a élaboré un train de mesures de soutien immédiat, d’un montant de 1,7 milliard d’EUR, à l’appui principalement des PME et du secteur sanitaire. Le soutien financier total de l’UE en faveur des Balkans occidentaux dépasse 3,3 milliards d’EUR.