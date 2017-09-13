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WWTP GJILAN

Signature(s)

Montant
11 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Kosovo* : 11 000 000 €
Eau, assainissement : 11 000 000 €
Date(s) de signature
28/05/2020 : 11 000 000 €
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09/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WWTP GJILAN - Technical Addendum including Environmental and Social Due Diligence
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21/03/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WWTP GJILAN
Communiqués associés
Kosovo* : la BEI investit 11 millions d’EUR dans le traitement des eaux usées à Gjilan/Gnjilane

Fiche récapitulative

Date de publication
19 septembre 2018
Statut
Référence
Signé | 28/05/2020
20170913
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WWTP GJILAN
KOSOVO*
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 11 million
EUR 23 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Construction of waste water treatment facility and rehabilitation of existing sewerage in the municipality of Gjilan in Kosovo.

The project will contribute to the improvement of public health and to the reduction of water pollution levels. The investment will improve living conditions and will ensure alignment with the EU standards. The operation will help build up economic and social resilience, placing priority on efficiency improvements. Further resilience impact is expected in terms of climate action.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project has an overall positive environmental impact. The project's compliance with all applicable national and EU environmental legislation will be verified during the appraisal.

Procurement procedures will be examined during the appraisal and compliance with the EIB Guide to Procurement will be required.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the ELM Guarantee.

The operation falls under the objectives of the Economic Resilience Initiative's Public Mandate. * This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - WWTP GJILAN - Technical Addendum including Environmental and Social Due Diligence
Date de publication
9 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
89281635
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170913
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays préadhésion
Pays
Kosovo*
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WWTP GJILAN
Date de publication
21 Mar 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88360880
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170913
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays préadhésion
Pays
Kosovo*
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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WWTP GJILAN
Fiche technique
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