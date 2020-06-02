La BEI met 95 millions d’euros à disposition pour la mise à niveau du réseau ferroviaire estonien.

Cette mise à niveau comprend la modernisation des voies et des systèmes de signalisation et de gestion du trafic.

Le projet est situé sur le réseau transeuropéen de transport (RTE-T).

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 95 millions d’euros sur 25 ans avec la société nationale estonienne des chemins de fer, Eesti Raudtee. Les fonds mis à disposition serviront à moderniser les voies et les systèmes de signalisation et de contrôle-commande sur la majeure partie du réseau estonien, ainsi qu’à mener à bien la transformation numérique des systèmes de gestion des trains. Tous les aménagements seront réalisés sur le RTE-T, notamment sur le corridor Mer du Nord-Baltique.

D’un point de vue technique, les travaux incluent la remise en état de certains tronçons de la ligne Tallinn-Tartu, y compris la construction d’un nouveau pont enjambant la rivière Emajõgi. Le renforcement des mesures de sécurité aux passages à niveau (barrières, entre autres) et la remise en état des voies permettront une augmentation de la vitesse sur la ligne, jusqu’à 135 km/h ; les services aux passagers seront ainsi améliorés et les temps de trajet réduits. Il en va de même pour la ligne Tapa-Narva, sur laquelle deux ponts seront rénovés et 54 km de voies remplacés. Sur cette ligne également, les passages à niveau seront renforcés. Outre les mises à niveau structurelles, de nouveaux dispositifs de signalisation seront installés sur la majeure partie du réseau estonien, et les systèmes de gestion des trains seront numérisés, ce qui contribuera à améliorer les services et la sécurité.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Dans le cadre du transfert modal visant à délaisser les moyens de transport émetteurs de carbone, il y a une forte incitation à offrir aux voyageurs les meilleures conditions possibles, afin de leur montrer qu’il existe d’autres solutions que de prendre la voiture. La modernisation ne permettra pas seulement d’augmenter la vitesse sur les voies, mais elle devrait également améliorer la sécurité grâce à l’installation de nouveaux systèmes de signalisation. La BEI occupant une place centrale dans le financement de la transition vers la neutralité carbone de l’Europe, nous sommes très heureux de participer à la réalisation de ce projet. »

Henrik Hololei, directeur général de la mobilité et des transports à la Commission européenne : « Notre objectif est de faire en sorte que le transport ferroviaire constitue une option de mobilité attrayante et éprouvée pour l’avenir ; c’est pourquoi la Commission européenne a proposé que 2021 soit l’Année européenne du rail. La modernisation du réseau ferroviaire estonien, pour laquelle un accord de prêt est signé aujourd’hui, ainsi que la réalisation de la ligne Rail Baltica offriront aux voyageurs une solution moderne, sûre et respectueuse de l’environnement pour remplacer la voiture. Eesti Raudtee joue un rôle important ici et continue d’être un partenaire proche et très apprécié de la Commission européenne. »

Erik Laidvee, PDG d’Eesti Raudtee : « Notre objectif est de doter l’Estonie du mode de transport le plus pratique, le plus sûr et le plus respectueux de l’environnement. Nous avons lancé un plan d’investissement très ambitieux, à horizon 2030, qui portera nos infrastructures ferroviaires à un nouveau niveau de qualité et de sécurité ; le prêt de la Banque européenne d’investissement contribuera résolument pour une large part à sa réalisation. »

Le projet fait suite à des investissements antérieurs de la BEI dans le secteur ferroviaire estonien, qui portaient notamment sur l’acquisition de nouveau matériel roulant, mis en circulation en 2014.

Eesti Raudtee est une entreprise publique qui a débuté son activité en 1870 et qui est responsable des tâches liées à l’administration des chemins de fer. Elle assure le bon fonctionnement, la gestion et la maintenance des infrastructures ferroviaires et veille à une gestion efficace du trafic. En tant que propriétaire des infrastructures ferroviaires, Eesti Raudtee joue un rôle central dans le fonctionnement du secteur du transit et a la responsabilité du maintien d’une position concurrentielle viable, tant pour le transport de passagers que pour le transport de marchandises.