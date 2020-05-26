Elektro Maribor investit pour une distribution d’électricité plus stable et pour le développement des infrastructures électriques pour plus de 219 000 usagers dans le nord-est de la Slovénie.

Grâce à ce prêt, Elektro Maribor pourra améliorer la qualité du service fourni ainsi que la fiabilité de son réseau et réduire le plus possible les coupures de courant et les dommages qu’elles causent aux biens et à l’environnement.

Les fonds mis à disposition permettront la mise en place de compteurs avancés afin d’optimiser les investissements futurs et de réduire les pertes techniques et commerciales.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 31 millions d’EUR à Elektro Maribor, la compagnie de distribution d’électricité de la deuxième ville de Slovénie, Maribor. Le prêt servira à financer des travaux d’entretien ou d’amélioration de la fiabilité et des normes de qualité de l’approvisionnement électrique. Le concours de la BEI s’inscrit à l’appui de l’investissement de 81,2 millions d’EUR d’Elektro Maribor dans la reconstruction et le développement de son réseau de distribution électrique, ayant pour objectif de réduire le plus possible les coupures de courant et les dommages qu’elles causent aux biens et à l’environnement.

À ce jour, la BEI a investi 170,5 millions d’EUR dans des projets de distribution d’électricité en Slovénie, portant ainsi le montant total de ses investissements dans ce pays à 6,87 milliards d’EUR.

Elektro Maribor pourra ainsi renforcer et rénover des réseaux à haute, moyenne et basse tension, et élargir le réseau électrique national en raccordant de nouveaux usagers et en intégrant la production à partir d’énergies renouvelables. L’investissement permettra de mettre en place des systèmes de compteurs avancés, améliorant la collecte de données et l’optimisation des investissements, et de réduire les pertes techniques et commerciales.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « Cet investissement de la BEI contribuera à rendre le réseau de distribution électrique slovène plus fiable et à améliorer ainsi la qualité de vie de milliers de citoyens et l’environnement dans lequel opèrent les entreprises dans le pays. Un approvisionnement fiable en électricité est également crucial pour la résilience du pays dans une crise majeure telle que celle qu’a provoquée la pandémie de COVID-19. La Banque européenne d’investissement se félicite de pouvoir soutenir cet investissement d’Elektro Maribor et de continuer à accompagner la Slovénie dans son développement ».

Boris Sovič, PDG d’Elektro Maribor : « Elektro Maribor et la Banque européenne d’investissement entretiennent une collaboration très fructueuse depuis 2015. Avec ses propres ressources et à l’aide des fonds de la BEI, Elektro Maribor a renforcé le niveau de solidité, d’« intelligence » et de puissance de son réseau et diversifié les sources d’énergie renouvelables qui y sont intégrées. Les ressources mises à disposition au moyen de ce nouveau prêt répondent aux besoins et aux attentes de nos usagers, les ménages, les entreprises et le secteur public, et serviront à cofinancer des investissements dans des réseaux basse et moyenne tension plus puissants, plus robustes et plus avancés. Le réseau de distribution représente l’infrastructure de base d’un développement durable et à ce titre, son renforcement est essentiel pour une transition réussie vers une société sobre en carbone. »

Informations générales

La BEI en Slovénie

Le montant des engagements sous forme de prêts de la BEI en Slovénie depuis que la banque de l’UE a débuté ses activités dans le pays atteint 6,87 milliards d’EUR. Les opérations de la BEI couvrent des secteurs importants de l’économie slovène, dont les transports, l’environnement, les infrastructures énergétiques, la production manufacturière et les services. La promotion des petites et moyennes entreprises (PME), grâce à l’amélioration de leur accès aux financements à long terme par l’intermédiaire d’institutions financières locales, constitue un autre volet important de l’activité de la BEI en Slovénie.

À propos d’Elektro Maribor

Elektro Maribor fait partie intégrante du réseau électrique de la Slovénie et est l’une des cinq compagnies de distribution d’électricité du pays. La société a pour activité principale la distribution d’électricité à une clientèle composée d’entreprises et de ménages dans le nord-est de la Slovénie. Elle est constituée en société anonyme et a pour actionnaire principal l’État slovène.