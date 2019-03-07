Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA II

Signature(s)

Montant
53 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Slovénie : 53 000 000 €
Énergie : 53 000 000 €
Date(s) de signature
4/11/2019 : 22 000 000 €
12/05/2020 : 31 000 000 €
Autres liens
Related public register
27/09/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA II
Related public register
27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA II
Communiqués associés
Slovénie : la BEI prête 31 millions d’EUR à Elektro Maribor pour améliorer la fiabilité de la distribution d’électricité dans le nord-est de la Slovénie

Fiche récapitulative

Date de publication
7 mars 2019
Statut
Référence
Signé | 04/11/2019
20180037
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA II
ELEKTRO PRIMORSKA PODETJA ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRICNE ENERGIJE DD,ELEKTRO MARIBOR PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRICNE ENERGIJE DD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 53 million
EUR 132 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The programme comprises investment schemes in the electricity distribution network in Slovenia over the 2019-2021 period. The programme includes network reinforcements, refursbishments in high, medium and low voltage networks, as well as the connection of new users and the integration of renewable energy generation.

The programme will allow each promoter to maintain or improve the reliability and quality standards of electricity supply, as well as connect new users including distributed renewable generation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The programme schemes are expected to have limited environmental consequences. Environmental impact studies will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require each promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
27/09/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA II
27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA II
Autres liens
Communiqués associés
Slovénie : la BEI prête 31 millions d’EUR à Elektro Maribor pour améliorer la fiabilité de la distribution d’électricité dans le nord-est de la Slovénie

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA II
Date de publication
27 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92430771
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180037
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Slovénie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA II
Date de publication
27 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
170980827
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180037
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Slovénie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
27/09/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA II
Related public register
27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA II
Autres liens
Fiche récapitulative
ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA II
Fiche technique
ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA II
Communiqués associés
Slovénie : la BEI prête 31 millions d’EUR à Elektro Maribor pour améliorer la fiabilité de la distribution d’électricité dans le nord-est de la Slovénie

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Slovénie : la BEI prête 31 millions d’EUR à Elektro Maribor pour améliorer la fiabilité de la distribution d’électricité dans le nord-est de la Slovénie
Autres liens
Related public register
27/09/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA II
Related public register
27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes