La plateforme européenne de conseil a reçu 2 300 demandes d’appui depuis 2015

La majorité de ces demandes émane des pays de la cohésion

À la suite de l’appui fourni par la plateforme, plus de 150 projets d’un montant cumulé de 34 milliards d’euros ont été soumis à la BEI en vue d’un financement, une contribution en augmentation constante à la réserve de projets finançables

La plateforme européenne de conseil en investissement publie ce jour son rapport annuel 2019, qui offre une vue d’ensemble de l’impact de ses activités dans l’ensemble de l’UE. Lancée en 2015 en tant qu’élément clé du Plan d’investissement pour l’Europe, la plateforme européenne de conseil en investissement a reçu plus de 2 300 demandes d’appui et de conseil techniques. Si les demandes proviennent de l’ensemble de l’UE, elles émanent en majorité des pays de la cohésion et en particulier la Pologne, la Bulgarie et la Roumanie. L’appui reçu de la plateforme de conseil s’est directement traduit par des résultats puisque 150 projets d’investissement pour un total de 34 milliards d’euros sont maintenant examinés en vue d’un éventuel financement par la Banque européenne d’investissement. Près de la moitié de ces projets sont potentiellement admissibles à un soutien au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques. Ce chiffre devrait augmenter, car l’appui fourni sous forme de conseils permet d’aboutir à des projets finançables.

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « En fournissant aux autorités locales et aux promoteurs de projet une assistance technique sur mesure, on peut contribuer à débloquer le financement dont ils ont besoin pour concrétiser leur projet. Grâce à la plateforme européenne de conseil en investissement, jusqu’à 34 milliards d’euros pourraient être alloués à différents projets, notamment dans les domaines de l’énergie propre, de l’innovation ainsi que dans les infrastructures sociales et les infrastructures intelligentes. Nous nous appuierons sur cette expérience positive pour la future plateforme de conseil InvestEU. »

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « L’élaboration de projets bancables de qualité représente depuis des années un défi de taille pour la plupart des pays européens, qui limite les investissements, la croissance et le développement, en particulier dans les pays de la cohésion. Nous pouvons être fiers du travail accompli par la plateforme de conseil afin que les secteurs public et privé européens puissent relever ce défi et mobiliser des financements supplémentaires grâce à l’effet de signal des concours de la BEI. La plateforme a apporté un appui clé aux promoteurs de projet européens en les aidant à identifier, préparer et mettre en œuvre des investissements conformes aux objectifs prioritaires du Plan d’investissement pour l’Europe ».

Un soutien à l’énergie propre, à la sécurité routière, au logement social et à la santé

La plateforme de conseil fournit des services de conseil et un appui technique sur mesure dans toute une série de secteurs. Son soutien est sollicité par des villes, régions, promoteurs privés et petites entreprises. Parmi les projets ayant bénéficié d’un appui figurent :

Integrating green urban buses in Sofia and Flanders (Des bus verts pour Sofia et la Flandre)

Developing a climate strategy in Florence (Une stratégie climatique pour Florence)

Boosting healthcare services in Romania (Dynamiser les soins de santé en Roumanie)

Improving road safety in Greece (Améliorer la sécurité routière en Grèce)

Implementing energy-efficient street lighting in Vilnius (Installer un éclairage public économe en énergie à Vilnius)

Providing more affordable housing in Poznań (Davantage de logements abordables pour Poznań)

Vous trouverez encore beaucoup d’autres études de cas sur le site web de la plateforme européenne de conseil

Informations générales

La Plateforme européenne de conseil en investissement est un partenariat entre le Groupe Banque européenne d’investissement et la Commission européenne dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. Elle est offre un point d’accès unique à différents types de services de conseil et d’assistance technique. Elle favorise la définition, la préparation et la mise en place de projets d’investissement dans l’ensemble de l’UE. Ses conseillers travaillent directement avec les promoteurs de projet afin de concevoir des solutions de conseil intégrées à l’appui des projets d’investissement.

Si la plateforme de conseil est spécialisée dans les demandes complexes portant sur des solutions de conseil de grande envergure, elle admet que dans certains cas, il suffit de quelques heures ou jours de conseils stratégiques légers pour mettre le promoteur de projet sur les rails. Depuis son lancement, la plateforme de conseil a fourni ce type d’appui à plus de 700 promoteurs actifs dans les secteurs des transports, de l’énergie, de l’innovation et de la santé.