Le Groupe BEI a prêté 5,4 milliards d’EUR en 2019 pour financer les besoins d’investissements en faveur des infrastructures et de l’environnement ainsi que le soutien croissant aux PME.

Dans les premiers mois de 2020, la BEI a signé de nouveaux prêts à l’appui de projets ayant trait aux énergies renouvelables et aux transports durables, afin d’accompagner la Pologne dans sa transition climatique.

Au vu des conséquences de la pandémie de COVID-19, le Groupe BEI est prêt à intensifier son soutien aux économies polonaise et européenne.

En 2019, le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) a été très actif en Pologne, où il a accordé des financements représentant un montant total de 5,4 milliards d’EUR. Avec une hausse de 13 % par rapport à l’année précédente, l’activité du Groupe s’est inscrite dans la tendance des cinq dernières années. Les prêts accordés à des contreparties publiques et privées par la BEI se sont élevés à 4,3 milliards d’EUR ; le Fonds européen d’investissement (FEI) a quant à lui fourni 1,1 milliard d’EUR sous la forme de garanties et d’investissements en fonds propres destinés aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI).

La Pologne a été le cinquième bénéficiaire des financements du Groupe BEI par ordre de grandeur parmi les pays de l’UE, après l’Italie, l’Espagne, la France et l’Allemagne. Ces financements représentent plus de 1 % du PIB de la Pologne. Le pays occupe ainsi la deuxième place dans le classement des bénéficiaires, derrière la Grèce, parmi les pays comptant plus de 10 millions d’habitants. On voit ici l’impact qu’ont les opérations de la banque de l’UE.

Dans les premiers mois de 2020, de nouvelles opérations ont été signées dans le secteur de la production d’énergie d’origine renouvelable, dont un prêt de 60 millions d’EUR pour un parc éolien en Poméranie (accordé à une filiale du groupe lituanien Ignitis), ainsi que dans celui des transports durables. Un prêt de 480 millions d’EUR à LG Chem pour la fabrication de batteries de véhicules électriques à Wrocław a été annoncé ce jour.

« L’année dernière, le niveau d’activité du Groupe BEI en Pologne a une fois encore été très élevé. La banque de l’UE a financé d’importants projets dans tous les secteurs de l’économie, et tout particulièrement dans ceux des infrastructures et de l’environnement, et avec des volumes record de prêts et de garanties en faveur des petites et moyennes entreprises. Ces résultats positifs nous motivent à poursuivre notre soutien à l’économie polonaise alors qu’elle est confrontée à la lourde tâche de devoir surmonter la crise du coronavirus », a déclaré Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Pologne depuis sa nomination au Comité de direction de la BEI le 1er mars.

Teresa Czerwińska a ajouté : « Nous travaillerons sans relâche avec tous nos partenaires publics et privés en Pologne, afin de continuer à financer des projets qui aideront le pays à renforcer sa résilience face aux chocs et à devenir plus prospère sur le long terme. La BEI se tient prête à soutenir encore les PME, qui sont les acteurs de l’économie les plus vulnérables en cette période de confinement social et économique. Le dispositif annoncé la semaine dernière, prévoyant la mobilisation d’un montant qui ira jusqu’à 40 milliards d’EUR pour les PME européennes, est une première étape dans notre engagement. Nous ferons tout notre possible pour conjuguer les efforts nationaux et européens et je suis convaincue qu’en travaillant ensemble, nous allons surmonter la crise du coronavirus, en Pologne tout comme en Europe. »

« 2019, à l’instar des années précédentes, a été marquée par une très bonne coopération entre la Pologne et le Groupe BEI », a déclaré Tadeusz Kościński, ministre polonais des finances. « Les chiffres en témoignent : 5,4 milliards d’EUR de financements ont été mis à la disposition des entreprises polonaises et des autorités nationales et locales. La Pologne se classe ainsi au cinquième rang parmi les pays de l’Union européenne bénéficiaires de ces ressources. Le Groupe BEI a appuyé, entre autres, des projets de modernisation ferroviaire, des énergies renouvelables, l’accès aux financements pour les PME, des programmes de recherche scientifique et des projets de modernisation d’hôpitaux. L’année dernière, le rôle de la Pologne en tant qu’actionnaire de la BEI a également été renforcé. Nous intensifions notre contribution à l’administration de la Banque. J’espère et je suis convaincue que la BEI va poursuivre son soutien, en ce compris son engagement à relever le défi que représente aujourd’hui la pandémie de COVID-19. »

2019 en données chiffrées