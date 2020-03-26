- Le Groupe BEI a prêté 5,4 milliards d’EUR en 2019 pour financer les besoins d’investissements en faveur des infrastructures et de l’environnement ainsi que le soutien croissant aux PME.
- Dans les premiers mois de 2020, la BEI a signé de nouveaux prêts à l’appui de projets ayant trait aux énergies renouvelables et aux transports durables, afin d’accompagner la Pologne dans sa transition climatique.
- Au vu des conséquences de la pandémie de COVID-19, le Groupe BEI est prêt à intensifier son soutien aux économies polonaise et européenne.
En 2019, le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) a été très actif en Pologne, où il a accordé des financements représentant un montant total de 5,4 milliards d’EUR. Avec une hausse de 13 % par rapport à l’année précédente, l’activité du Groupe s’est inscrite dans la tendance des cinq dernières années. Les prêts accordés à des contreparties publiques et privées par la BEI se sont élevés à 4,3 milliards d’EUR ; le Fonds européen d’investissement (FEI) a quant à lui fourni 1,1 milliard d’EUR sous la forme de garanties et d’investissements en fonds propres destinés aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI).
La Pologne a été le cinquième bénéficiaire des financements du Groupe BEI par ordre de grandeur parmi les pays de l’UE, après l’Italie, l’Espagne, la France et l’Allemagne. Ces financements représentent plus de 1 % du PIB de la Pologne. Le pays occupe ainsi la deuxième place dans le classement des bénéficiaires, derrière la Grèce, parmi les pays comptant plus de 10 millions d’habitants. On voit ici l’impact qu’ont les opérations de la banque de l’UE.
Dans les premiers mois de 2020, de nouvelles opérations ont été signées dans le secteur de la production d’énergie d’origine renouvelable, dont un prêt de 60 millions d’EUR pour un parc éolien en Poméranie (accordé à une filiale du groupe lituanien Ignitis), ainsi que dans celui des transports durables. Un prêt de 480 millions d’EUR à LG Chem pour la fabrication de batteries de véhicules électriques à Wrocław a été annoncé ce jour.
« L’année dernière, le niveau d’activité du Groupe BEI en Pologne a une fois encore été très élevé. La banque de l’UE a financé d’importants projets dans tous les secteurs de l’économie, et tout particulièrement dans ceux des infrastructures et de l’environnement, et avec des volumes record de prêts et de garanties en faveur des petites et moyennes entreprises. Ces résultats positifs nous motivent à poursuivre notre soutien à l’économie polonaise alors qu’elle est confrontée à la lourde tâche de devoir surmonter la crise du coronavirus », a déclaré Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Pologne depuis sa nomination au Comité de direction de la BEI le 1er mars.
Teresa Czerwińska a ajouté : « Nous travaillerons sans relâche avec tous nos partenaires publics et privés en Pologne, afin de continuer à financer des projets qui aideront le pays à renforcer sa résilience face aux chocs et à devenir plus prospère sur le long terme. La BEI se tient prête à soutenir encore les PME, qui sont les acteurs de l’économie les plus vulnérables en cette période de confinement social et économique. Le dispositif annoncé la semaine dernière, prévoyant la mobilisation d’un montant qui ira jusqu’à 40 milliards d’EUR pour les PME européennes, est une première étape dans notre engagement. Nous ferons tout notre possible pour conjuguer les efforts nationaux et européens et je suis convaincue qu’en travaillant ensemble, nous allons surmonter la crise du coronavirus, en Pologne tout comme en Europe. »
« 2019, à l’instar des années précédentes, a été marquée par une très bonne coopération entre la Pologne et le Groupe BEI », a déclaré Tadeusz Kościński, ministre polonais des finances. « Les chiffres en témoignent : 5,4 milliards d’EUR de financements ont été mis à la disposition des entreprises polonaises et des autorités nationales et locales. La Pologne se classe ainsi au cinquième rang parmi les pays de l’Union européenne bénéficiaires de ces ressources. Le Groupe BEI a appuyé, entre autres, des projets de modernisation ferroviaire, des énergies renouvelables, l’accès aux financements pour les PME, des programmes de recherche scientifique et des projets de modernisation d’hôpitaux. L’année dernière, le rôle de la Pologne en tant qu’actionnaire de la BEI a également été renforcé. Nous intensifions notre contribution à l’administration de la Banque. J’espère et je suis convaincue que la BEI va poursuivre son soutien, en ce compris son engagement à relever le défi que représente aujourd’hui la pandémie de COVID-19. »
2019 en données chiffrées
Infrastructures et environnement
Les projets liés aux besoins d’infrastructures ont attiré 1,68 milliard d’EUR, tandis que ceux ayant une composante directement liée à l’environnement ou à l’action en faveur du climat ont reçu 1,05 milliard d’EUR. Tous projets confondus, l’action pour le climat a représenté 31 % des financements du Groupe BEI, ce qui correspond au niveau global pour le Groupe.
Dans de nombreux cas, le soutien de la BEI améliore les infrastructures du pays, tout en facilitant la transition vers un environnement plus respectueux du climat. Par exemple :
- Le secteur ferroviaire a bénéficié de la plus large part des prêts de la BEI dans les transports en Pologne en 2019 (738 millions d’EUR, soit plus que les routes, avec 617 millions d’EUR). En particulier, la BEI a financé la modernisation de 195 km de voies ferrées de PLK entre Poznań et Szczecin (E59), dans le cadre de la modernisation du corridor Baltique-Adriatique.
- Les projets visant une énergie plus propre ont également reçu un appui solide. La BEI a soutenu la modernisation des réseaux municipaux de chauffage à Bydgoszcz, Lublin et Opole, afin de les rendre plus économes en énergie, et signé un prêt de 64 millions d’EUR pour le financement de la construction par PGE de trois parcs éoliens terrestres représentant une puissance totale de 97 MW sur la côte balte.
Petites et moyennes entreprises
Un montant record d’environ 2 milliards d’EUR de nouveaux financements a été mis à disposition pour les PME et les ETI polonaises, au moyen de lignes de crédit de la BEI (pour environ 1 milliard d’EUR) combinées à des garanties et des investissements en fonds propres du FEI (pour environ 1,1 milliard d’EUR). Le Groupe BEI prête aux PME principalement via des partenariats avec des banques, des sociétés de crédit-bail et d’autres institutions financières polonaises. Il accorde des prêts à ces intermédiaires financiers qui, ensuite, rétrocèdent les fonds à leurs clients sur des durées et à des taux attrayants, facilitant ainsi l’accès aux financements pour les petites entreprises. Une partie de ces prêts, signés avec des partenaires comme mBank et BNP Paribas Polska, serviront à financer des programmes spécifiques consacrés à l’efficacité énergétique mis en œuvre par des PME.
La BEI a également accordé des financements directs à des PME. Elle a signé un prêt de 50 millions d’EUR avec l’entreprise laitière Mlekpol, pour la modernisation de ses installations de production et de stockage. L’opération a bénéficié de la garantie du FEIS.
Innovation, recherche, santé
Les projets ayant une forte composante d’innovation ont reçu 695 millions d’EUR. Quelque 480 millions d’EUR ont été investis dans le domaine scientifique, et notamment dans des projets de recherche à un stade précoce et de R-D appliquée de centres nationaux pour la science et la recherche à Cracovie et à Varsovie, et dans des programmes d’enseignement et de recherche de l’Académie polonaise des sciences. PCC Rokita, société de produits chimiques de spécialité, a reçu un prêt de 45 millions d’EUR pour son programme de modernisation, comprenant un nouveau centre pour l’innovation. La BEI a également signé un prêt de 30 millions d’EUR avec Mabion, la première entreprise de biotechnologies en Pologne à obtenir un appui de la Banque.
Les hôpitaux universitaires de Gdansk et de Lublin ont bénéficié d’un prêt de 91 millions d’EUR pour la modernisation et l’agrandissement de leurs installations, au titre d’un accord avec le ministère des finances. Cette opération a succédé à deux prêts directs signés en 2018 avec les hôpitaux universitaires de Varsovie et Poznań. Ces interventions illustrent la volonté qu’a la BEI de soutenir le secteur de la santé en Pologne.
Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS)
La Pologne se classe également cinquième parmi les pays de l’UE au regard des prêts reçus au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier financier du « plan Juncker ». Ce plan, lancé par la Commission européenne et la BEI en 2015, contribue à attirer des investissements publics et privés dans des projets en assumant un risque plus élevé que celui qui est habituellement accepté dans le cadre des activités de prêt de la BEI. Au 31 décembre 2019, on dénombrait 73 opérations approuvées au titre du FEIS en Pologne, pour un montant de 3,9 milliards d’EUR. Elles devraient permettre de mobiliser 21 milliards d’EUR d’investissements au total.