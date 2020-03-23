Un prêt de 250 millions accordé à la filiale d’Action Logement dédiée au logement intermédiaire en Ile-de-France

2580 constructions de logements envisagées en 4 ans pour 6000 franciliens

Une opération garantie par le fonds européen pour les investissements stratégiques

La Banque européenne d’investissement annonce aujourd’hui la signature d’un accord de financement de 250 millions d’euros avec in’li, la filiale du groupe Action Logement dédiée au logement intermédiaire en Ile-de-France. Cette première opération entre la BEI et in’li marque une étape importante pour l’accélération de construction de logements sociaux dans la Région.

Les ambitions d’in’li sont en effet particulièrement élevées, avec près de 80 000 nouveaux logements à construire d’ici les dix prochaines années, dont 37200 prévus au cours des cinq premières, pour un montant total d’investissement de 4,3 milliards d’euros. Ces nouvelles constructions seront essentiellement concentrées à Paris et dans 76 municipalités environnantes.

Le prêt accordé par la BEI, dans le cadre du fonds européen d’investissement stratégique (FEIS) appuiera ces ambitions, en finançant 2580 nouvelles constructions et en offrant surtout à in’li les sources de financement nécessaires pour soutenir le lancement de son vaste programme.

Globalement, ce projet contribuera à créer un marché résidentiel local plus équilibré, avec un nombre suffisant de logements répondant aux besoins existants des ménages à revenu moyen, correspondant dans la plupart des cas à des professionnels clés pour le fonctionnement de la société. En outre, il contribuera de manière significative à la rénovation urbaine, à la cohésion et à l’amélioration du niveau de vie des ménages à revenu moyen. Environ 6000 franciliens bénéficieront de ces logements, dont la construction mobilisera 5000 personnes-années durant la phase de mise en œuvre. Enfin, chaque logement construit répondra aux plus hauts critères environnementaux, conformément aux engagements de la BEI de financer les projets les plus performants en matière de lutte contre le changement climatique.

« Depuis que la pandémie de Coronavirus frappe l’Europe, la BEI est pleinement mobilisée avec la Commission européenne pour déployer un plan de soutien allant jusqu’à 40 milliards d’euros d’aides aux PME les plus durement touchées. Mais elle poursuit en parallèle ses missions de financement à long terme de l’économie, pour favoriser le rebond économique lorsqu’il se produira avec un accent mis sur la lutte contre le changement climatique, a déclaré Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. Dans ce cadre, favoriser le marché du logement et de la construction en Ile-de-France à travers ce prêt accordé à In’li répond à une triple priorité : améliorer l’emploi, réduire la consommation énergétique des logements et assurer aux PME du bâtiment, notamment, un volant d’activité suffisant pour assurer leur relance ».

Paolo Gentiloni, Commissaire en charge de l’Economie, a déclaré : « Dans les grandes villes, les jeunes actifs et les salariés à revenus moyens peinent à se loger. Grâce à ce prêt de 250 millions d’euros, soutenu par le Plan d’investissement pour l’Europe, la filiale d’Action Logement inl’i pourra construire 2 580 logements intermédiaires qui bénéficieront à presque 6000 franciliens. C’est une excellente initiative qui améliorera la vie quotidienne des ménages moyens en Ile-de-France, facilitera la mobilité professionnelle et contribuera à la rénovation urbaine dans le respect des nouvelles normes environnementales. »

Benoist Apparu, Président du Directoire d’in’li souligne que « Malgré la pandémie qui frappe le monde et nous touche particulièrement en Europe, in'li prépare activement la sortie de crise pour répondre à l'objectif ambitieux fixé par Action Logement. Depuis maintenant deux ans nous diversifions nos sources de financement pour l’atteindre. Cet accord signé avec la BEI est une nouvelle satisfaction car il nous permettra de développer de nouveaux logements intermédiaires à destination des salariés franciliens, au plus proche de leur lieu de travail et qui préserve leur pouvoir d'achat avec des loyers en moyenne inférieurs de 20% aux logements du parc privé ».

A propos de in’li

in’li, filiale du Groupe Action Logement, est leader du logement intermédiaire en Ile-de-France, avec un patrimoine de plus de 43 000 logements répartis sur toute la région. La vocation d’in’li est de permettre aux salariés des classes moyennes et aux jeunes actifs d’accéder au logement pour favoriser le lien emploi-logement, faciliter la mobilité professionnelle et participer à la dynamisation des territoires.