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IN LI LOGEMENT INTERMEDIAIRE

Signature(s)

Montant
310 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 310 000 000 €
Aménagement urbain : 310 000 000 €
Date(s) de signature
10/12/2020 : 60 000 000 €
23/12/2019 : 250 000 000 €
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20/11/2019 - IN LI LOGEMENT INTERMEDIAIRE
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Fiche récapitulative

Date de publication
10 mai 2019
Statut
Référence
Signé | 23/12/2019
20180203
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IN LI LOGEMENT INTERMEDIAIRE
IN'LI
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 310 million
EUR 500 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the financing of a construction programme of affordable housing in the French region of Ile-de-France.

The project aims to alleviate the shortage of rental housing at affordable rents around the city of Paris and thus to increase the supply of affordable housing available to the middle income households, who find it increasingly difficult to find appropriate housing in the vicinity of their workplace.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The EIB financing will support construction of housing units which will be conform to RT2012 (the French energy efficiency regulation for buildings), therefore this project will have a positive impact on the achievement of France's national energy efficiency targets. The competent authority will have to determine whether each subproject is subject to a full Environmental Impact Assessment (EIA) procedure according to the EIA Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Further details on the screening decision, the environmental permitting status, the proximity and potential impact of each subproject to natural conservation areas, according to the Habitats and Birds Directives (92/43/EEC and 2009/147/EC respectively), and on other aspects of the environmental impact assessment will be clarified during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Commentaires

By contributing to bridge the significant gap between supply and offer of affordable housing in Ile-de-France, the project will support social inclusion.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

scoreboard - IN LI LOGEMENT INTERMEDIAIRE
Date de publication
19 Nov 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
124674338
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180203
Dernière mise à jour
20 Nov 2019
Secteur(s)
Aménagement urbain
Pays
France
Disponible au public
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