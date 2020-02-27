Le président sénégalais Macky Sall préside l’ouverture de la Journée de l’Afrique 2020 BEI-ONU-Habitat

Confirmation d’un nouvel appui de la BEI à des partenaires africains de premier plan en matière de microfinance et de soutien à l’investissement des entreprises

Amplification de l’activité de Baobab Sénégal et d’Alterfin pour permettre à 28 000 entrepreneurs de développer leur affaire

Nouvel investissement avec Development Partners International en vue de stimuler la croissance économique sur le continent

Macky Sall, président du Sénégal, et Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement (BEI), ont ouvert ce jour à Dakar la conférence de la Journée de l’Afrique 2020 BEI-ONU-Habitat.

Plus de 400 ministres, dirigeants d’entreprise, universitaires, représentants de la société civile et maires de toute l’Afrique participent à la plus grande manifestation jamais organisée par la BEI sur le thème de l’investissement en Afrique.

Lors de la Journée de l’Afrique 2020, la BEI a officiellement conclu l’octroi de 63 millions d’EUR de nouveaux financements au total en vue d’améliorer l’accès au microcrédit, de soutenir l’investissement des entreprises et d’améliorer les compétences bancaires au Sénégal et dans le reste de l’Afrique.

Trois nouvelles opérations ont été signées lors de la Journée de l’Afrique 2020 pour soutenir de nouveaux investissements qui faciliteront l’accès aux financements et accéléreront la mise en place d’infrastructures.

« La Banque européenne d’investissement, la banque de l’UE, est résolue à permettre aux entreprises et aux entrepreneurs africains d’exploiter de nouvelles possibilités et de développer leurs activités. Cette nouvelle coopération d’un montant de 63 millions d’EUR conclue ce jour à Dakar avec des partenaires de premier plan en matière de microfinance et de développement transformera l’accès au financement, créera des milliers d’emplois et améliorera les compétences bancaires ici au Sénégal mais aussi ailleurs en Afrique. La BEI se réjouit d’approfondir encore sa coopération avec Baobab Sénégal, Alterfin, DPI et Afreximbank. Cet accord reflète notre volonté commune de faire en sorte que les entreprises africaines puissent prospérer, créer des emplois et contribuer au développement durable. L’année dernière, 60 % de l’engagement de 3 milliards d’EUR de la Banque européenne d’investissement en Afrique ont servi à soutenir de nouveaux investissements effectués par des entreprises », a déclaré Werner Hoyer, président de la BEI.

Collaborer avec Baobab Sénégal pour permettre aux entrepreneuses de réussir

Dans le cadre d’un nouvel accord d’un montant de 7 millions d’EUR, Baobab octroiera environ 17 200 nouveaux prêts à de petits entrepreneurs du Sénégal.

« Baobab Sénégal et le groupe Baobab s’attachent à élargir l’accès au financement et à promouvoir l’inclusion financière en Afrique. Nous sommes heureux de travailler avec la Banque européenne d’investissement, qui compte parmi nos investisseurs stratégiques depuis 2017 et qui soutient l’élargissement continu de nos services à de nouveaux clients dans les zones rurales et urbaines. Le groupe Baobab et la Banque européenne d’investissement partagent un même objectif : renforcer l’inclusion financière afin d’aider les petites entreprises à grandir et de permettre aux familles d’investir dans l’éducation et les soins de santé et de se constituer une épargne pour les situations d’urgence », a déclaré Mamadou Cissé, directeur général de Baobab Sénégal.

Environ 45 % des nouvelles opérations de prêt aux entreprises bénéficieront à des entrepreneuses. Le nouveau financement de la BEI appuiera plus de 7 500 emplois dans tout un éventail de secteurs comprenant l’agriculture et l’industrie agroalimentaire.

Partenariat avec Alterfin visant à soutenir 41 000 entrepreneurs

La BEI va octroyer 6 millions d’EUR à Alterfin afin de faciliter l’accès au microcrédit des populations rurales du Sénégal et d’autres pays d’Afrique de l’Ouest.

« L’accès au financement est essentiel pour que les agriculteurs et les entrepreneurs puissent développer leur activité, créer des emplois et contribuer à un développement économique et social durable. Nous sommes heureux de renforcer la coopération que nous avons établie de longue date avec la Banque européenne d’investissement via ce nouveau partenariat qui sera source de nouvelles possibilités pour les populations vulnérables aux changements climatiques et aux incertitudes économiques », a déclaré Jean-Marc Debricon, directeur général d’Alterfin.

On table sur l’octroi de plus de 41 000 microcrédits, dont le montant moyen devrait atteindre 440 EUR, à la suite de ce nouveau concours de la BEI confirmé ce jour.

Renforcer les investissements des entreprises pour stimuler la création d'emplois dans toute l’Afrique avec DPI

Les nouvelles participations d’un fonds de capital-investissement conseillé par Development Partners International partout en Afrique et soutenu par un nouveau financement de 50 millions d’USD de la BEI permettront à des entreprises de tout le continent de croître et de conquérir de nouveaux marchés.

« DPI a fait ses preuves en matière d’aide à l’expansion des entreprises en Afrique, tout en mettant l’accent sur des domaines à fort impact comme la lutte contre les changements climatiques, la mixité hommes-femmes et la création d'emplois. Nous continuons à rechercher des opportunités d’investissement sur tout le continent susceptibles de favoriser la croissance des entreprises comme des communautés, tout en assurant un rendement solide à nos investisseurs », a déclaré Miles Morland, président de DPI.

Poursuivre l’engagement de la BEI de 3 milliards d’EUR en faveur de l’Afrique en 2019

La BEI, la plus grande banque publique internationale au monde, soutient l’investissement dans plus de 160 pays dans le monde entier.

L'année dernière, la BEI a prêté 3 milliards d'EUR à l'appui de nouveaux investissements publics et privés sur tout le continent africain.

Elle dispose d’équipes techniques et financières dans neuf villes africaines et a mis à disposition plus de 45 milliards d’EUR d’investissements sur tout le continent en plus de 57 ans.