Sénégal : COFINA Sénégal finance les PME agricoles avec le soutien de la BEI et de l’UE

Dans le cadre du partenariat avec la Banque européenne d’investissement (BEI) et le soutien de l’Union européenne (UE), COFINA Sénégal annonce qu’elle a déjà octroyé plus de 440 millions de francs CFA (équivalent à 675 000 euros) à 57 PME exclusivement dans les chaînes de valeur agricoles, dont 14 dans le secteur de l’horticulture et 35 dans le secteur des céréales, deux filières prioritaires du partenariat entre l’UE et le Sénégal.

Ces prêts s’inscrivent dans l’accord de financement de 25 millions d’euros (équivalent à 16,4 milliards de francs CFA) conclu en septembre 2023 entre le Groupe COFINA (Compagnie Financière Africaine) et la Banque européenne d’investissement (BEI) via BEI monde, sa branche dédiée au développement qui soutient notamment le secteur privé actif dans les chaines de valeur agricoles. Sur ce financement de 25 millions d’euros garanti par l’Union européenne, 9,75 millions d’euros seront en tout octroyés à COFINA Sénégal (équivalent à 6,4 milliards de francs CFA).

Environ 2 300 emplois de Petites et Moyennes Entreprises (PME) et d’Entreprises de Taille Intermédiaire seront soutenus au Sénégal dans le cadre de ce partenariat.

Cet accord inclut des objectifs ambitieux en matière d’action climatique, de durabilité environnementale et d’inclusion financière, notamment pour les femmes en tant qu’entrepreneuses, dirigeantes, salariées et consommatrices de produits et services renforçant leur participation à l’économie, conformément à l’initiative « 2X Challenge ». Il vise à renforcer l’appui de l’institution de méso-finance, Groupe COFINA, au développement des chaînes de valeur agricoles, dont notamment les céréales et l’horticulture, deux filières prioritaires du partenariat entre l’Union européenne et le Sénégal.

En appuyant le secteur agricole, ce financement contribue à la réduction de la dépendance aux importations, renforçant ainsi la souveraineté alimentaire et la stabilité économique générale du Sénégal, tout en encourageant des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, l'adoption de technologies modernes, et la création d'emplois dans les zones rurales.

Parmi les premiers bénéficiaires de ce prêt figurent notamment les entreprises suivantes :

Wakeur Cheikh Abdou Karim Agro est une entreprise créée en juin 2019 par M. Ahmadou Dème , spécialisée dans la production et la commercialisation de produits maraîchers , notamment des oignons . L'entreprise, basée à Pout (Thiès) , a aménagé 35 hectares cette saison et dispose d’un stock de 150 tonnes d'oignons . Elle possède des équipements modernes d'irrigation , des installations de stockage de 1 000 tonnes , et des moyens logistiques pour la distribution . Elle a reçu un financement de 30 000 000 FCFA de COFINA pour construire un nouveau magasin de stockage afin d'augmenter sa capacité et améliorer sa rentabilité .

est une entreprise créée en juin 2019 par , spécialisée dans la et la de , notamment des . L'entreprise, basée à , a aménagé cette saison et dispose d’un stock de . Elle possède des , des , et des pour la . Elle a reçu un de pour . Mme Khady Sow , entrepreneure agricole , dirige depuis 2016 une exploitation à Diogo (Thiès) et une boutique de produits agricoles à Yoff (Dakar) . Innovante dans sa stratégie de vente via les réseaux sociaux , elle cible ménages et petits revendeurs en écoulant jusqu’à 300 sacs de légumes par jour . Grâce à un financement de 8 000 000 FCFA de COFINA , elle a pu agrandir sa boutique , créant ainsi des emplois , notamment pour les femmes de Diogo .

, , dirige depuis 2016 une à et une . dans sa stratégie de , elle cible ménages et petits revendeurs en écoulant jusqu’à . Grâce à un , elle a pu , , notamment pour les . Mme Rokhaya Kane , experte en aviculture avec plus de 20 ans d’expérience , exploite également 2 hectares de riziculture à Saint-Louis depuis 2021. Partie de 15 poulets à domicile , elle gère aujourd'hui une production de 5 000 sujets par mois avec 5 boxes . Un crédit de 3 500 000 FCFA de COFINA a permis d’élargir son activité pour répondre à la demande croissante, créant ainsi de nouveaux emplois locaux et stimulant l’économie de Saint-Louis .

, , exploite également depuis 2021. , elle gère aujourd'hui une . Un a permis d’élargir son activité pour répondre à la demande croissante, créant ainsi de et stimulant . La Société Coopérative Mutualiste Multifonctionnelle de Diokhar Ndofène , dirigée par M. Yafane FAYE , rassemble 74 membres engagés dans la production de mil, maïs et arachide sur plus de 100 hectares . Fondée en mars 2022, elle se situe à Diokhar Ndoffène, Mbour . Grâce à un financement de 3 910 000 F CFA de COFINA , la coopérative a renforcé sa production agricole , bénéficiant ainsi d'une meilleure compétitivité sur le marché local .

, dirigée par , rassemble sur . Fondée en mars 2022, elle se situe à . Grâce à un , la coopérative a , bénéficiant ainsi d'une . M. Serigne Mourtalla NDIAYE, agriculteur basé à Bayakh (Thiès), a démarré dans l'agriculture en 2004 comme ouvrier avant de développer sa propre exploitation maraîchère de 2 hectares, incluant 5 serres et une pépinière de 109 000 pieds. Grâce à un financement de 5 000 000 FCFA de COFINA, il a étendu sa production de piment et créé des emplois locaux, favorisant l'inclusion économique des femmes dans la communauté de Bayakh.

« Ce partenariat avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI) s’inscrit en droite ligne de nos objectifs d’inclusion financière. Grâce à ce financement, COFINA Sénégal renforce l’accompagnement des femmes entrepreneures, salariées ou dirigeantes à travers son agence dédiée Linguère-La, mais aussi facilite l'accès au crédit pour des milliers d'agriculteurs et d'entrepreneurs à travers son desk Agri (spécifiquement conçu pour les acteurs de la chaîne de valeur agricole), favorisant ainsi l'innovation, la productivité et la durabilité dans le secteur agricole. Cet accord permet d'offrir des conditions de financement avantageuses, avec des taux d'intérêt réduits et des périodes de remboursement adaptées aux cycles de production agricole. » a déclaré Monsieur Mame Alassane Dia, Directeur Général de COFINA Sénégal.

« Je me réjouis que la Banque européenne d’investissement soutienne un projet aussi important pour le développement des chaînes de valeur agricoles, dont l’horticulture et les céréales au Sénégal. De plus, ce financement a des objectifs ambitieux en matière d’action climatique, de durabilité environnementale et d’inclusion financière pour les femmes. Il contribue également à la souveraineté alimentaire et à la réduction de la dépendance aux importations tout en promouvant l’usage des technologies modernes et la création d'emplois dans les zones rurales. » a déclaré Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. Et de conclure : « C’est un projet qui reflète notre volonté de soutenir des projets à fort impact sur les populations, notamment pour les jeunes et les femmes, et dans des domaines prioritaires pour le développement du pays. »

« Ce partenariat est en ligne avec la stratégie Global Gateway et vise l’appui à la souveraineté alimentaire du pays, un objectif dont le Gouvernement du Sénégal a fait l’une de ses priorités » a rappelé son Excellence, M. Jean-Marc Pisani, Ambassadeur de l’Union européenne au Sénégal. « Le renforcement, de manière durable et inclusive, de l’accès au financement pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et les Entreprises de Taille Intermédiaire est indispensable pour améliorer la productivité du secteur, permettre ainsi à tous les acteurs d'exploiter pleinement leur potentiel et créer une dynamique vertueuse d’investissement, des éléments essentiels pour une croissance économique inclusive et durable. De plus l'accent mis sur les femmes est primordial, car elles sont des acteurs clés du secteur », a-t-il ajouté.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d'investissement

La Banque européenne d'investissement (BEI) est l'institution de prêt de l'Union européenne (UE) détenue par ses États membres. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements sains afin de contribuer à la réalisation des objectifs politiques de l'UE

La BEI est un partenaire solide des pays africains depuis 60 ans. Par l'intermédiaire de BEI Monde, la Banque renforce sa présence en Afrique. En effet, sur les cinq dernières années, les investissements de la BEI en Afrique ont représenté plus de 12 milliards d’euros dont 25% en Afrique de l’Ouest, dans l’objectif de financer des projets dans des domaines clefs pour les pays tels que l'énergie propre, l'eau et l’assainissement, les transports durables, le logement abordable, la santé et le soutien au secteur privé et aux porteurs de projet.

EIB Global est la branche spécialisée du Groupe BEI qui se consacre à accroître l'impact des partenariats internationaux et du financement du développement. EIB Global est conçu pour favoriser un partenariat solide et ciblé au sein de Team Europe, aux côtés d'autres institutions de financement du développement et de la société civile. EIB Global rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales grâce à nos bureaux à travers le monde.

À propos de COFINA Sénégal

COFINA est la première Institution financière africaine dédiée à la mésofinance, le "missing middle" entre la microfinance et la banque traditionnelle, qui offre aux PME un accès facilité au crédit. Présent dans huit pays africains (Burkina Faso, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Mali, Sénégal, Togo) et en France (filiale dédiée à la diaspora), le Groupe COFINA s'est imposé comme une référence en matière d’accompagnement des entrepreneur.e.s et des PME en Afrique de l'Ouest et du Centre. En offrant à sa clientèle des méso et microcrédits, des produits d’assurance / bancassurance, des produits de m-banking et e-banking, des financements de logements sociaux ainsi que des financements structurés, et opérant selon les standards internationaux, COFINA soutient les entrepreneurs.e.s et les PME, dont les besoins de financement sont devenus trop importants pour les institutions de microfinance et pas assez structurés pour les banques traditionnelles.

À propos des priorités de l’Union européenne au Sénégal

Les priorités de l'Union européenne au Sénégal s'articulent autour de plusieurs axes stratégiques visant à soutenir le développement durable et la stabilité du pays. Par ses actions, l'Union européenne aspire à contribuer à la stabilité, la prospérité et le bien-être du Sénégal. Au travers d’importants investissements verts, l'UE concentre ses efforts sur le développement économique inclusif et durable, tout en renforçant les secteurs clés comme l'agriculture, l’énergie, le secteur pharmaceutique, la mobilité urbaine, le numérique, l’eau et assainissement, ainsi que la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et la création d'emplois, surtout en faveur des jeunes et des femmes. L’UE accorde une importance particulière à la promotion de la bonne gouvernance, de l'État de droit et des droits de l'homme. Ces appuis sont en ligne et mettent en œuvre la stratégie Global Gateway, lancée fin 2021, synonyme de connexions durables et fiables au service des citoyens et de la planète. Cette stratégie européenne vise à développer des liens intelligents, propres et sûrs dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports et à renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de recherche dans le monde entier.

Avec le nouvel instrument financier de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale, baptisé « Global Europe », l’Union européenne, ses Etats membres - y compris leurs agences de mise en œuvre et leurs banques publiques de développement - ainsi que la Banque européenne d'investissement (BEI), réunis en Team Europe, s’appuient sur la mobilisation du secteur privé pour favoriser l’apport de valeur ajoutée à l’échelle locale, la croissance durable et la création d’emplois. Le secteur privé joue un rôle essentiel dans l’opérationnalisation de cette stratégie sur le terrain à travers l’identification, le cofinancement et la réalisation de projets concrets.