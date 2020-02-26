En 2019, les financements du Groupe BEI à l’appui de projets en Tchéquie ont atteint 1,5 milliard d’EUR, soit plus que le double de l’année précédente.

La BEI a prêté 1,3 milliard d’EUR et le FEI a engagé 255 millions d’EUR sous la forme de fonds propres et de garanties.

Environ 7 000 entreprises, représentant quelque 137 650 emplois, ont bénéficié des opérations du Groupe BEI dans le pays en 2019.

L’an dernier, le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), qui se compose de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a mis à disposition 1,49 milliard d’EUR de prêts, de garanties et de fonds propres en Tchéquie. Cela représente une augmentation de 110 % par rapport au soutien apporté par le Groupe BEI dans le pays en 2018.

La BEI a signé de nouveaux prêts pour un montant total de 1,3 milliard d’EUR, tandis que le FEI a engagé 255 millions d’EUR dans dix opérations d’apport de fonds propres, de garantie et de microfinance au profit de quelque 5 700 petites entreprises. Les financements du FEI ont permis de créer ou de préserver environ 54 000 emplois et de mobiliser 659 millions d’EUR d’investissements au total.

La banque de l’UE a signé un prêt intermédié de 180 millions d’EUR avec SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. (SGEF CZ) qui permettra de soutenir de petites entreprises ; 25 % de ce prêt seront consacrés au financement de projets contribuant à l’action en faveur du climat.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « 2019 a été une année exceptionnelle pour l’activité du Groupe BEI en Tchéquie. En coopération avec nos contreparties tchèques, nous avons assuré une répartition bien équilibrée de notre soutien entre le secteur public et le secteur privé. Notre contribution ne se limite pas simplement à des apports financiers ; la prestation de conseils en constitue une part tout aussi importante. L’assistance technique apportée par la BEI a aidé les pouvoirs publics tchèques à mener à bien 10 projets, représentant un coût total de 2,3 milliards d’EUR, dans le cadre de l’initiative Jaspers. »

Alena Schillerová, ministre tchèque des finances : « La Banque européenne d’investissement est l’une des institutions financières internationales les plus importantes et je suis ravie de voir que la capacité de la Tchéquie à accéder à son capital, auquel le pays contribue également, augmente chaque année. L’accroissement du soutien apporté par le Groupe BEI en Tchéquie, qui a progressé de plus de 100 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre un total de 1,5 milliard d’EUR, en est la preuve. Nous avons convenu avec la vice-présidente que la Tchéquie, en tant que pays d’avenir pour 11 millions d’habitants, continuera de nécessiter des instruments d’investissement bien adaptés et un afflux massif de capitaux étrangers. Il est par conséquent important de veiller à ce que les modalités de l’accord de prêt permettent une utilisation des fonds la plus souple possible afin de refléter les dépenses réelles. »

L’activité du Groupe BEI en Tchéquie en 2019

Financements au titre du Plan d’investissement pour l’Europe (PIE) en Tchéquie

Une garantie du Groupe BEI accordée Česká spořitelna avec le soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) a permis d’acheminer 306 millions d’EUR de nouveaux financements abordables vers les petites et moyennes entreprises. L’accord signé en ce sens contribue à soutenir quelque 250 entreprises et à créer ou préserver près de 43 000 emplois dans l’ensemble du pays.

Soutien aux infrastructures stratégiques

La BEI a signé un prêt de 444 millions d’EUR pour financer huit aménagements relatifs à la mise à niveau technique, à la modernisation et au renouvellement d’infrastructures ferroviaires sur l’ensemble du territoire tchèque. Les lignes ferroviaires visées font partie du réseau RTE-T. Elles sont situées sur les corridors centraux Baltique-Adriatique, Rhin-Danube et Orient/Méditerranée orientale et concernent des tronçons présélectionnés au titre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE). Le financement de la BEI aidera à mettre en œuvre la politique tchèque en matière de transports, qui vise à éliminer les goulets d’étranglement au niveau des infrastructures ferroviaires et à soutenir les projets de transport ferroviaire transfrontaliers.

La banque de l’UE a également accordé 330 millions d’EUR au fournisseur d’énergie tchèque ČEZ pour financer l’extension, le renforcement et la modernisation du réseau de distribution d’électricité dans neuf régions. Ces investissements contribueront à mieux intégrer dans le réseau l’électricité produite à partir de sources renouvelables.

Soutien au développement des transports urbains

La BEI a accordé 50 millions d’EUR à Plzeňské městké dopravní podniky, un opérateur de transports publics de la ville de Pilsen. Ce prêt contribue à la mise en œuvre de la stratégie de la ville en matière de transports durables, qui vise à améliorer les transports publics urbains tout en réduisant le plus possible leurs incidences négatives sur l’environnement et la vie urbaine. Il permet à la ville d’acquérir quelque 34 tramways et 34 trolleybus pour remplacer les véhicules existants. Le projet concerne également la reconstruction des installations du dépôt et la modernisation de l’infrastructure d’alimentation électrique.

Soutien aux PME et aux ETI

Outre l’opération avec Česká spořitelna appuyée par le FEIS, la BEI a conclu des prêts intermédiés pour un montant de 407 millions d’EUR avec quatre institutions partenaires. Ces opérations permettront de renforcer encore l’accès aux financements pour les petites et moyennes entreprises ainsi que les collectivités locales dans le pays. En bout de chaîne, les fonds mis à disposition contribueront à financer des investissements dans les infrastructures locales, la protection de l’environnement, les transports, l’énergie, la R-D et l’innovation, l’inclusion sociale et les services, y compris le tourisme.

Les opérations de la BEI devraient permettre de soutenir 1 228 projets et quelque 83 650 emplois. Ces opérations viennent s’ajouter aux engagements du FEI en faveur des petites et moyennes entreprises, ce qui porte à quelque 137 650 le nombre total d’emplois créés ou préservés grâce à l’activité du Groupe BEI en Tchéquie en 2019.

Les services de conseil de la BEI en Tchéquie

Les services de conseil de la BEI en Tchéquie sont assurés principalement via la Plateforme européenne de conseil en investissement, le dispositif Conseils en instruments financiers (y compris fi-compass et les services bilatéraux), le Centre européen d’expertise en matière de PPP (EPEC), le Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux (ELENA), l’initiative Jaspers (Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes) et InnovFin – Conseils.

Jaspers – Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes

Actuellement et dans le contexte du plan d’action 2019 pour la Tchéquie, Jaspers soutient 16 projets. Il s’agit essentiellement de missions concernant le secteur des transports, en particulier les chemins de fer. En 2019, Jaspers a mené à bien, dans le pays, dix missions pour des projets représentant un coût total de 2,3 milliards d’EUR. Six d’entre elles ont porté sur de grands projets dans le secteur des transports.

La Plateforme européenne de conseil en investissement est un partenariat entre la BEI et la Commission européenne et le deuxième pilier du Plan d’investissement pour l’Europe. Il s’agit d’un guichet unique qui offre accès à une gamme complète de services de conseil et d’assistance technique, fournis par le Groupe BEI, la Commission européenne, les institutions nationales de promotion économique ou les autorités de gestion. Le but est d’apporter un soutien ciblé à des projets d’investissement dans l’ensemble de l’Union européenne. À fin décembre 2019, la Plateforme avait traité 35 demandes de conseil en provenance de Tchéquie, répondant aussi bien à des demandes de renseignements qu’à des demandes d’assistance technique et (ou) de financement.

Le Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux (ELENA) s’inscrit dans le cadre plus général de l’action engagée par la BEI pour soutenir la réalisation des objectifs de la politique climatique et énergétique de l’UE. Cette initiative conjointe de la BEI et de la Commission européenne accorde des aides non remboursables pour de l’assistance technique axée sur la mise en œuvre de programmes dans les domaines de l’efficacité énergétique, de la production décentralisée à partir de sources d’énergie renouvelables et des transports urbains (voir la page web consacrée à ELENA). En Tchéquie, ELENA soutient actuellement la région de Bohême centrale au moyen de 2,4 millions d’EUR destinés à la rénovation de quelque 170 bâtiments publics, dans l’optique de la réalisation d’économies d’énergie et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.